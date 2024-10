Das US-amerikanische Energieministerium setzt mit Comic auf Atomkraft

Die Nachfrage nach sauberer Energie steigt auch in den USA. Neue Arbeitsplätze entstehen, junge Menschen sollen motiviert werden.

Das Office of Nulear Energy des Energieministeriums hat den Blick auf die zukünftige Belegschaft gerichtet. Mit dem neuen Comic soll das Interesse geweckt werden. Denn die bestehenden Kraftwerke arbeiten an der Verlängerung der Betriebszeiten und neue Kernkraftwerke sollen ans Netz gehen. 94 Atommeiler, damit die größte Reaktorflotte der Welt, betreiben die USA. Dass sich etwas tut im Uranbereich, sieht man seit Monaten am Steigen von Aktien aus den Bereichen Uran und Atomenergie. Zum Teil liegt dies an den Kernenergieverträgen, die große Technologieunternehmen mit den Unternehmen aus dem Atomenergiesektor geschlossen haben. Dabei ist diese neue Tendenz sicher keine Eintagsfliege, sondern eine größere Bewegung.

Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat erst begonnen und leitet ein Comeback der Atomenergie ein. Laut einem aktualisierten Bericht werden die USA 700 bis 900 Gigawatt sauberen und umweltfreundlichen Strom zusätzlich benötigen. Dabei sollen 20 Prozent des erhöhten Strombedarfs durch Rechenzentren für künstliche Intelligenz kommen. Die KI wird immer mehr zu einem bedeutenden Teil der modernen Wirtschaft. Firmen wie Microsoft oder Amazon setzen auf Atomenergie. Nicht nur in den USA war die Atomkraft viele Jahre äußerst unbeliebt, doch die Zeiten haben sich nun geändert.

Bereits im Jahr 2025 soll eine Rekordmenge an Kernenergie produziert werden. Dabei wird mehr als die Hälfte wohl in China und Indien produziert werden, so die Internationale Energieagentur. Um dem Bedarf nach steigender und zugleich sicherer und umweltfreundlicher Energie gerecht zu werden, wird auf Kernenergie gesetzt. Dies zieht einen wachsenden Uranbedarf nach sich. Urangesellschaften wie Uranium Energy oder Cosa Resources sollten sich freuen.

Uranium Energy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ – kümmert sich um kostengünstige, umweltfreundliche ISR-Uranprojekte in den USA. Weitere Uranprojekte befinden sich in Kanada.

Cosa Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ – befindet sich mit seinen Uranprojekten im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Rund 216.000 Hektar Land nahe bekannter Urankorridore gehören zum Portfolio.

