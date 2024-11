7.500 Euro Reinerlös mit leckeren Christstollen aus Baden

Es weihnachtet wieder bei der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Bäckerei Nußbaumer backt 1.000 Christstollen für den guten Zweck.

Das traditionelle Weihnachtsgeschenk der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel gemeinsam mit der Bäckerei Richard Nussbaumer – dem Bäcker mit Herz – erbringt in diesem Jahr 7.500 Euro Reinerlös. Seit neun Jahren gibt es den Karlsruher Christstollen in einer jährlich limitierten Auflage, gebacken mit Herz und allerbesten Zutaten.

Unternehmen aus der Region kaufen die Christstollen und spenden gleichzeitig 8,50 Euro pro Christstollen an die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, einige der Stollen gehen an Partner und Freunde der Stiftung. In diesem Jahr haben sich beteiligt: die Firma Aluplast, mit einem Löwenanteil der gekauften Christstollen, die Connect Personal-Service GmbH, die Tensid-Chemie GmbH und die 3iMedia GmbH & Co KG.

Der Erlös dieser hochwertigen und in Waldbronn gebackenen Christstollen wird für die Präventionsprojekte der Stiftung „Starke Kinder Kiste“ und „Echt Klasse“ Verwendung finden.

„Mein ganz besonderer Dank gilt für dieses, wie auch die letzten acht Jahre, den Mitarbeitenden der Bäckerei Richard Nußbaumer sowie den ehrenamtlichen Profibäckern der CSM Deutschland GmbH, ohne deren Engagement und Freude beim Backen, wäre dieser einzigartige Benefizstollen nicht möglich und damit würde viel Geld für den Kinderschutz fehlen“, _sagt Jerome Braun, Geschäftsführer von Hänsel+Gretel.

Butter, Milch, Mehl, Hefe…auch in diesem Jahr wurde mehr als eine Tonne bestes Material verbacken. Nußbaumer-Geschäftsführer Bruno Rihm ist immer wieder erfreut und dankbar über das große Engagement seiner engagierten Kollegen und Kolleginnen, die sich jedes Jahr auf diese sinnstiftende Aufgabe freuen.

Mehr zu diesem und anderen Projekten finden Sie unter: https://haensel-gretel.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel

Herr Jerome Braun

Friedrich-Eberle-Str. 4d

76227 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 66985659

web ..: https://www.haensel-gretel.de

email : info@haensel-gretel.de

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützt und stärkt Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Damit Kinder nicht verloren gehen, setzt sich die Stiftung seit 1997 mit mehr als 500 Projekten für die Sicherheit, den Schutz und die Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Hänsel+Gretel trägt zur Verbesserung ihrer Lebenswelt bei und erreicht jedes Jahr mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche, deren Eltern, zahlreiche Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und pädagogische Fachkräfte.

