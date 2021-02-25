Datavault AI unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von NYIAX und verbindet damit KI-gestützte Datenmonetarisierung mit einer Marktinfrastruktur auf institutionellem Niveau

Die bevorstehende Übernahme wird die Blockchain-basierte Handelsplattform von NYIAX integrieren, die auf weltweit anerkannter Finanzmarkttechnologie und gemeinsam gehaltenen Patenten aufbaut, um digitale Marktplätze der nächsten Generation zu ermöglichen.

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 19. März 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von NYIAX Inc. (NYIAX) bekannt.

Durch die Übernahme werden das geistige Eigentumsportfolio von NYIAX und die Blockchain-basierte Handelsplattform, die auf einer weltweit anerkannten Finanzmarkt-Infrastrukturplattform aufbaut, in die Organisation von Datavault AI integriert. Das fusionierte Unternehmen soll Kunden eine transparente Handelsinfrastruktur auf institutionellem Niveau zur Verfügung stellen und die geplanten kommerziellen Markteinführungen spezialisierter Börsen beschleunigen.

Die Transaktion baut auf einer Absichtserklärung vom Oktober 2025 zwischen Datavault AI und NYIAX sowie auf früheren mehrjährigen kommerziellen und IP-Lizenzvereinbarungen auf, darunter die patentierte ADIO®-Ultraschalltechnologie von Datavault AI und einer strategischen Technologieallianz zwischen den Unternehmen.

Durch diese Übernahme werden die Kompetenzen und das geistige Eigentum von NYIAX in Kombination mit den patentierten Technologien von Datavault AI den Information Data Exchange® des Unternehmens vorantreiben.

Darüber hinaus wird das Unternehmen mit der künftigen Integration der NYIAX-Börse, die auf bewährter, institutioneller Finanzmarkt-Infrastrukturtechnologie und gemeinsam gehaltenen Patenten basiert, leistungsstarke Matching-Engines, automatisierte Smart Contracts, KI-Bewertungen in Echtzeit sowie regulatorisch konforme Liquiditätsmechanismen für Daten und digitale Vermögenswerte bereitstellen.

Diese Übernahme markiert einen transformativen Meilenstein für Datavault AI, da sie unser KI-Know-how und unsere patentierten Datentechnologien mit der bewährten Börseninfrastruktur von NYIAX vereint, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI.

In einem Markt, in dem sich traditionelle Finanzmärkte rasch mit digitalen Vermögenswerten vermischen, verbinden wir die Präzision der Finanzmärkte mit KI der nächsten Generation, Datenschutz-First-Ansätzen und Web-3.0-Lösungen. Die kombinierte Plattform wird die Datenmonetarisierung für unsere gemeinsamen Kunden neu definieren und sicheren, skalierbaren Handel für Informationsvermögenswerte, Werbung, kritische Elemente, politische Bestände sowie Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechte von Sportlern ermöglichen, während gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten branchenübergreifend geschaffen werden.

Geplantes Börsen-Ökosystem

Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich die folgenden Produkte auf den Markt bringen:

– Information Data Exchange® – Der patentierte Flaggschiff-Marktplatz von Datavault AI für die sichere, datenschutzkonforme Tokenisierung, Bewertung und den Handel von Unternehmensdaten, Erlebnismedien, digitalen Zwillingen und RWAs unter Verwendung der proprietären KI-Agenten DataScore®, DataValue® und Data Vault® von Datavault AI.

– International Elements Exchange – Eine globale Plattform für die Tokenisierung und den Handel mit kritischen Materialien, Rohstoffen, Forschungsressourcen und industriellen Elementen als RWAs bei voller Transparenz und Liquidität.

– American Political Exchange – Ein konformer Marktplatz, der den transparenten Handel mit politischen Daten, Werbeinventar und damit verbundenen Informationsressourcen ermöglicht.

– Sports-Centered NIL Exchange – Wie bereits am 28. Januar 2026 angekündigt, haben Datavault AI und Sports Illustrated eine Vereinbarung geschlossen, um eine mögliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer Börse für digitale Vermögenswerte zu prüfen, die es Sportlern ermöglicht, ihre Rechte an Namen, Bild und Ähnlichkeit (NIL), Fan-Engagement-Vermögenswerte, Werbung und damit verbundene digitale Sammlerstücke sicher zu monetarisieren und zu handeln.

