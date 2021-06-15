Datavault AI kündigt die geplante Einführung von Josh Gibson Stablecoin und Josh Gibson NIL-Strategien für seine bevorstehende NIL-Börse an

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 20. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute die geplante Einführung der Josh Gibson Stablecoin und spezieller Josh Gibson Name-, Image- und Likeness-(NIL)-Strategien für seine bevorstehende NIL-Börse für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Sport und Unterhaltung bekannt. Diese Initiative knüpft direkt an die historische Integration der Statistiken der Negro Leagues (1920-1948) in die offiziellen Major-League-Aufzeichnungen durch die Major League Baseball (MLB) an und würdigt den Black History Month, indem sie das Vermächtnis der Baseball-Ikone Josh Gibson ehrt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83084/DatavaultAINR0220_DE_PRCOM.001.jpeg

Wie in der Pressemitteilung der MLB vom Mai 2024 dargelegt, wurden die Statistiken der Negro Leagues offiziell in die Major League-Aufzeichnungen aufgenommen, wodurch die Leistungen Tausender schwarzer Spieler anerkannt werden, die zuvor von der MLB ausgeschlossen waren. Josh Gibson, der weithin als einer der größten Fänger und Schlagmänner in der Geschichte des Baseballs gilt, hält nun mehrere MLB-Rekorde aller Zeiten, darunter die Karriere-Schlagquote (.372), die Slugging Percentage (.718) und die On-Base-Plus-Slugging-Quote (OPS 1.177) sowie mehrere Saisonrekorde. Diese Aktualisierungen bestätigen Gibsons Status als einer der größten Spieler aller Zeiten.

Unter Nutzung der patentierten KI-Technologien Information Data Exchange® (IDE), Data Vault®, DataScore® und DataValue® von Datavault AI wird die Josh Gibson Stablecoins auf den etablierten Stablecoin-Frameworks des Unternehmens aufbauen, einschließlich seiner patentierten Data Vault-Plattform, die mit neuen Vorschriften wie dem GENIUS Act und dem Stable Coin Act im Einklang steht. Der Josh Gibson Stablecoin wird ein digitales Asset sein, das zur Erhaltung des Erbes, zur Fanbindung und zur Schaffung von tokenisierten Einnahmequellen im Zusammenhang mit Gibsons bleibender Marke und historischer Bedeutung entwickelt wurde.

Parallel dazu wird Datavault AI gezielte Josh Gibson NIL-Strategien für seine proprietäre NIL-Handelsplattform entwickeln, die derzeit in explorativer Zusammenarbeit mit Sports Illustrated entwickelt wird und deren kommerzielle Einführung für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant ist. Diese Strategien ermöglichen die sichere Tokenisierung von digitalen Zwillingen, die Lizenzierung, den Handel und die Monetarisierung von Gibsons Namen, Bild- und Ähnlichkeitsrechten und schaffen neue Möglichkeiten für Sammler, Marken und die breitere Öffentlichkeit, sich mit der Geschichte der Negro Leagues auseinanderzusetzen und sie zu unterstützen.

Sean Gibson, Urenkel von Josh Gibson und Executive Director der Josh Gibson Foundation, erklärte: Meine Familie ist unglaublich stolz darauf, dass das Vermächtnis meines Urgroßvaters auf diese innovative Weise gewürdigt wird. Da die MLB nun offiziell die Statistiken der Negro Leagues und Joshs Platz unter den Baseball-Größen aller Zeiten anerkennt, werden die Josh Gibson Stablecoin- und NIL-Strategien von Datavault AI seine Geschichte durch die Web 3.0-Technologie neuen Generationen näherbringen. Dies ist eine beeindruckende Würdigung während des Black History Month, die die herausragenden Leistungen von Schwarzen im Sport bewahrt und gleichzeitig echte wirtschaftliche Chancen für die Zukunft schafft. Wir freuen uns darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, seine Erfolge Fans auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Josh Gibson war nicht nur einer der größten Spieler in der Geschichte des Baseballs, er war auch ein Pionier, dessen herausragende Leistungen jahrzehntelang nicht gewürdigt wurden. Da die MLB nun offiziell die Statistiken der Negro Leagues integriert, sind wir stolz darauf, den Josh Gibson Stablecoin einzuführen und umfassende NIL-Strategien für unsere bevorstehende Börse zu entwickeln. Diese Initiative zeigt perfekt, wie die Tokenisierungstechnologie, die KI-Plattformen und der Information Data Exchange® von Datavault AI kulturelles Erbe bewahren und gleichzeitig echte wirtschaftliche Chancen schaffen können. Wir freuen uns besonders, den Black History Month zu feiern, und gehen davon aus, dass wir unseren Aktionären in Kürze eine spezielle Josh-Gibson-Meme-Coin als Gedenkmünze ausgeben werden. Wir werden den Stichtag für eine solche Ausgabe bekannt geben, sobald er von unserem Vorstand genehmigt wurde. Wir gehen davon aus, dass die Ausgabe auf der Grundlage von einer Münze pro Datavault-AI-Stammaktie erfolgen wird, um unsere Investoren zu belohnen, während wir die Sportgeschichte mit der Zukunft von Web3 verbinden.

