Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) gibt bekannt, dass im ersten Quartal 2026 Tokenisierungsverträge im Wert von 750 Millionen US-Dollar unterzeichnet wurden, die mit Gebühren in Höhe von 77 Millionen US-Dollar verbunden sind

Das Vertragsportfolio umfasst u.a. Bergbau sowie damit verbundene Gebühren aus den Bereichen Bankwesen, IP-Lizenzierung usw.; und stützt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 in Höhe von 200 Millionen US-Dollar

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 8. April 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2026 Tokenisierungsverträge im Gesamtwert von 750 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat, die mit Gebühren in Höhe von rund 77 Millionen US-Dollar verbunden sind, die Bankgeschäfte, IP-Lizenzierung, Minting und damit verbundene Dienstleistungen abdecken. Diese Verträge stützen die zuvor vom Unternehmen angegebene Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von mindestens 200 Millionen US-Dollar.

Die im Quartal unterzeichneten Verträge im Wert von 750 Millionen US-Dollar erstrecken sich auf vier wichtige Asset-Kategorien, wobei die Tokenisierungsgebühren wie folgt ausfallen: Gebühren im Zusammenhang mit dem Kupfer- und Goldabbau, einschließlich Banking-, IP-Lizenzierungs- und weiterer Dienstleistungen. Im Zusammenhang mit dieser Aktivität kündigte das Unternehmen außerdem den geplanten Relaunch seiner zentralen Handelsplattformen in diesem Quartal an: die Information Data Exchange (IDE), die Sports Illustrated Exchange (SIx), die New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und die International Elements Exchange (IEE). Die patentierten Börsen werden jeweils über verbesserte KI-gestützte Bewertungsfunktionen, Smart Contracts und transparente Handelsmöglichkeiten für Daten-Assets, Werbung, Sport-NIL und tokenisierte reale Vermögenswerte verfügen.

Die Sicherung von Tokenisierungsverträgen im Wert von 750 Millionen US-Dollar im ersten Quartal unterstreicht die steigende Nachfrage nach unseren patentierten Börsentechnologien und unserer Infrastruktur für reale Vermögenswerte, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO und Präsident von Datavault AI. Der Relaunch von IDE, SIx, IEE und NYIAX mit verbesserten KI-Funktionen, einschließlich der Integrationen von CLEAR, WatsonX AI und Fiserv, wird die Wertschöpfung für unsere Partner und Stakeholder weiter vorantreiben, und diese Vertragsunterzeichnungen stärken unser Vertrauen in unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von mindestens 200 Millionen US-Dollar.

Diese Vertragsunterzeichnungen bauen auf der Dynamik des Unternehmens auf und untermauern das zuvor angegebene Umsatzziel für das Gesamtjahr 2026 von mindestens 200 Millionen US-Dollar.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0 Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner, um die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten zu ermöglichen, darunter Sport & Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr.

Information Data Exchange® (IDE®) ist eine Token-Börsentechnologie, die von Nasdaq Financial Infrastructure bereitgestellt wird. Das Unternehmen besitzt und betreibt Börsen, die auf seiner patentierten Technologie basieren, darunter unter anderem die International Elements Exchange (IEE), die Sports Illustrated Exchange (SIx), die New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und die American Political Exchange (APE). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dvlt.ai

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, dürfte, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder setzt fort oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse; das Umsatzziel des Unternehmens für das Gesamtjahr 2026; die erwartete Einführung, Wiedereinführung und/oder kommerzielle Nutzung der Information Data Exchange (IDE), der auf Sport ausgerichteten internationalen NIL-Börse des Unternehmens (SIx), die in explorativer Zusammenarbeit mit Sports Illustrated, der New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und der International Elements Exchange (IEE) entwickelt wird, einschließlich des erwarteten Zeitplans, der Funktionen und Fähigkeiten dieser Plattformen; die erwarteten Vorteile der Integration mit Technologien von CLEAR, IBM watsonx.ai und Fiserv; die erwartete Leistung, Skalierbarkeit und die wirtschaftlichen Auswirkungen der KI-gestützten Bewertungs-, Smart-Contract- und Handelsfunktionen des Unternehmens; sowie die Geschäftsstrategien, langfristigen Ziele und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens beruhen notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: das Risiko, dass das Unternehmen sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2026 nicht erreicht; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die Plattformen IDE, SIx, NYIAX und IEE innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich einzuführen, bereitzustellen und zu vermarkten; Risiken im Zusammenhang mit der erfolgreichen Integration von Technologien von Drittanbietern, einschließlich CLEAR, IBM watsonx.ai und Fiserv, in die Plattformen des Unternehmens; das Risiko, dass Datavault AI Markttrends falsch einschätzt und/oder Geschäftsmöglichkeiten nicht erfolgreich nutzt; das Risiko, dass regulatorische Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte die Märkte, in denen Datavault AI tätig ist, negativ beeinflussen oder das Umsatzwachstum nicht auf das erwartete Niveau steigern; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der SEC) eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben.

Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

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Leiter Öffentlichkeitsarbeit

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ebarger@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc.

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