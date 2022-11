Baufinanzierung als neues Geschäftsmodell mit Volks- und Raiffeisenbanken

Die Baufinanzierung gilt im Bankensektor als ein sicheres und ertragsreiches Geschäft – von dem Genossenschaftsbanken aktuell kaum profitieren. Die Raiffeisenbank Wangen hat in ihrem Pilotpropjekt nun gezeigt, dass auch kleine Institute dieses Geschäftsmodell gewinnbringend nutzen können – und zwar als strategischer Partner von creditweb, einem der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland.



Das deutsche Bankensystem befindet sich auf dem Pfad der Disruption. Die drei bisherigen Säulen, Privatbanken, öffentlich-rechtliche Anbieter und Genossenschaftsbanken, werden zunehmend durch ausländische Institute und dem Wettbewerb aus dem Fintech-Sektor in Bedrängnis gebracht. Aktuellen Studien zufolge wird sich die Zahl der bisherigen Banken in Deutschland bis zum Jahr 2030 von 1.600 auf rund 300 reduzieren. Harte Einschnitte sind vor allem bei den Genossenschaftsbanken zu erwarten, die schon lange nicht mehr die „Platzhirsche“ am Markt sind. Damit Volksbanken und Raiffeisenbanken zukunftssicher bleiben, müssen sie ihr Alleinstellungsmerkmal nutzen und neue Wege gehen. Ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell zur Neukundengewinnung: die Baufinanzierung.



Strategische Kooperation zwischen Genossenschaftsbanken und Kreditvermittler creditweb

Der Kreditvermittler creditweb hat die Möglichkeiten erkannt und setzt zukünftig verstärkt auf strategische Kooperationen mit Genossenschaftsbanken. „Volksbanken und Raiffeisenbanken haben ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal: die vertrauensvolle Bank-Kunde-Beziehung, die gerade bei so großen finanziellen Entscheidungen wie einer Baufinanzierung eine wichtige Rolle spielt“, weiß creditweb-Geschäftsführer Horst Kesselkaul. „Diesen Vorteil können die Banken aber nicht nutzen, wenn sie erstens online nicht als Baufinanzierer wahrgenommen werden und zweitens nicht mit den Konditionen anderer Anbieter mithalten können.“ Kooperationen werden dann zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Indem Genossenschaftsbanken zum Partner von creditweb werden, erweitern sie ihren USP um die Konditionen und Möglichkeiten eines modernen Kreditvermittlers.



Volksbanken und Raiffeisenbanken nutzen die Marktposition von creditweb

„Ein suchmaschinenoptimierter Onlineauftritt, wettbewerbsfähige Top-Konditionen, lukrative Provisionen und eine attraktive Neukundengewinnung – Genossenschaftsbanken spüren als Kooperationspartner von creditweb einen deutlichen positiven Synergieeffekt“, ist sich Patrick Luchetta, ebenfalls Geschäftsführer bei creditweb, sicher. Das beste Beispiel: die Raiffeisenbank Wangen, die seit einem Jahr erfolgreich Baufinanzierungskredite von creditweb vermittelt und mit dem neuen Geschäftszweig schnell schwarze Zahlen schrieb. „Das Pilotprojekt zeigt, dass diese Allianz funktioniert und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist“, freut sich auch Klaus J. Langhals-Arnold, Director Partnerships bei creditweb. Denn auch der Kreditvermittler profitiert von Kooperationsmodellen wie diesen: Durch das damit einhergehende wachsende Volumen an Baufinanzierungen kann creditweb immer wettbewerbsfähigere Konditionen für Baufinanzierungen anbieten – und diese an seine Partner und Endkunden weitergeben.

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten und mehrfach ausgezeichneten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Im April 2022 haben sich creditweb, Baufi24 und Hüttig & Rompf zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen. Alle Unternehmen bleiben am Markt aktiv und setzen auch weiterhin auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung.

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.



