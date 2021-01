Alberto Mattle goes Capetown – Immobilieninvestment am Tafelberg

Nur wenige Städte bieten eine solch grandiose Kulisse wie Kapstadt, das sich zu Füßen des beeindruckenden Tafelbergs ausbreitet.

Alberto Mattle, Immobilienunternehmer aus München, ist seit jeher begeistert von der Region im südlichsten Zipfel des afrikanischen Kontinents und beabsichtigt einige Investments rund um die schillernde Metropole.

Nicht nur für Weinkenner und Feinschmecker ist Kapstadt eine absolute Trenddestination. Auch Naturliebhabern, Adrenalinjunkies und Kulturbegeisterten bietet die beeindruckende Metropole eine geschmackvolle Aura, der man sich nur schwer entziehen kann. Hier ist alles möglich. Erstklassig speisen, gehoben residieren, geschmackvoll und luxuriös Erlebnisse genießen. Und der Wein … Nicht umsonst ist das Kap der Guten Hoffnung als eines der besten Weinanbaugebiete der Welt bekannt.

In dieser Umgebung zu leben ist für viele sicher der absolute Wunschtraum. Dort ein Haus oder eine Wohnung zu besitzen bedeutet Luxus pur und „man“ hat es geschafft.

Ein Objekt der absoluten Spitzenklasse in oder um Kapstadt zu finden ist sicher nicht schwer. Denn es stehen sehr viele Luxusvillen und traumhafte high-end Apartments zum Verkauf. Doch wie immer ist es doch so, dass der richtige Kontaktmann vor Ort die entscheidenden Informationen liefern kann. Absoluter Spezialist, was Luxusimmobilien in Kapstadt angeht, ist Norbert Bernitzke. Der Luxusmakler weiß, was seine Kunden und Investoren suchen, und hat die „Kronjuwelen der Immobilienangebote“ bei sich gelistet.

Sei es eine elegante, moderne Villa in Camps Bay für ca. 3,9 Millionen Euro, ein ultrachices Bauhaus in der VIP-Area Clifton für 8,3 Millionen Euro oder eine beeindruckende Strandvilla in Bantry Bay für 5,5 Millionen Euro – Norbert Bernitzke hat Zugang zu Besitzern und den Immobilien. Kein Wunder, dass Alberto Mattle sein Vorhaben, in Südafrika zu investieren, nur mithilfe des Profi-Maklers umsetzen will.

Weit über die Landesgrenzen hinaus sind die gelisteten Immobilienperlen von Bernitzke bekannt. Besitzer oder Bauherrn der Häuser und Wohnungen sind nicht selten internationale VIPs aus der Showbranche oder dem Geldadel. Als Immobilieninvestment oder als bewohnbarer Traum – in Kapstadt finden schlaue Geschäftsleute die richtige Geldanlage.

Alberto Mattle ist sehr zuversichtlich in das Jahr 2021 gestartet. Außer einigen neuen Objekten in den besten Lagen Münchens wird er sicher das Projekt „Alberto Mattle goes Capetown“ weiter forcieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GM Grundbesitz GmbH & Co.KG

Herr Alberto Mattle

Schlossstr. 19

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 089338432

web ..: https://gm-grundbesitz.de

email : info@gm-grundbesitz.de

Der Schweizer Alberto Mattle ist Immobilien-Unternehmer in München. Seine Leidenschaft zu hochwertigsten Materialien und bester Bauweise zeichnet seine Projekte aus. Gerade im Erwerb und Verkauf von Grundstücken in besten Lagen sieht Alberto Mattle seinen Schwerpunkt.