Um den Black History Month und Josh Gibsons monumentale Beiträge zum Baseball und zur amerikanischen Geschichte zu feiern, plant Datavault AI, seinen Aktionären eine spezielle Josh-Gibson-Meme-Coin als Gedenkmünze zu verteilen, und zwar eine Gedenkmünze pro Datavault-AI-Stammaktie, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands, der Festlegung eines Stichtags und der Standardbedingungen für die Verteilung, die Datavault AI zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben wird. Die Gedenk-Meme-Coin ist als digitales Sammlerstück gedacht, das nach der Verteilung der Coin und der Einführung der IDE möglicherweise an der IDE gehandelt werden kann. Diese Verteilung setzt die Tradition von Datavault AI fort, innovative, kulturell bedeutende digitale Vermögenswerte direkt an die Aktionäre zu liefern, ähnlich wie bei der jüngsten Initiative Dream Bowl Meme Coin II.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Datavault in seiner Zentrale in Philadelphia eine private Veranstaltung nur für geladene Gäste ausrichten, um das Vermächtnis von Josh Gibson im Rahmen des Black History Month zu würdigen. An der Veranstaltung werden ausgewählte Medienvertreter, Stakeholder und Vertreter der Community teilnehmen. Außerdem werden die Akustik- und Datentechnologien des Unternehmens vorgeführt.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Über die Josh Gibson Foundation

Die Josh Gibson Foundation glaubt an die unendlichen Möglichkeiten, die in den Jugendlichen von heute stecken. Durch akademische und sportliche Programme, die Führungsqualitäten und wissenschaftliche Fähigkeiten fördern, schaffen wir heute die Voraussetzungen für den Erfolg von morgen. Unser Ziel ist es, das Vermächtnis der Größe und Leistung von Josh Gibson fortzuführen, indem wir Programme entwickeln, die Kindern aller Leistungsstufen helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Wir möchten auch Möglichkeiten schaffen, die die Josh Gibson Foundation von anderen Organisationen unterscheiden und einen Mehrwert für unsere Gemeinden bieten. Erfahren Sie mehr unter joshgibson.org

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, könnte, wird, sollte, erwartet, plant, rechnet mit, beabsichtigt, zielt ab, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Ziel, Bestreben, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich der möglichen Einführung des IDE in der zweiten Hälfte des Jahres 2026, Aussagen zu unserer Erklärung und/oder Zahlung von Ausschüttungen an unsere Aktionäre und unsere Erwartungen hinsichtlich der Bedingungen und/oder des Zeitpunkts der potenziellen Ausschüttung einer speziellen Josh-Gibson-Gedenk-Meme-Coin an unsere Aktionäre, einschließlich der Frage, ob wir eine solche Ausschüttung vornehmen werden, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht (verfügbar auf der Website der SEC unter www.sec.gov), ausführlicher beschrieben sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Medienanfragen

marketing@dvlt.ai

Ansprechpartner für Investoren

ir@dvlt.ai

Lizenzkontakt von Josh Gibson:

Ed Schauder

917-907-1404

QUELLE: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Datavault AI Inc

Marketing

One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 240

PA 19103 Philadelphia

USA

email : info@dvlt.ai

Pressekontakt:

Datavault AI Inc

Marketing

One Commerce Square, 2005 Market Street, Suite 240

PA 19103 Philadelphia

email : info@dvlt.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Messe-Doktor bringt 5-R-Methode in den Mittelstand: Struktur für wirksamere Messeauftritte Immobilienmakler in Rostock: Zwischen Ostseebrise und Immobilienboom