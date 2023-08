Das Virtuelle Büro in Grünwald

Mehr als nur eine Adresse

Firmensitz Grünwald stellt eine zeitgemäße und moderne Lösung für Unternehmer und Start-ups vor, die einen Firmensitz in der renommierten Gemeinde Grünwald etablieren möchten: das virtuelle Büro in Grünwald.

Während „virtuell“ zwar andeutet, dass kein physisches Büro vorhanden ist, bieten die Standorte von Firmensitz Grünwald jedoch tatsächliche Büroflächen. Diese können jederzeit von Mietern genutzt und gebucht werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Start-ups, Berater, IT-Spezialisten und Außendienstmitarbeiter sowie an Unternehmen, die in Deutschland Fuß fassen möchten, um nur einige zu nennen.

Die Kosten für das virtuelle Büro-Modell, das zahlreiche Vorteile bietet, beginnen bei 350 Euro zzgl. USt. pro Monat. Neben der renommierten Geschäftsadresse in Grünwald profitieren Unternehmen von den Möglichkeiten, Meetingräume zu buchen, voll ausgestattete Mietbüros zu nutzen und von einem umfassenden Backoffice-Service. Dieser umfasst auch ein mehrsprachiges Telefonsekretariat sowie weitere Sekretariatsdienstleistungen.

Ein großer Vorteil für Unternehmen, die sich für ein virtuelles Büro oder ein festes Büro entscheiden, ist die günstige Gewerbesteuersituation in Grünwald. Außerdem haben sie – ohne die Notwendigkeit großer Investitionen – die Chance auf einen sofortigen Markteintritt.

Die Experten von „Firmensitz Grünwald“ weisen jedoch darauf hin, dass das virtuelle Büro idealerweise als Einstiegskategorie zu sehen ist. Es wird empfohlen, dass Unternehmer regelmäßig Präsenz im Büro in Grünwald für wichtige Entscheidungen und Meetings zeigen. Individuell zugeschnittene Pakete bieten dazu flexible Nutzungsmodelle und orientieren sich an den individuellen Anforderungen der Unternehmen.

Wer mehr über das Thema Virtuelles Büro Grünwald oder die Gründung einer Grünwald GmbH erfahren möchte, kann sich direkt unter der Telefonnummer +49 89 33 84 33 oder per E-Mail an service@firmensitz-gruenwald.de an das Unternehmen wenden.

Das Unternehmen Firmensitz Grünwald um Geschäftsführerin Britt Heudorf bietet Kunden auf knapp 1.500 Quadratmetern Gesamtfläche alles, was sie für ihr Business in Grünwald benötigen. Sie finden dort neben einer zustellfähigen Firmenadresse (Virtual Office) auch Co-Working-Arbeitsplätze, zahlreiche feste vollausgestattete und bewirtschaftete Büros sowie moderne Meetingräume. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch diverse Sekretariatsleistungen an.

