Firmensitz Grünwald – Office in Grünwald mit angeschlossenem Business Center

Gewerbesteuer sparen und in einem schicken Office seiner täglichen Arbeit nachgehen? Das sind ja zwei Wünsche auf einmal! Ja geht denn das?

Ja, das geht – im Firmensitz Grünwald, dem professionellen Bürodienstleister im Münchner Süden. Seit über zehn Jahren betreibt die Heudorf Services GmbH den Firmensitz Grünwald und bietet Kunden und Mietern die gesamte Palette eines professionellen Business Centers. Die Offices in Grünwald befinden sich verteilt in den drei Standorten des Unternehmens. Dort finden sich elegante und modern eingerichtete Büros und Meetingräume. Ideal für Unternehmen, die gerne flexibel bleiben und nur das mieten und nutzen wollen, was wirklich gebraucht wird.

Ein Business Center der neuen Generation – oder arbeiten in einer der schönsten Ecken Deutschlands.

Grünwald gehört nicht nur zu den teuersten (Wohn-)Gebieten Deutschlands – es hat auch einen der niedrigsten Gewerbesteuersätze. Mit 240 Gewerbesteuerpunkten sparen Unternehmen hier richtig Geld, und das ganz legal. Der Firmensitz Grünwald ist spezialisiert auf virtuelle und permanente Firmensitze: handelsregisterlich anmeldefähig und gesetzeskonform.

Geschäftsführerin Britt Heudorf sagt: „Gerade für Start-ups oder Neugründungen ist es sogar die Empfehlung der IHK Bayern, den Standort seines Unternehmens nicht nur nach den Gewerbemieten auszusuchen – sondern auch langfristig nach der Gewerbesteuer. Denn hier können Firmen richtig Geld sparen.“

Wer noch kein festes Office in Grünwald mieten möchte, kann mit einem virtuellen Firmensitz beginnen. Der darauf spezialisierte Firmensitz Grünwald bietet als Business Center jede Hilfestellung zur Gewerbeummeldung oder -neugründung. Zusätzliche Bürodienstleistungen können unkompliziert dazugebucht werden. Von Telefonsekretariat bis Digitalisierung der Post – so geht modernes und virtuelles Arbeiten im Jahr 2021.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Firmensitz Grünwald, Heudorf Services GmbH

Frau Britt Heudorf

Schlossstr. 19

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 089338433

web ..: https://www.firmensitz-grünwald.de

email : britt@firmensitz-gruenwald

Firmensitz Grünwald ist spezialisiert auf virtuelle und permanente Firmensitze: handelsregisterlich anmeldefähig und gesetzeskonform. Der Gewerbesteuersatz in Grünwald beträgt nur 240 Punkte.

Firmensitz Grünwald bietet eine zustellfähige Firmenadresse in Grünwald für GmbH-Gründung oder -Sitzverlegung. Auf knapp 1.000 qm Fläche können Mieter Einzel- und Großraumbüros, Meetingräume oder individuelle Chefbüros anmieten.



Pressekontakt:

Firmensitz Grünwald, Office in Grünwald

Frau Britt Heudorf

Schlossstr. 19

82031 Grünwald

fon ..: 089338433

email : britt@firmensitz-gruenwald.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SpaceLogic KNX-Aktoren von Schneider Electric: Einfache Implementierung, smarte Funktionen Sitka Gold nutzt neue Informationen für nächste Goldbohrung in Nevada