Datametrex erwirtschaftet im ersten Quartal über 9,56 Mio. CAD Nettogewinn bei einem Rekordumsatz von mehr als 19 Mio. CAD

– Rekordumsatz in Q1 in Höhe von 19,04 Mio. CAD, ein Plus von 2.253 Prozent

– Rekord bei bereinigtem EBITDA von 10,68 Mio. CAD, ein Plus von 1.548 Prozent

– Nettogewinn von 9.560.351 CAD, ein Plus von 1.425 Prozent

Toronto, Kanada, den 31. Mai 2021 – Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM) (FWB: D4G) (OTCQB: DTMXF) freut sich über das bisher beste Ergebnis in seiner Firmengeschichte. Datametrex hat seinen Quartalsbericht (Financial Statements – FS) und die dazugehörige Management Discussion and Analysis (MD&A) zum 31. März 2021 (Q1 2021) auf SEDAR eingereicht.

Finanzielle Zusammenfassung für das 1. Quartal 2021

Die finanzielle Performance des Unternehmens hat sich im ersten Quartal immens verbessert, was auf das Wachstum des COVID-19-Umsatzes und der damit zusammenhängenden Dienstleistungen mit der Film- und Produktionsindustrie sowie auf den Anstieg des Geschäfts im Bereich Gesundheitstechnologie zurückzuführen ist.

Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 19.045.888 CAD, ein Plus von 2.253 Prozent, und einen Nettogewinn von 9.560.351 CAD, ein Plus von 1.425 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich ebenfalls deutlich und lag bei 10.684.254 CAD in Q1 2021, ein Anstieg um 1.548 Prozent im Vergleich zu minus 737.698 CAD in Q1 2020. Dieses bereinigte EBITDA spiegelt das operative Geschäft des Unternehmens – ohne Berücksichtigung nicht zahlungswirksamer Posten – wider. Das Unternehmen hat auch seinen Bargeldbestand deutlich verbessert, und zwar um 17.044 Prozent gegenüber Q1 2020.

Nachfolgend finden Sie ausgewählte Finanzinformationen für das am 31. März 2021 endende Quartal in Verbindung mit Vergleichswerten. Bitte beachten Sie den vollständigen Q1-Bericht, der unter dem Profil von Datametrex auf www.sedar.com verfügbar ist.

Die Ergebnisse des Unternehmens im ersten Quartal spiegeln einen weiteren Rekordzeitraum mit einer hervorragenden Performance wider und zeigen, dass wir weiterhin daran arbeiten, ein integriertes Gesundheitstechnologie-Unternehmen aufzubauen, kommentierte Marshall Gunter, CEO von Datametrex.

Wir sind nach dem Rekordjahr 2020 beim Umsatz erfolgreich in das Jahr 2021 gestartet und dieser Trend wird sich von Quartal zu Quartal weiter verbessern, denn wir konzentrieren uns darauf, unsere Umsatzkanäle mit strategischen Investitionen in unsere Vertriebs- und Betriebsteams zu erweitern, um das Geschäft voranzutreiben. Darüber hinaus werden alle zukünftigen geplanten Akquisitionen die Entwicklung unseres Gesundheitstechnologie-Geschäfts beschleunigen, was dazu beitragen wird, dass wir unseren Umsatz weiter steigern können, so Andrew Ryu, Chairman von Datametrex.

Finanzielle Highlights für die drei Monate vom 1. Januar bis zum 31. März 2021 (Q1):

– Umsatz von 19.045.888 CAD für Q1 im Vergleich zu einem Umsatz von 809.402 CAD.

– Nettogewinn von 9.560.351 CAD im Vergleich zu einem Verlust von 721.761 CAD.

– EBITDA von 10.684.254 CAD im Vergleich zu einem EBITDA von minus 737.698 CAD.

– Barguthaben von 4.619.908 CAD im Vergleich zu 26.948 CAD.

Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt:

Q1 2021 Q1 2020 %

Veränderu

ng

Gesamtumsatz 19.045.888809.402 CA2.253 %

CAD D

Umsatz mit COVID-19-Testkits 18.561.290 CAD 100 %

6

CAD

KI und Technologie und 484.592 CA809.402 CA-40 %

sonstige D D

Umsätze

Gewinn/Verlust vor 10.482.954(737.968 C1.521 %

Ertragssteuern CAD AD

)

Nettogewinn/-verlust 9.560.351 (721.761 C1.425 %

CAD AD

)

Gewinn pro Aktie – $0,03- (0.003) 1.100 %

unverwässert

EBITDA 10.684.254(737.698 C1.548 %

CAD AD

)

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Jahresüberschusses, des EBITDA und des bereinigten EBITDA (nicht konform mit den International Financial Reporting Standards – IFRS):

Q1 2021 Q1 2020

31. März, 31. März,

2021 2020

Nettogewinn 9.560.351 CAD(721.761 CA

D

)

Zuzüglich: Zinsen und 10.936 CAD 14.766 CAD

Wertberichtigungen

Ertragssteuer-Rückstellungen 922.603 CAD (16.207 CAD

(Rückerstattung) )

Zuzüglich: Abschreibungen & 190.364 CAD 194.899 CAD

Amortisation

EBITDA (nicht IFRS) 10.684.254 CA(528.303 CA

D D

)

Zuzüglich: Aktienbasierte 3.268.404 CAD271.000 CAD

Vergütung

Bereinigtes EBITDA (nicht IFRS) 13.952.658 CA(257.303 CA

D D

)

Q1 2021 Q1 2020 Veränderung Prozentuale

in Veränderun

Dollar g

Gesamtaktiva25.026.7599.998.329 C15.028.430 CA150 %

CAD AD D

Gesamtverbin6.467.940 6.053.667 C414.273 CAD 7 %

dlichkeiten CAD AD

Im Folgenden wird der Buchwert je Aktie (BVPS) dargestellt. Bitte beachten Sie den Hinweis am Ende dieser Pressemitteilung zu den Nicht-IFRS-Kennzahlen.

–

Q1 2021 Q1 2020

Den Datametrex-Aktionären 17.863.877 CAD2.473.792 CAD

zurechenbares Eigenkapital

(Buchwert)

Insgesamt im Umlauf 292.769.034 233.701.561

befindliche Stammaktien zum

Ende des

Berichtszeitraums

BVSP 0,06 CAD 0,01 CAD

Highlights in Q1 und nachfolgende Ereignisse

– Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal 2021 um 2.253 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020 auf über 19 Mio. CAD.

– Das Unternehmen schloss die Übernahme von 100 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Concierge Medical Consultants Inc. gemäß den Bedingungen des zwischen dem Unternehmen, Concierge und den Aktionären von Concierge abgeschlossenen Aktientauschvertrages ab.

– Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung zum Erwerb von 100 Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals eines Telemedizinunternehmens, einer nach den Gesetzen der Provinz British Columbia gegründeten Gesellschaft in Privatbesitz, abgeschlossen.

– Der Handel der Stammaktien des Unternehmens begann am OTCQB® Venture Market in den USA.

– Health Canada (HC) hat das COVID-19-AG-Schnelltestkit (PCL Antigen) von PCL Inc. (PCL), ein Antigen-Schnelltestgerät für den Einsatz am Behandlungsort, im Rahmen der Interim Order (IO) Respecting the Importation and Sale of Medical Devices for Use in Relation to COVID-19 [Interimsverordnung über die Einfuhr und den Verkauf von Medizinprodukten zur Verwendung in Verbindung mit COVID-19] zugelassen.

– Das Unternehmen hat am 15. Januar 2021 seine laufenden Vertriebsverträge mit LOTTE Global Logistics, LOTTE Duty-Free Shops und LOTTE Home Shopping, LOTTE Super, nachfolgend LOTTE genannt, für Technologiedienstleistungen und Instandhaltung erneuert und verlängert.

– Das Unternehmen bleibt ein bedeutender Aktionär der börsennotierten Graph Blockchain (GBLC: CSE).

