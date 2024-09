Vegan Fox Deutschland – Vegane Körperpflege

Pressemitteilung: Vegan Fox stellt nachhaltige, vegane Naturkosmetik vor

Vegan Fox, ein familiengeführtes Unternehmen, bietet hochwertige, vegane Naturkosmetik für umweltbewusste Verbraucher an. Die Produkte sind zu 100% vegan, frei von Tierversuchen und enthalten keinerlei tierische Inhaltsstoffe. Vegan Fox setzt auf natürliche Alternativen wie Olivenöl und Kokosöl, um die Haut sanft zu pflegen. Das Sortiment umfasst Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege und mehr. Alle Produkte sind von der Vegan Society zertifiziert und enthalten keine schädlichen Stoffe wie Parabene oder Mikroplastik. Perfekt für Menschen, die Tierwohl und Natur schätzen.

VEGAN FOX DEUTSCHLAND

DIE IDEE HINTER VEGAN FOX

Alles begann mit einer einfachen Frage: Welche Kosmetik ist wirklich vegan? Freunde fragten um Rat, was man kaufen und was man nicht kaufen sollte. Als die Erschöpfung beim Durchforsten der Inhaltsstofflisten von Naturkosmetik Produkten nachgelassen hatte, kam die einfache Antwort: Wir müssen unsere eigene, ausdrücklich vegane Kosmetik herstellen.

Wir mussten uns nur zusammenreißen und ein Unternehmen gründen. Gedanken haben wirklich Macht, denn die Dinge begannen einfach zu passieren: Wir trafen die richtigen Leute, hörten auf Ratschläge, kamen auf die ersten Produktideen, der Fuchs kam und beanspruchte seinen Platz im Namen, weil er klug, schön, weiblich und sehr intuitiv ist.

Ist der Fuchs also vegan? – Unser Fuchs ist es, denn Füchse können anders sein, genau wie Menschen.

Besuchen Sie: https://www.vegan-fox.de

