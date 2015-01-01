-
Das Übersetzernetzwerk Hamburg erweitert Sprachangebot
Nicht nur Englisch, Französisch, Ukrainisch, Russisch und Rumänisch – sondern jetzt auch Dari, Farsi, Persisch, Chinesisch, Indonesisch und Japanisch auch als beglaubigte Übersetzung in Hamburg
Das Übersetzernetzwerk, ein etabliertes Übersetzungsbüro in Hamburg, baut sein Portfolio weiter aus. Neben den bereits seit Jahren erfolgreich angebotenen beglaubigten Übersetzungen in Hamburg in Standardsprachen wie Englisch, Französisch, Russisch, Ukrainisch, Arabisch, Finnisch, Spanisch und Portugiesisch werden ab sofort auch beglaubigte Übersetzungen in Dari, Farsi, Persisch, Chinesisch, Indonesisch und Japanisch angeboten.
Mit dieser Erweiterung reagiert die Hamburger Übersetzungsagentur auf die wachsende Nachfrage nach qualifizierten Sprachdienstleistungen im internationalen Umfeld. Ob für offizielle Dokumente wie Geburtsurkunden, Zeugnisse oder Heiratsurkunden – oder für geschäftliche Zwecke wie Verträge und Unternehmensdokumente: Kunden erhalten nun eine noch größere Sprachvielfalt aus einer Hand.
„Sprache ist fundamental wichtig und das zentrale Kommunikationsmittel des Menschen – und wir helfen, dies im Sinne unserer Kunden bei jeder Übersetzung zielführend umzusetzen.“, erklärt der Geschäftsführer Dr. Wenigmann. „Unsere neuen Sprachkombinationen öffnen Türen zu wichtigen Kulturräumen in Asien und im Nahen Osten und machen unser Netzwerk noch internationaler. Auch steigt der hiesige Bedarf an beglaubigten Übersetzungen für Behörden, Ämter, Gerichte und Notare.“
Das Übersetzernetzwerk Hamburg steht für Professionalität, Präzision und ein hervorragendes Preis, -Leistungsverhältnis – kombiniert mit einem modernen Ansatz, der sich an den Bedürfnissen einer globalisierten Gesellschaft orientiert. Das erweiterte Sprachangebot richtet sich gleichermaßen an Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen, die Wert auf eine rechtssichere, beglaubigte Übersetzung „mit Brief und Siegel“ legen.
