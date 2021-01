Datametrex gibt Akquisition von Concierge Medical bekannt

Toronto, Kanada, 7. Januar 2021 – Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (LOI – Letter of Intent) zum Erwerb von 100 Prozent der Concierge Medical Consultant Inc. (Concierge) unterzeichnet hat (die Transaktion). Concierge ist ein eigenständiges privates Dienstleistungsunternehmen für Telemedizin- und medizinische Concierge-Services und in British Columbia registriert.

Vorbehaltlich der weiteren Due-Diligence-Prüfung durch sowohl Datametrex als auch Concierge wollen beide Parteien gemäß den Bestimmungen des LOI am oder um den 20. Januar 2021 einen entsprechenden definitiven Vertrag (der definitive Vertrag) abschließen.

Wie das Unternehmen einschätzt, werden psychische Gesundsheitsprobleme in der Gesellschaft vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie, der damit einhergehenden sozialen Isolation und der Störungen im gesellschaftlichen Umgang miteinander weiter zunehmen. Folglich weist für die Unternehmensleitung alles darauf hin, dass der Bedarf an persönlichen Gesundheitsleistungen erheblich sein wird, und sie sieht Telemedizin- und medizinische Concierge-Dienste als Teil der Lösung für diese immer größer werdende Problematik.

Wir sind überzeugt davon, dass die Nachfrage im Hinblick auf dezentralen Lösungen im Bereich Gesundheit und Wellness infolge der Pandemie weiter steigt. Durch die Lockdowns und daraus resultierende Isolation, die die Kanadier im vergangenen Jahr erfahren haben, hat sich der Bedarf sowohl an psychischen als auch körperlichen Gesundheitsleistungen nur weiter erhöht. Mit Telemedizin-Lösungen können wir helfen, Menschen von den schon jetzt überforderten Krankenhäusern fernzuhalten, wobei sie aber gleichzeitig den professionellen Rat und die Hilfe erhalten, die sie brauchen und die ihnen zusteht, erklärte Andrew Ryu, Chairman von Datametrex.

Concierge ist eine ausgereifte Online-Plattform, die Telemedizin- und dringende medizinische Versorgungsleistungen zur Verfügung stellt; sie startete im Januar 2018 und erzielt ihre Einnahmen derzeit über Direkt-Abonnements von Endkunden in Haushalten und an Arbeitsplätzen. Datametrex beabsichtigt, die Concierge-Plattform in weitere Zuständigkeitsbereiche auszuweiten und die firmeneigene Artificial-Intelligence (AI)-Technologie zu integrieren.

Die Transaktion

Es ist geplant, die Transaktion als Aktientausch zu strukturieren. Datametrex wird alle Anteile an Concierge erwerben.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, insbesondere:

– dem Abschluss des definitiven Vertrages

– der Genehmigung durch die Directors von Datametrex

– der Genehmigung durch die Anteilseigner von Concierge (sofern erforderlich)

– dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich und ohne Einschränkung der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV)

– Datametrex wird nach Vollendung der Transaktion einen Beratungsdienstleistungsvertrag mit Dr. Jibran Sharif, dem Gründer von Concierge, abschließen.

– Der Betrieb von Concierge soll als Tochterunternehmen von Datametrex erfolgen. Das Board wird ein neues Management zur Führung der Gesellschaft rekrutieren und benennen.

Gemäß den Bestimmungen der Transaktion wird Datametrex Stammaktien in Höhe von 750.000 CAD an die Concierge-Aktionäre ausgeben, zu einem Kurs, der dem TSXV-Schlusskurs der Stammaktien von Datametrex 72 Stunden vor dem Abschluss der Transaktion entspricht, vorbehaltlich der Richtlinien der TSXV.

Wir können nicht genug betonen, welche Bedeutung die Akquisition dieses medizinischen Geschäfts für uns hat. Wir erwarten, dass sich die steigende Nachfrage nach Telemedizin- und medizinischen Concierge-Diensten mit dem Marktwachstum für dezentrale Versorgungsleistungen fortsetzen wird, und wir freuen uns darauf, mit Dr. Sharif und seinem medizinischen Team am Wachstum von Concierge unter dem Dach von Datametrex zusammenzuarbeiten, sagte Marshall Gunter, Chief Executive Officer von Datametrex.

Das Unternehmen stellt keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen darüber auf, dass sein Produkt derzeit in der Lage ist, die Covid-19-Erkrankung (bzw. eine Erkrankung mit dem SARS-2-Coronavirus) zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über Concierge

Concierge Medical Consultants besteht aus einer kleinen Gruppe zertifizierter und praktizierender Notfallärzte, die der Überzeugung sind, dass dringende Versorgung nicht nur in der Notaufnahme oder der Arztpraxis, sondern überall und zu jeder Zeit stattfinden kann.

Dr. Jibran Sharif, MD, CCFP EM, RDMS, ist der Gründer und CEO von Concierge Medical Consultants und in Vancouver aufgewachsen. Nach seinem erfolgreichen Abschluss in Wirtschaft an der Universität von British Columbia schloss er auch ein Medizinstudium und Fachausbildungen in Notfallmedizin und Ultraschall an der Universität von Sydney, der Universität von Saskatchewan und der Universität von Calgary ab. Er arbeitet Vollzeit als Notarzt im Greater Vancouver Regional District und ist klinischer Dozent an der Fakultät für Notfallmedizin an der Universität von British Columbia.

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex und zusätzliche Details finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter – CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Darüber hinaus bergen diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen können, wobei einige dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass die Parteien erfolgreich eine endgültige Vereinbarung zu für beide Seiten akzeptablen Bedingungen aushandeln oder abschließen werden oder dass die Transaktion überhaupt oder in der hierin vorgesehenen Weise abgeschlossen wird, dass die Due-Diligence-Prüfung der Parteien zufriedenstellend sein wird oder dass die Parteien alle erforderlichen Genehmigungen der Vorstände, der Aktionäre, Dritter und/oder der Aufsichtsbehörden oder anderer Behörden erhalten werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemeldung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie im Hinblick auf das Eintreten zukünftiger, nicht vorhergesehener Ereignisse zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DataMetrex AI Limited

Jeffrey Stevens

4711 Yonge Street

M2N 6K8 Toronto, Ontario

Kanada

email : jstevens@datametrex.com

Pressekontakt:

DataMetrex AI Limited

Jeffrey Stevens

4711 Yonge Street

M2N 6K8 Toronto, Ontario

email : jstevens@datametrex.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Führender Mikrobiologe Dr. Robert E. W. Hancock zum Executive Chairman von Core One Labs Inc. ernannt Spearmint zieht Spin-out der Lithiumprojekte zugunsten der Aktionäre in Betracht