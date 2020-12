Grünwald de luxe – Unternehmer Alberto Mattle projektiert erneut im VIP-Vorort Grünwald

Die oberhalb des malerischen Isartals liegende Prominenten-Gemeinde Grünwald gilt als eine der besten und teuersten Wohngegenden in ganz Deutschland.

Ein edles Fleckchen mit einer langen Geschichte. Noch heute verweisen imposante Zeitzeugen wie die 1808 gepflanzte imposante Verfassungslinde auf dem Marktplatz auf eine lange Tradition.

Im Jahr 1919 siedelten sich die legendären Bavaria Filmstudios an und machten die Gemeinde über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Heute gilt Grünwald als einer der schicksten Nobelwohnorte der Republik und ruhige Zuflucht von Spitzensportlern wie etwa Karl-Heinz Rummenigge, Jérôme Boateng, Oliver Kahn. Aber auch TV-Legenden wie Senta Berger und den berühmten Kessler-Zwillingen bietet die Gemeinde seit Jahren ein elegantes Refugium.

Grundstücke sind in der Gemeinde Grünwald generell stark begehrt und gerade in einer angemessenen Größe fast nicht mehr zu bekommen. Ein wahrer Glücksfall für Investor und Unternehmer Alberto Mattle aus München (GM Grundbesitz GmbH & Co. KG, GM Projekt Wohnbau GmbH) war der Kauf eines dieser großen Grundstücke im Gartenweg 1 in Grünwald. Wer Alberto Mattle kennt, weiß: Er investiert nur in 1-a-Lagen und in absolute Spitzenobjekte. Als erfolgreicher Unternehmer sind ihm eine reibungslose Abwicklung und schlüsselfertige Projektierung besonders wichtig.

Der Großunternehmer Alberto Mattle aus München kaufte das mit knapp 3.500 qm bemessene Luxus-Grundstück und teilte es in drei großzügige Parzellen auf. Es war eines der wenigen verbliebenen größeren Grundstücke, die in Grünwald verfügbar waren. Die sonnigen Parzellen wurden von Alberto Mattle erfolgreich für drei Luxusvillen projektiert und zeitnah sowie sehr erfolgreich veräußert.

