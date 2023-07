White Label Partnerschaft – Rocksolid wird Kooperationspartner von Baufinanzierer creditweb

Der Karlsruher Baufinanzierer Rocksolid hat sich für eine White Label Partnerschaft mit creditweb entschieden und wird somit neuer institutioneller Partner des renommierten Kreditvermittlers.

Köln, 03.07.2023

Eine Baufinanzierung unter eigenem Namen anbieten und dabei die Vorteile eines der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland nutzen – mit einer strategischen White-Label-Partnerschaft mit creditweb ist das problemlos möglich. Der Karlsruher Baufinanzierer Rocksolid hat sich für dieses zukunftssichere Erfolgsmodell entschieden und wird neuer institutioneller Partner des renommierten Kreditvermittlers.

creditweb baut sein Partnergeschäft weiter aus und untermauert damit seine Marktposition als einer der größten Baufinanzierungsanbieter in Deutschland. Mit Rocksolid konnte der Baufinanzierungsspezialist einen weiteren strategischen Partner von dem White-Label-Konzept überzeugen. „Mit diesem Geschäftsmodell ermöglichen wir es Partnern, Baufinanzierungen weiter unter eigener Marke abzuwickeln“, erklärt Patrick Luchetta, Geschäftsführer bei creditweb. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rocksolid einen neuen starken Partner gewinnen konnten.“

Baufinanzierung unter eigenem Namen mit allen creditweb-Vorteilen

Als neuer B2B-Partner profitiert Rocksolid zukünftig von allen creditweb-Vorteilen. Dazu gehören nicht nur ein eigener Plattformzugang und innovative digitale Strukturen, sondern ebenso ein hoher Grad an Automatisierung. Ein weiterer großer Vorteil ist die Möglichkeit, von den günstigen Top-Konditionen zu profitieren, die creditweb in Zusammenarbeit mit über 600 Darlehensgebern anbieten kann. Diese Partnerschaft eröffnet Rocksolid neue Möglichkeiten und stärkt die Position auf dem Markt: „Durch unser großes Volumen an Baufinanzierungen können wir besonders attraktive Konditionen erzielen – und die geben wir natürlich weiter“, freut sich Jürgen Ertel, ebenfalls Geschäftsführer bei creditweb. „Die Konditionen sind nicht das Einzige, was uns zu dieser Zusammenarbeit bewogen hat“, berichtet Dennis Haug, Geschäftsführer von Rocksolid. Der Baufinanzierer Rocksolid schaut auf über 20 Jahre Erfahrung zurück, war viele Jahre lang einer der besten Franchisepartner von Dr. Klein und steht für individuelle Baufinanzierungslösungen rund um die Immobilie. „Im aktuellen Marktumfeld werden ein hoher Grad an Digitalisierung sowie eine schnelle, schlanke Abwicklung immer wichtiger, um die wachsenden Kundenanforderungen bedienen zu können. Mit creditweb sind wir für diesen Schritt bestens aufgestellt“, so Rocksolid-Geschäftsführer Marius Göbel.

Strategische Partnerschaften als Erfolgsmodell

Mit dieser Entscheidung erweitert Rocksolid den Kreis an renommierten White-Label-Partnern von creditweb, die unter eigenem Namen tätig sind und dabei auf alle Vorteile und Dienstleistungen des Baufinanzierungsspezialisten zurückgreifen. „Für viele Unternehmen, die sich in der Baufinanzierungsbranche bereits einen Namen gemacht haben, ist diese Art Geschäftsmodell von optimalem Nutzen“, weiß Patrick Luchetta.

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten und mehrfach ausgezeichneten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Im April 2022 haben sich creditweb, Baufi24 und Hüttig & Rompf zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen. Alle Unternehmen bleiben am Markt aktiv und setzen auch weiterhin auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung.

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

