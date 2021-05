EcoStruxure Micro Data Center 6U von Schneider Electric: Wandgehäuse für besonders kompakte Edge-Lösungen

Kompaktes und stabiles Gehäuse für die besonders platzsparende Wandmontage von Servern und Infrastrukturkomponenten in Edge-Umgebungen oder Industrieanlagen

Mit dem EcoStruxure Micro Data Center 6U hat Schneider Electric ein spezielles 19″-Wandgehäuse für Edge-Umgebungen im Programm. Mit der 6HE-Wandhalterung lassen sich kritische IT-Geschäftsabläufe sicher in Nicht-IT-Umgebungen implementieren. Durch die insgesamt sechs 19″-Höheneinheiten erlaubt es eine sichere Wandmontage von Servern, Netzwerkkomponenten und USV-Systemen. Somit benötigt das Gehäuse keine Stellfläche auf dem Boden und ragt dank Flachbauweise auch nicht so weit in den Raum herein wie herkömmliche Wandgehäuse. Durch die wiederverwendbare und stoßfeste Verpackung, die optional erhältlich ist, können Partner und Integratoren das Gehäuse mit Komponenten bestücken und komplett vorinstallierte IT-Systeme zuverlässig an den Einsatzort versenden. Dank integrierter Staubfilter und aktiver Belüftung ist das Gehäuse auch sehr gut für den industriellen Einsatz geeignet.

„Mit dem kreativen Design und der Funktionalität des EcoStruxure Micro Data Center 6U Wandgehäuses sind wir in der Lage, neue Möglichkeiten für eine resiliente IT-Bereitstellung im Edge-Bereich zu eröffnen und so die digitale Transformation zu realisieren“, so Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division, Schneider Electric. „Niemand sonst kann die vollständigen, standardisierten IT-Infrastrukturlösungen anbieten, die Schneider zusammen mit seinem Partner-Ökosystem bietet, um so eine vereinfachte Bereitstellung und Kompatibilität zu gewährleisten. Eine vollständig integrierte EcoStruxure Rechenzentrumslösung, einschließlich der Remote-Monitoring-Lösungen EcoStruxure IT und Asset Advisor, sorgt für mehr Ausfallsicherheit in der Cloud und im Edge-Umfeld.“

