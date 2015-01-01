  • Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der Zivilcourage wie das gelingt

    Der 19. September ist der Tag der Zivilcourage in Deutschland – Notinsel ist Teil des Bundesnetzwerk Zivilcourage

    BildKinder wachsen mit offenen Augen und offenen Herzen auf. Sie beobachten, wie Erwachsene handeln – und sie lernen daran. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt immer wieder auf die Probe gestellt wird, brauchen Kinder gute Vorbilder. Zivilcourage heißt nicht nur, im Notfall hinzusehen und zu handeln, sondern auch, im Alltag ein Vorbild zu sein.

    Das deutschlandweite Notinsel-Projekt der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel steht genau dafür: Über 16.600 Geschäfte und Einrichtungen – von Bäckereien über Apotheken, Arztpraxen und Friseurbetriebe bis hin zu öffentlichen Einrichtungen – zeigen Gesicht und Haltung. Mit dem Notinsel-Aufkleber an ihrer Eingangstür machen sie deutlich: „Hier bist du sicher.“ Sie stehen Kindern in Notlagen zur Seite, hören zu, helfen praktisch und holen im Ernstfall auch Eltern oder Polizei hinzu.

    „Zivilcourage bedeutet, Kinder ernst zu nehmen und ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein“, sagt Jerome Braun, Initiator des Projekts und Geschäftsführer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. „Die teilnehmenden Geschäfte sind ein sichtbares Beispiel dafür, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt funktioniert. Sie sind für Kinder ein wichtiges Signal: Erwachsene sind da, wenn ich Hilfe brauche.“

    Kinder lernen am stärksten durch Nachahmung. Wenn sie erleben, dass Erwachsene Verantwortung übernehmen, hinschauen und füreinander einstehen, wächst in ihnen das Vertrauen in eine Gesellschaft, die auf Solidarität und Respekt gründet. Zivilcourage im Alltag heißt: Vorbild sein.

    Das Notinsel-Projekt ist längst das größte Kinderschutzprojekt im öffentlichen Raum in Deutschland. Es zeigt, wie lokale Strukturen, Schulen, Kitas, Vereine und Gewerbe gemeinsam ein Netz der Sicherheit knüpfen. Ziel ist es, dieses Netz weiter auszubauen und die lokalen Gemeinschaften zu stärken, damit Kinder sicher unterwegs sein können.

    Zum Tag der Zivilcourage ruft die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel dazu auf, das eigene Verhalten zu reflektieren: Bin ich ein gutes Vorbild? Schaue ich hin, wenn jemand Hilfe braucht? Zivilcourage fängt im Kleinen an – und macht im Großen den Unterschied.

    Mehr Informationen und alle Notinsel-Standorte finden Sie unter: www.notinsel.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel
    Herr Jerome Braun
    Friedrich-Eberle-Str. 4d
    76227 Karlsruhe
    Deutschland

    fon ..: 0721-66985659
    web ..: https://www.notinsel.de
    email : info@haensel-gretel.de

    Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützt und stärkt Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Damit Kinder nicht verloren gehen, setzt sich die Stiftung seit 1997 mit mehr als 500 Projekten für die Sicherheit, den Schutz und die Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Hänsel+Gretel trägt zur Verbesserung ihrer Lebenswelt bei und erreicht jedes Jahr mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche, deren Eltern, zahlreiche Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und pädagogische Fachkräfte.

    Pressekontakt:

    Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel
    Herr Jerome Braun
    Friedrich-Eberle-Str. 4d
    76227 Karlsruhe

    fon ..: 0721 66985659
    email : info@haensel-gretel.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Notinsel: Starkes Zeichen für Kinderschutz und Zivilcourage in Deutschland
      Mit Zivilcourage für die Sicherheit unserer Kinder: Das deutschlandweite Projekt "Notinsel" schützt Kinder und stärkt das Miteinander in unserer Gesellschaft....

    2. Was Kinder wirklich brauchen
      In ihrem bewegenden Vortrag verrät Diana Wegel was unsere Kinder wirklich von uns brauchen...

    3. Kinder brauchen Familie
      Wir sind überzeugt: Kinder & Jugendliche brauchen Familien in denen sie emotionale Wärme erfahren, echte Beziehungsangebote bekommen und getragen werden! Wollen Sie dazu beitragen?...

    4. Meilenstein für den Kinderschutz: 45 Karlsruher Kitas und 9 Familienzentren erhalten 20 Starke Kinder Kisten.
      Kinderschutz und Prävention mit der "Starke Kinder Kiste" ist kein Projekt sondern eine Daueraufgabe...

    5. Was Kinder brauchen – Kreative Erziehungshilfe
      In 30 Gedichten zeigt Roland Greis Eltern in "Was Kinder brauchen" auf was es bei der Erziehung von Kindern wirklich ankommt....

    6. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
      Kurzfilm: "Ungesehen" feiert Premiere zum Welttag der seelischen Gesundheit...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.