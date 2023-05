DAs Wartungsmanagement ist ein Muss im Bauunternehmen

Die regelmäßige Wartung von Baumaschinen, Geräten und Werkzeuge ist ein zentrales Thema für Bauunternehmer. Anforderungen hierfür werden durch Gesetze geregelt.

Die Wartungs- und Prüfvorschriften sind für Maschinen und Baugeräte unterschiedlich. Darüber hinaus sind Wartungen und Prüfungen rechtssicher zu dokumentieren.

Software für das Wartungsmanagement der Baugeräte

Die komplette Baugeräteliste wie Baukran Baumaschine, , Arbeitsbühne und Bagger wird in einer Software verwaltet.

Der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung deckt zusätzlich alle Aspekte der Betriebsmittelwartung vollumfänglich ab. Die Software liefert eine exakte Übersicht über ausgeführte und anstehende Prüfungen und verwaltet sämtliche Vorschriften.

Damit ist der Baubetrieb auf Kontrollen durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft stets gut vorbereitet.

Mit dem Wartungsplaner Maschinensicherheit erhöhen

Wenn Baumaschinen während der Bauausführung ausfallen, können durch kurzfristige Ersatzbeschaffungen und evtl. Vertragsstrafen wegen Fristüberschreitungen dem Bauunternehmer hohe Kosten entstehen. Ein entsprechendes Instandhaltungskonzept hilft dem Baugewerbe dieses Risiko zu minimieren.

Die Wartung und Instandhaltung von Geräten, Werkzeugen, Maschinen und technischen Anlagen zielt grundsätzlich darauf ab, die Betriebssicherheit zu erhöhen und die Funktionstüchtigkeit langfristig zu erhalten.

Nur keinen Wartungstermin verpassen

Dies setzt ein professionelles Prüf- und Wartungsmanagement voraus. Hierbei müssen die Prüf- und Wartungstermine ständig im Blick behalten werden. Mit dem Wartungsplaner stellt dies zukünftig kein Problem mehr dar. Mit einem entsprechenden Repertoire an Kalenderfunktionen können alle anstehenden Aufgaben einfach geplant werden.

Das Instandhaltungsteam aber auch Externe können mit dem Tool über anstehende Termine wie Prüfungen, Wartungen, Reparaturen automatisch per E-Mail benachrichtigt sowie erinnert werden.

Der Wartungsplaner kann aber noch sehr viel mehr

Auf dem Weg zur lückenlosen Komplettdigitalisierung hat die Hoppe Unternehmensberatung eine maßgeschneiderte mobile Wartungsplaner-App für iPhone- oder Android-Geräte entwickelt. Hierdurch wird das Wartungsmanagement noch effizienter. Die Vereinfachung der Abläufe per App erleichtert dem Instandhaltungsteam die Arbeit vor Ort spürbar. Ein Klick genügt um den Status des Prüfobjektes zu checken und entsprechend anzupassen. Der hieraus entstehende Zeitgewinn ist enorm.

Das Ersatzteilmanagement im Rahmen der Werkzeug- und Gerätemanagement ist ein weiteres Highlight des Programms. Die Ressourcen zu den einzelnen Prüf- und Wartungsobjekten lassen sich hierdurch sehr transparent verwalten. Das Tool gewährleistet eine effektive Ressourcenplanung und Bestandsführung im Rahmen der Objektverwaltung.

Last but not least enthält der Wartungsplaner viele diverse Möglichkeiten den gesamten Prüf- und Wartungsprozess in unterschiedlichsten Formen zeitlich und kostenmäßig auszuwerten und entsprechende Reports zu erstellen.

Fazit

Die intuitive Benutzeroberfläche des Wartungsplaners sorgt für eine schnelle und effiziente Organisation der anstehenden Prüf- und Wartungsarbeiten. Die klassische Zettelwirtschaft mit losen Blätter hat damit ausgedient und der Stift gehört der analogen Vergangenheit an.

