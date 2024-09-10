Datavault AI geht Partnerschaft mit dem aufstrebenden britischen Schwergewichtsboxer Moses Itauma ein

Das 21-jährige Box-Phänomen wird die Marke Datavault AI beim Showdown gegen Jermaine Franklin in Manchester präsentieren

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 25. März 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaftsvereinbarung mit der ungeschlagenen britischen Schwergewichts-Boxsensation Moses Itauma geschlossen hat. Der mit Spannung erwartete Kampf des 21-jährigen Commonwealth-Champions gegen Jermaine Franklin findet am 28. März 2026 in der Co-op Live Arena in Manchester, England, statt und wird weltweit auf DAZN übertragen. Die Partnerschaft spiegelt den strategischen Fokus von Datavault AI auf Spitzentalente im Kampfsport wider, während das Unternehmen seine digitale Asset-Handelsplattform für die Vermarktung von Name-, Bild- und Ähnlichkeit (NIL) von Sportlern ausbaut, die in explorativer Zusammenarbeit mit Sports Illustrated entwickelt wird.

Itauma (13-0, 11 KOs) gilt weithin als eines der explosivsten jungen Talente im Boxsport. Der Commonwealth-Schwergewichts-Champion hat in seiner Profikarriere jeden Gegner vernichtend geschlagen, darunter einen beeindruckenden K. o. in der ersten Runde gegen den ehemaligen Weltmeister-Herausforderer Dillian Whyte im August 2025. Itauma, der von The Ring zum Prospect of the Year 2024 gekürt wurde, repräsentiert die nächste Generation der Spitzenklasse im Schwergewichtsboxen – genau das Kaliber an Athleten, mit denen Datavault AI im Zuge der Weiterentwicklung seiner NIL-Plattform zusammenarbeiten möchte.

Moses Itauma verkörpert die Zukunft des Schwergewichtsboxens – genau das Kaliber an Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten möchten, während wir unsere NIL-Plattform ausbauen, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. Wir sind stolz darauf, ihn in diesem entscheidenden Moment seiner Karriere zu unterstützen, und freuen uns darauf, zu erkunden, wie die Technologie von Datavault AI Spitzensportlern wie Moses dabei helfen kann, ihr digitales Vermächtnis aufzubauen und zu schützen. Sein Kampf am 28. März in Manchester bietet uns eine globale Plattform, um unser Engagement für die nächste Generation sportlicher Spitzenleistungen zu demonstrieren.

Als ich das Engagement von Datavault AI im Bereich der Kampfsportarten sah, war ich von dieser Partnerschaft sehr begeistert. Sie haben mit dem WBC Großartiges geleistet, und ich freue mich darauf, dies zu wiederholen und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, sagte Moses Itauma. Mein Team und mein Familienunternehmen Tunnel Culture sind in der perfekten Position, um dabei zu helfen, dies umzusetzen und zum Leben zu erwecken.

Die Parteien prüfen derzeit die mögliche Ausweitung der Partnerschaft über den Kampf am 28. März hinaus, um eine potenzielle Beteiligung an der kommenden NIL-Plattform für digitale Vermögenswerte von Datavault AI einzubeziehen. Während Datavault AI seine Plattform weiterentwickelt und eine kommerzielle Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 anstrebt, sieht das Unternehmen Athleten wie Itauma als ideale Partner, um zu demonstrieren, wie neue Technologien Athleten in die Lage versetzen können, ihre Rechte in Sachen Name, Bild und Ähnlichkeit auf innovative Weise zu kontrollieren und zu monetarisieren. Die Zusammenarbeit könnte sich auf Inhalte aus Trainingslagern, Einblicke hinter die Kulissen und Möglichkeiten zur Fanbindung erstrecken, die die proprietäre Technologie von Datavault AI nutzen.

Die Partnerschaft mit Itauma baut auf der Ankündigung von Datavault AI vom 28. Januar 2026 auf, eine explorative Partnerschaft mit Sports Illustrated einzugehen, um eine proprietäre, auf den Sport ausgerichtete digitale Asset-Handelsplattform zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit, deren kommerzieller Start für die zweite Hälfte des Jahres 2026 angestrebt wird, zielt darauf ab, die definitive Anlaufstelle für die NIL-Monetarisierung zu schaffen – unterstützt durch die patentierten KI-Agenten Data Vault®, DataScore® und DataValue® von Datavault AI, Smart Contracts sowie die mit dem Nasdaq Financial Framework kompatible Information Data Exchange® (IDE).

Angesichts der Prognose, dass der US-amerikanische NIL-Markt für College-Sportler im Jahr 2026 ein Volumen von 2,55 Milliarden Dollar erreichen wird¹ und der weltweite Markt für Sportsponsoring und Werbeverträge bis 2032 auf 195,5 Milliarden Dollar ansteigen soll², positioniert sich Datavault AI an der Spitze der Sportlervertretung und der Innovation im Bereich digitaler Vermögenswerte. Die quantensichere Technologieplattform des Unternehmens ermöglicht einen transparenten, effizienten und global skalierbaren grenzüberschreitenden NIL-Handel.

Diese Ankündigung folgt unmittelbar auf die kürzlich getroffene endgültige Vereinbarung von Datavault AI zur Übernahme von NYIAX, wodurch institutionelle Infrastruktur mit KI-gestützter Datenmonetarisierung für tokenisierte Vermögenswerte – einschließlich NIL-Rechten – zusammengeführt wird.

Quellen:

1 Marktprognose von Opendorse, zitiert in CNBCs Official College Sports Valuations 2025 (19. Dezember 2025). www.cnbc.com/2025/12/19/cnbc-official-college-sports-valuations-2025-top-75-athletic-programs.html

2 ResearchAndMarkets.com, Sports Sponsorship Market – Global Forecast 2025-2032 www.researchandmarkets.com/report/sports-sponsorship

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaften und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaften von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose hochauflösende Tonübertragung mit Schutz des geistigen Eigentums (IP) für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Lizenzen für Hochleistungsrechensoftware in den Bereichen Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, könnte, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder setzt fort oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme von NYIAX und die Frage, ob eine solche Transaktion überhaupt vollzogen wird, die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich der potenziellen Einführung von Produkten und Tools im Jahr 2026 als Folge unserer Übernahme von NYIAX, der explorativen Partnerschaft mit Sports Illustrated und der Partnerschaft mit Moses Itauma, Prognosen zum zukünftigen Marktwachstum und zur Verbreitung digitaler Technologien auf den globalen NIL- und Athleten-Monetarisierungsmärkten, das Potenzial von Datavault AI, seine Technologien erfolgreich einzusetzen und Marktanteile in diesen Märkten zu gewinnen, das Potenzial von Datavault AI, Markttrends zu antizipieren, Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und Wert für Sportler, Agenturen, Marken und Investoren zu schaffen, sowie die prognostizierte Richtung und die Auswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte auf den Markt, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

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