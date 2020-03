Gertraud Gruber Gesichtspflege

Ob „Newcomer“ oder „Klassiker“ – wie das Aloe vera Gel -: Die Hauptrolle spielen bei allen Pflegeprodukten von GERTRAUD GRUBER KOSMETIK natürliche, pflanzliche oder hautverwandte Inhaltsstoffe.

Gertraud Gruber Kosmetik hat zahlreiche hochwertige und hocheffiziente Produkte im Programm, die zu unserem Wohlgefühl beitragen.

Für eine schöne und gesunde Gesichtshaut ist die morgens und abends durchgeführte Pflegeroutine grundlegend. Dabei sind Reinigung und Klärung der Haut das A und O für die Gesichtspflege. Nachts wird die Haut zwar nicht schmutzig, aber sie regeneriert sich, und nach dem Schlafen werden morgens Schweiß, Talg, Fett und abgestorbene Hautzellen abgereinigt, abends werden Verunreinigungen, Make-up etc. entfernt.

Je nach Hautbild, Hautalter, individuellen Vorlieben und Budget hat Gertraud Gruber Kosmetik Reinigungsprodukte mit unterschiedlicher Konsistenz im Programm: Reinigungs-Schaum, -Gel, – Milch oder -Peeling. Die meisten Reinigungsprodukte sollten mit einem lauwarmen Pad abgenommen werden, da zu kaltes Wasser die Poren verschließt und zu heißes Wasser die Gefäße belastet und die Haut austrocknet. Wenn Sie die Reinigungsprodukte auf Gesicht, Hals und Dekolleté sanft einmassieren, wird die Haut besser durchblutet und sie wirkt strahlender und frischer. Auf jeden Fall wird die Haut anschließend nur trocken getupft und nicht gerubbelt.

Auf die Reinigung folgt die Klärung mit einem Gesichtswasser, auch Toner, Tonic oder Tonikum genannt. Damit werden Rückstände des Reinigungsproduktes, von Kalkresten im Wasser und abends auch vom Make up entfernt. Gertraud Gruber Kosmetik bietet klärende Produkte als Lotion, Sprühlotion, Serum, Gesichtswasser oder auch als Mizellenwasser, das insbesondere für die Entfernung von Make up geeignet ist.

Mit dem Reinigen und Klären ist die Haut gut auf die Aufnahme der Wirkstoffe der Gesichtspflegeprodukte vorbereitet. Von Gertraud Gruber gibt es Pflegeprodukte für verschiedene Hautbilder und unterschiedliche Ansprüche in verschiedenen Konsistenzen: als Emulsion, Fluid, Öl, Sahne, Basis-Creme oder Creme. Einige Produkte sind Allrounder, die als 24-Stundenpflege, also morgens und abends für die tägliche Pflegeroutine angewendet werden können, alle Produkte tragen Ihren individuellen Bedürfnissen Rechnung! Vielleicht wollen Sie sich mal mit etwas Besonderem verwöhnen, womöglich stellt der Alterungsprozess höhere Ansprüche, oder besondere Umstände wie Stress, Hitze, Kälte etc. erfordern spezifische Produkte. Auch unsere individuelle Wahrnehmung, ob wir ein Produkt angenehm finden und dann auch tatsächlich regelmäßig anwenden, ist nicht zu unterschätzen.

Auf jeden Fall hilft das tägliche Pflegeritual darüberhinaus morgens zu einem guten Start in den Tag und abends, sich nach einem stressreichen Tag wieder „runterzufahren“.

Masken, Packungen, Ampullen, Seren, Konzentrate, Peelings sind weitere Produkte von Gertraud Gruber, mit der Sie Ihre Pflegeroutine perfekt ergänzen.

Haben Sie dann Produkte gefunden, die Ihrer Haut guttun und mit denen Sie sich wohlfühlen, sollten Sie diesen treu bleiben. Wenn zu viel herumprobiert wird, reagiert die Haut oft gestresst und überreizt. Ein Produktwechsel ist sinnvoll, wenn sich Ihre Lebensumstände verändern, etwa durch den zunehmenden Alterungsprozess, durch Stress in Privatleben oder Beruf, durch den Jahreszeitenwechsel und durch Reisen in die Sonne oder in die Kälte.

