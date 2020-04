Gertraud Gruber Körperpflege

Körperpflege ist für uns so selbstverständlich, dass wir dabei sofort an Dusch-Gel oder Body- Lotion denken. Dabei bietet eine Körperpflege nach dem ganzheitlichen Ansatz der Gertraud Gruber viel mehr

Verwöhnmomente und Gesundheitspflege, damit wir uns wohl in unserer Haut fühlen. Gertraud Gruber Kosmetik hat für die Körperpflege in unterschiedlichen Pflegelinien zahlreiche Produkte und auch einige schöne Accessoires für Sie zuhause im Programm.

Sei es für einen belebenden Start in den Tag unter der Dusche oder für einen ruhigen Tagesausklang in der Badewanne, für jeden Geschmack gibt es eine große Auswahl von Dusch- und Badeprodukten in unterschiedlichen Düften und Konsistenzen u.a. als Creme, Öl oder Elixier. Das Angebot reicht von Pflegeduschen mit Auszügen aus ausgewählten Alpenpflanzen oder auf der Basis von Meeresalgen bis zum ayurvedisch inspirierten Duschöl. Hochwertige Öle sind die Basis für ein wohltuendes Wellness-Erlebnis in der Badewanne mit einem Bade-Elixier ebenso wie weitere Produkte für die Dusche oder die Badewanne, die gerade in stressigen Zeiten eine entspannende Aromatherapie für zuhause bieten.

Das Duschbad lässt sich hervorragend mit einem regelmäßigen, aber nicht zu häufigem Peeling verbinden, um die Erneuerung der Haut anzuregen. Von Gertraud Gruber Kosmetik gibt es für das Ganzkörperpeeling Produkte mit pflanzlichen und mineralischen Peelingkörpern: ein sanftes Dusch Peeling, das Ihren Körper zugleich mild reinigt und 2-3 mal die Woche angewendet werden kann sowie für die intensive Hautpflege etwa einmal die Woche ein Peeling mit feinen Salzkristallen aus kostbarem Alpensalz, das die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen befreit. Für das Gesicht verwenden Sie bitte Peelings, die eigens für die empfindlichere Gesichtshaut entwickelt wurden.

Gönnen Sie sich nach dem Duschbad, mit oder ohne Peeling, eine kleine Streicheleinheit! Auch eine selbst durchgeführte Massage zuhause ist eine Wohltat für die Seele, zudem kann sie den Hautstoffwechsel aktivieren, den Lymphfluss fördern und die Entschlackung anregen. Regelmäßige Massagen fördern die Durchblutung der Haut und wirken sich positiv auf das Bindegewebe aus. Gertraud Gruber hat aus der jahrzehntelange Erfahrung auf der Schönheitsfarm am Tegernsee dafür professionelles Zubehör aus natürlichen Materialien entwickelt: Das Angebot reicht vom Körperschwamm für sanfte Reibungen über Massagebürsten mit Ziegenhaar für entspannende Ausstreichungen oder Holznoppenbürsten für kräftigere Massagen bis zum Massagehandschuh. Übrigens: Nach einer Massage ist Ihre Haut noch besser auf die Aufnahme von Pflegeprodukten vorbereitet.

Die Körperpflege wird mit dem Eincremen mit Pflegeprodukten perfekt abgerundet. Je nach Ansprüchen an die Konsistenz, und auch je nach Hautbild, haben Sie die Auswahl zwischen Emulsion, Körperbalsam, Körperbutter, Körpercreme und Körperöl. Die zahlreichen Produkte der verschiedenen Pflegelinien basieren überwiegend auf natürlichen Inhaltsstoffen wie ausgewählten Alpenpflanzen. Es gibt reichhaltige Körpercremes, die intensiv pflegen, Emulsionen, die Feuchtigkeit spenden oder Öle, die feine Aromen verströmen. Ihre Fach-Kosmetikerin berät Sie gern bei der Auswahl.

Entdecken Sie für sich zuhause die ganzheitliche Schönheitspflege mit den erstklassigen Körperpflegeprodukten von Gertraud Gruber Kosmetik.