– Das Unternehmen hat in Partnerschaft mit ScreenPro Security Inc. (CSE: SCRN) eine COVID-19-Testklinik in Coal Harbor in Vancouver, British Columbia, eröffnet.

– Das Unternehmen hat ein neues COVID-19-Testprogramm für alle Mitarbeiter des Unternehmens, Berater, technische Mitarbeiter, Krankenschwestern und Mitarbeiter von Laborpartnern eingeführt.

Ausblick

Trotz einer deutlichen Marktabschwächung aufgrund der Pandemie hat das Unternehmen seine Geschäftslage im ersten Quartal weiter verbessert. Das Unternehmen konzentriert seine Ressourcen auch 2021 auf den Ausbau und die Verbesserung seines KI-Geschäfts, wobei das Unternehmen sowohl bei den bestehenden KI-Vertikalen im Bereich Internetsicherheit (Cybersecurity) als auch bei neuen Bereichen der Gesundheitstechnologie, die das Unternehmen derzeit auslotet, mit einem deutlichen Wachstum rechnet.

Bei der weiteren Integration des medizinischen Concierge-Geschäfts sieht das Unternehmen erhebliche Wachstumschancen, da es Anzeichen dafür gibt, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie mehr Gesundheitsleistungen zu Hause erbracht werden.

Angesichts des signifikanten Anstiegs des Bedarfs an zusätzlichen Gesundheitsressourcen wird die Einrichtung von alternativen Möglichkeiten der Gesundheitsversorgung entscheidend. Datametrex ist sich bewusst, dass nicht-akute Gesundheitsversorgung das Risiko für Patienten und ihre Familien verringern kann, mit COVID-19 in Kontakt zu kommen. Das Unternehmen erforscht den Einsatz einer Vielzahl von Audio- und Videotechnologien, die auf seiner praxiserprobten KI-Technologie beruhen, um die telemedizinischen Dienste zu erweitern.

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit sowie mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen.

Datametrex bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex und zusätzliche Details finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter – CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Darüber hinaus bergen diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen können, wobei einige dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass die Parteien erfolgreich eine endgültige Vereinbarung zu für beide Seiten akzeptablen Bedingungen aushandeln oder abschließen werden oder dass die Transaktion überhaupt oder in der hierin vorgesehenen Weise abgeschlossen wird, dass die Due-Diligence-Prüfung der Parteien zufriedenstellend sein wird oder dass die Parteien alle erforderlichen Genehmigungen der Vorstände, der Aktionäre, Dritter und/oder der Aufsichtsbehörden oder anderer Behörden erhalten werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemeldung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie im Hinblick auf das Eintreten zukünftiger, nicht vorhergesehener Ereignisse zu korrigieren.

NICHT IFRS-KONFORME FINANZKENNZAHLEN

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung nicht IFRS-konforme Leistungskennzahlen verwendet, einschließlich (a) des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA); (b) des bereinigten EBITDA, das um den Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Anlageobjekte des Unternehmens und den Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts derivativer Instrumente bereinigt ist; und (c) des Buchwerts pro Aktie, der als Eigenkapital berechnet wird, das den Aktionären von Datametrex AI Limited zugerechnet wird, geteilt durch die am Ende des Berichtszeitraums ausstehenden gesamten Stammaktien. Diese nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten verwendet werden. Dementsprechend sollen diese Leistungskennzahlen zusätzliche Informationen liefern und sollten jedoch nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das Management nutzt EBITDA-Kennzahlen, um die Gewinnentwicklung der Geschäftseinheiten und Segmente im Konzern zu messen, da sie die Auswirkungen von Finanzierungsentscheidungen eliminieren. Bestimmte Anleger, Analysten und andere Dritte nutzen diese nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen bei der Beurteilung der finanziellen Leistung des Unternehmens. Diese nicht IFRS-konforme Finanzbewertung wurde nicht als Alternative zum Konzernergebnis oder einer anderen von den IFRS vorgeschriebenen finanziellen Leistungskennzahl dargestellt. Die Abstimmung von nicht IFRS-konformen Kennzahlen wurde im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens, sofern zutreffend, unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com eingereicht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

