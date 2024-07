Das Sternenkinder Seminar in Graz – der ultimative Weg zur Erleuchtung

Drei intensive Tage für eine kleine Gruppe ausgewählter Glückskinder. Das Sternenkinder Seminar des bekannten Engeltherapeuten und Hellsehers Udo Golfmann hat im Mai 2025 Premiere in Graz.

Bretten, 09.07.2023 – Der wichtigste Termin 2025 für alle, die persönlich wachsen wollen

Die Zeit ist reif für das große Erwachen. Sei auch Du dabei, und melde Dich jetzt für das Sternenkinder Seminar vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 in Graz an. Es findet jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im A & O Hostel am Hauptbahnhof in Graz statt. Es handelt sich dabei um eine Premiere, bei der Du drei sehr intensive Tage in einer kleinen Gruppe erleben kannst. Sternenkinder sind Menschen, die bereit sind, in die fünfte Dimension aufzusteigen, negative Glaubensmuster aufzulösen, Ihren Geist wieder mit der Urquelle zu verbinden und so ihre wahre Bestimmung zu finden und ihr volles Potential zu leben.

Drei Tage erfüllt von Schöpferkraft und reiner Liebe

Erfahre, wer Du wirklich bist, erkenne Dein Potential und lebe Deine Bestimmung. Wie das geht und wie Dein Weg zur Erleuchtung aussehen kann, erfährst Du in dem Sternenkinder Seminar vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 in Graz. Löse Dich von negativen Glaubensmustern und befreie Dich von Blockaden, die Dir das Leben schwer machen. Lass Dir durch die Engel helfen, wieder mit der Urkraft in Verbindung zu treten, finde Deine Lebensaufgabe, helfe anderen Menschen und erschaffe Dir selbst ein tolles Leben. Erkenne, was in Dir steckt, jetzt ist die Zeit dafür, denn die Voraussetzungen für die persönliche Erleuchtung waren noch nie so günstig wie heute.

Komme wieder mit der Urkraft in Kontakt – lass Dir von den Engeln helfen

In dem Sternenkinder Seminar wirst Du lernen, Botschaften aus der Quelle allen Seins zu empfangen, die Bedeutung der wahren Erleuchtung sowie den Grund erfahren, warum Du gerade heute hier auf der Erde bist. Die Engel werden Dir den Weg in die fünfte Dimension ebenen. Löse Deine negativen Glaubensmuster auf, lass los, was Dich nicht glücklich macht und befreie Dich aus der 3 D-Matrix. Dies alles und noch viel mehr erfährst Du in dem Sternenkinder Seminar in Graz. Entdecke den Königsweg zu geistiger Heilung und melde Dich jetzt zum Sternkinder Seminar 2025 in Graz an.

Sternenkinder Seminar in Graz – 3 intensive Tage in kleiner Gruppe

Die Plätze für das Sternenkinder Seminar in Graz sind streng limitiert, denn Udo Golfmann möchte in einer kleinen Gruppe intensiv arbeiten. Stellst Du Dir die Frage, wie Du in die fünfte Dimension gelangen kannst, wirst Du in dem Sternenkinder Seminar eine Antwort finden. Lass Dir diese einmalige Chance nicht entgehen und reserviere Dir jetzt Deinen Platz in dem Sternenkinder Seminar vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 in Graz.

Bis zum 31.10.2024 kannst Du von einem Frühbucherrabatt profitieren. Dann kostet das Sternenkinder Seminar lediglich 699,99 Euro statt regulär 799,99 Euro. Solltest Du zum Seminartermin verhindert sein, gehst Du kein Risiko ein, denn Du kannst direkt bei der Online-Buchung eine Seminar-Rücktrittversicherung bei der Ergo-Versicherung abschließen.

Der Seminarleiter – Udo Golfmann

Udo Golfmann wurde im Jahre 1979 geboren. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Kartenleger, Hellseher, Engelmedium sowie spiritueller Lehrer und hat schon viele heilsame Verbindungen zwischen den Engeln und dem Menschen geschaffen. Solltest Du noch unsicher sein, ob das Sternenkinder Seminar für Dich das Richtige ist, kannst Du über seine Webseite direkt mit Udo Golfmann in Verbindung treten und einen Termin für eine individuelle Beratung vereinbaren, in der alle Deine offenen Fragen geklärt werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland – Udo Golfmann

Herr Udo Golfmann

Max Reger Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



