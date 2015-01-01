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Ein Ratgeber zeigt, wie Auswandern nach Kanada gelingt
Neuauflage: Orientierung zu Einreise, Arbeit und Alltag in Kanada
Kanada beginnt oft als Sehnsucht. Weite Landschaften, klare Seen, ein Land der Möglichkeiten. Doch zwischen Traum und Ankunft liegt ein dichter Wald aus Formularen, Fristen und Entscheidungen. Genau hier setzt die neue Auflage des Ratgebers „Auswandern nach Kanada“ an.
Der Band aus dem Hayit Verlag versteht sich nicht als Verheißung, sondern als Navigationshilfe. Autor Manfred Schenkel beschreibt Kanada als Einwanderungsland mit klaren Regeln und ebenso klaren Erwartungen. „Wer die Bedingungen nicht erfüllt, sollte sich keiner Illusion hingeben“, heißt es sinngemäß im Text. Diese Nüchternheit prägt das gesamte Buch.
Die Neuauflage führt Schritt für Schritt durch die komplexe Einwanderungspolitik. Sie erklärt Programme für Fachkräfte, Familien oder Geschäftsleute. Sie zeigt, wie stark die Chancen von Qualifikation, Sprachkenntnissen und Arbeitsmarktbedarf abhängen. Besonders hilfreich: konkrete Abläufe vor der Ausreise, von der Jobsuche bis zum medizinischen Nachweis.
Gleichzeitig richtet der Ratgeber den Blick auf den Alltag. Kapitel zu Land und Leuten, Arbeitswelt und Lebenshaltungskosten zeichnen ein realistisches Bild. Kanada erscheint darin weder als Paradies noch als Hürde, sondern als Land mit Chancen und klaren Anforderungen. Die Leseprobe betont, dass hohe Lebenshaltungskosten und Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt Teil der Realität sind .
Praktische Checklisten geben Struktur für die Vorbereitung. Themen wie Versicherungen, Umzug, Finanzen oder Rentenansprüche werden verständlich erklärt. Auch die ersten Schritte nach der Ankunft kommen nicht zu kurz. Diese Mischung aus Überblick und Detail macht den Ratgeber zu einem Arbeitsbuch für Auswandernde.
Neu aufbereitet wurden Inhalte und Daten, angepasst an aktuelle Entwicklungen der kanadischen Einwanderungspolitik. Ergänzt wird der Text durch Adressen, Internetquellen und eine Übersicht zentraler Behörden und Programme.
Ein Buch, das weniger vom großen Aufbruch erzählt als vom genauen Hinsehen. Ein Ratgeber, der Erwartungen ordnet und Entscheidungen vorbereitet. Oder, wie es zwischen den Zeilen anklingt: Der Traum von Kanada beginnt nicht am Flughafen, sondern am Schreibtisch.
_Bibliografische Angaben:_
Manfred Schenkel: Auswandern nach Kanada
Hayit Ratgeber, 11. Auflage 2026, 139 Seiten, ISBN 978-3-87322-307-3, 19,95 Euro.
Erhältlich im Buchhandel und beim Verlag Hayit Medien.
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Hayit Medien eine Unit von Mundo Marketing GmbH
Herr Ertay Marc Hayit
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51107 Köln
Deutschland
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