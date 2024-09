Kinderschutz-Podcast zur Umsetzung der Kinderrechte in Hessen, eben keine Utopie.

Miriam Zeleke, die erste Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte in Deutschland zur Umsetzung der Kinderrechte in Hessen.

Der Kinderschutz Podcast begrüßt die unterschiedlichsten Menschen aus Öffentlichkeit, Wissenschaft und Praxis. „Wir kommen mit Kinderschutz-Expert*innen, Politikvertreter*innen auch prominenten Menschen ins Gespräch, um den Kinderschutz in Deutschland aus allen Blickrichtungen zu beleuchten, zu verbessern und neue Impulse dafür und die Umsetzung der Kinderrechte zu setzen“, sagt Jerome Braun, Geschäftsführer Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Gerade aufgrund der schwierigen und auch teilweise bedrückenden Thematik legen wir grossen Wert auf Positives, es darf und soll auch gelacht werden und die Gäste wie Gastgeber*innen haben Spaß bei den Gesprächen.

Mit dem Podcast sollen Menschen ermutigt werden hinzuhören, im doppelten Sinne.

In Folge 58, der ersten Sendung nach der Sommerpause besucht Jerome Braun Miriam Zeleke, die erste Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte in Deutschland im Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales in Hessen. Seit März 2024 ist die Erziehungswissenschaftlerin unter neuer Bezeichnung, als Landesbeauftragte für die Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, unermüdlich unterwegs, um die Kinderrechte im zivilgesellschaftlichen und politischen Raum bekannter zu machen. Miriam Zeleke kümmert sich insbesondere um die Stärkung und Bekanntmachung der Beteiligungs- und Förderrechte und die Überwachung des Monitorings der Kinderrechte in Hessen. Über dieses Pionierprojekt auf Bundesebene und darüber, wie das Land Hessen die Umsetzung der Kinderrechte angepackt und was die Pläne und Visionen sind, erfahren unsere Zuhörer:innen in dieser aktuellen Folge.

Den Podcast finden interessierte Privatpersonen und Menschen aus der sozialen Arbeit und alle Menschen denen der Kinderschutz am Herzen liegt und gerne auch die anderen, überall da, wo es Podcasts gibt und unter www.kinderschutz-podcast.de

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützt und stärkt Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Damit Kinder nicht verloren gehen, setzt sich die Stiftung seit 1997 mit mehr als 500 Projekten für die Sicherheit, den Schutz und die Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Hänsel+Gretel trägt zur Verbesserung ihrer Lebenswelt bei und erreicht jedes Jahr mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche, deren Eltern, zahlreiche Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und pädagogische Fachkräfte.

