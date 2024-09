Deutscher Kinderschutzpreis in Gedenken an Anna Pallas und Reinhard Gesse an theaterpädagogische werkstatt

Der Deutsche Kinderschutzpreis prämiert die theaterpädagogische werkstatt und damit das Lebenswerk der verstorbenen Initiatoren.

Am 7. September 2024 fand im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der theaterpädagogischen werkstatt ein feierlicher Gala-Abend auf Schloss Buchenau statt. Vor über 200 Mitarbeitenden wurde als Höhepunkt des Abends der Deutsche Kinderschutzpreis verliehen. Der Preis ehrt die herausragenden Verdienste im Bereich des Kinderschutzes und würdigt das Lebenswerk von Anna Pallas und Reinhard Gesse, die durch ihre wegweisende Arbeit im Präventionstheater Maßstäbe gesetzt haben.

Jerome Braun von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel überreichte den Preis im Namen der Jury und sprach im Gedenken an Anna Pallas und Reinhard Gesse. Ihre Vision, Kinder durch die Kraft des Theaters zu stärken und zu schützen, hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem einflussreichen Sozialunternehmen mit über 230 freien Mitarbeitenden in Deutschland sowie weiteren Teams in Österreich und der Schweiz entwickelt.

„Die theaterpädagogische werkstatt erreicht mit ihrer Arbeit die Herzen und Köpfe von Kindern und Jugendlichen, um sie zu ermutigen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ihre Stärken zu finden“, betonte Braun in seiner Rede. Das Konzept des präventiven Theaters, insbesondere die Programme „Mein Körper gehört mir!“ und „Die große Nein-Tonne“, haben unzähligen Kindern geholfen, sich gegen Missbrauch zu wehren und ihre eigene Stärke zu finden.

Der Deutsche Kinderschutzpreis wird von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel gemeinsam mit namhaften Partnerorganisationen vergeben und zeichnet Menschen und Initiativen aus, die sich mit außergewöhnlicher Leidenschaft und Kreativität für den Kinderschutz einsetzen. Das Symbol des Preises, ein bunt gestaltetes „Kinderschutznest“, steht für den unbedingten Anspruch, dass Kinder in unserer Gesellschaft Schutz und Geborgenheit erfahren sollen.

Im Rahmen der Gala überreichte Jerome Braun den Preis stellvertretend für die Jury an die Geschäftsführerinnen der theaterpädagogische werkstatt Leona Pallas, Christine Eichholz und Liane Kirchhoff. Er würdigte damit das gesamte Team, das täglich mit Engagement und Herzblut die präventiven Programme in Schulen und Kindergärten umsetzt und das Erbe von Anna Pallas und Reinhard Gesse fortführt.

„Ihr alle könnt stolz auf das sein, was ihr für den Kinderschutz leistet. Euer Einsatz ist unverzichtbar und wir alle sind euch zutiefst dankbar“, schloss Braun seine Rede.

Der Deutsche Kinderschutzpreis ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Motivation, das Engagement für den Schutz von Kindern fortzusetzen und weiter zu stärken.

Leona Pallas, Tochter der kürzlich verstorbenen Gründerin Anna Pallas bedankt sich für diese wichtige und für die Arbeit der tpw wertvolle Auszeichnung und sagt: „Das gesamte Team der tpw ist sehr berührt und dankbar für diese würdigende und bestärkende Geste, die genau im richtigen Moment kam und uns für die Fortführung unserer Arbeit stärken wird“.

Der Deutsche Kinderschutzpreis prämiiert Menschen, Initiati­ven und Projekte, die sich durch besondere Leidenschaft, Kreativität und Professionalität im Kinderschutz auszeichnen. Der Impulspreis würdigt herausragende Initiativen und sen­det an Politik, Gesellschaft und Medien das unmissverständliche Signal, dass Kinderschutz und die verfassungsmäßig garantierten Kinderrechte in Deutschland höchste Priorität haben. Der Deutsche Kinderschutzpreis ist ein Projekt der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel gemeinsam mit den Partner-Organisationen: Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention (DGFPI), Innocence in Danger e.V., World Childhood Foundation Deutschland, Athleten Deutschland e.V., ACT, Deutscher Präventionstag, Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin und der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie.