– NYIAX Advertising Exchange – Ein Marktplatz der nächsten Generation, der es Medienunternehmen und Werbetreibenden ermöglicht, garantierte Werbeflächen über einen transparenten, technologiegetriebenen Marktplatz zu kaufen und zu verkaufen. Auf der Grundlage von Finanzmarktprinzipien und blockchainbasierter Vertragstechnologie wandelt NYIAX traditionelle Medientransaktionen in standardisierte, handelbare Verträge um und bringt so mehr Liquidität, Vertrauen, Transparenz, Preisfindung und operative Effizienz auf den globalen Werbemarkt.

Teri Gallo, CEO von NYIAX, fügte hinzu: Diese Übernahme spiegelt eine einfache, aber wirkungsvolle Idee wider: Märkte, die historisch auf bilateralen Transaktionen basierten, können sich zu transparenten, effizienten Börsen entwickeln. Werbung war der erste Beweis für NYIAX, aber die umfassenderen Möglichkeiten in diesem globalen Billionen-Dollar-Markt, der derzeit durch Daten und KI neu gestaltet wird, sind immens und unterstreichen die Stärke unserer gemeinsamen Plattform.

Gemeinsam mit Datavault AI bauen wir die Infrastruktur für eine neue Generation digitaler Marktplätze auf, auf denen zukünftige Rechte, Daten und digitale Vermögenswerte mit größerer Transparenz, mehr Vertrauen und höherer Liquidität in allen von uns bedienten Sektoren bewertet, gehandelt und monetarisiert werden können.

Diese Transaktion baut auf der Partnerschaft auf, die wir im März 2025 mit Datavault AI geschlossen haben, und spiegelt die starke Übereinstimmung zwischen unseren Teams, Technologien und Visionen wider. Wir freuen uns darauf, Teil der Datavault AI-Organisation zu werden, um die Entwicklung von Technologien und geistigem Eigentum voranzutreiben, die die nächste Ära der globalen digitalen Märkte antreiben sollen.

Über NYIAX

NYIAX betreibt eine globale, proprietäre, Blockchain-basierte Handelsplattform für den transparenten, automatisierten Handel mit Kontrakten und Daten über verschiedene Anlageklassen hinweg. Die Plattform basiert auf gemeinsam gehaltenem geistigem Eigentum, das eine Infrastruktur auf Börsenstandard untermauert, darunter die US-Patente Nr. 10,607,291 und 11,410,236 mit dem Titel Systems and Methods for Electronic Continuous Trading of Variant Inventories. Durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Collective Audience bietet NYIAX eine breite Palette an Werbelösungen für Verbraucher- und B2B-Märkte an, einschließlich strategischer Beratung und Full-Service-Agenturleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nyiax.com.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaften und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaften von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose hochauflösende Tonübertragung mit Schutz des geistigen Eigentums (IP) für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Lizenzen für Hochleistungsrechensoftware in den Bereichen Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten.

In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie könnte, möglicherweise, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme von NYIAX und die Frage, ob eine solche Transaktion überhaupt vollzogen wird, die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich der potenziellen Einführung von Produkten und Tools im Jahr 2026 als Folge unserer Übernahme von NYIAX, Prognosen zum zukünftigen Marktwachstum und zur Verbreitung digitaler Technologien auf den globalen NIL- und Athleten-Monetarisierungsmärkten, das Potenzial von Datavault AI, seine Technologien erfolgreich einzusetzen und Marktanteile in diesen Märkten zu gewinnen, das Potenzial von Datavault AI, Markttrends zu antizipieren, Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und Wert für Sportler, Agenturen, Marken und Investoren zu schaffen, sowie die prognostizierte Richtung und die Auswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte auf den Markt, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der Übernahme von NYIAX nicht erfüllt oder aufgehoben werden und dass die Transaktion überhaupt nicht zum Abschluss kommt; Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Technologien einzusetzen und Marktanteile auf den globalen Märkten für NIL und die Monetarisierung von Sportlern zu gewinnen; das Risiko, dass Datavault AI Markttrends falsch einschätzt und/oder Geschäftsmöglichkeiten nicht erfolgreich nutzt; das Risiko, dass regulatorische Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte die Märkte, in denen Datavault AI tätig ist, negativ beeinflussen oder das Umsatzwachstum nicht auf das erwartete Niveau steigern; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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