Datenschutzmanagement auf Wolke 7

Dieser cloudbasierte Datenschutz-Service ist Baldrian für jeden Unternehmer

Unternehmern geht ja so vieles durch den Kopf. Spätestens seit im Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtend wurde, kam damit noch ein Dauerthema oben drauf. Datenschutz ist ein omnipräsenter Aspekt unserer aller Datenverarbeitung und Prozessplanung, und Verstöße können schmerzhaft bestraft werden. Die komplexen datenschutzrechtlichen Prozesse und Bewertungen müssen Sie dabei nicht alleine stemmen. Tun Sie einfach das, was Sie von Ihren eigenen Kunden auch erwarten: Vertrauen Sie den Experten!

Unser Team liefert Ihnen Datenschutz as a Service und nutzt dazu die im deutschsprachigen Raum führende Web-Applikation DSGVOAPP, eine komplett cloudbasierte Datenschutz-Dokumentation. Technisch müssen Sie nichts Neues lernen, denn alle Datenerhebungen und die üblichen datenschutzrechtlichen Prozesse wie die regelmäßigen Maßnahmenaudits, Betroffenenanfragen oder Mitarbeiterschulungen werden von uns gesteuert und in die Cloud inkl. Tätigkeitsnachweis eingepflegt. So minimieren wir gemeinsam mit Ihnen fast vollständig das Risiko potentieller Datenschutzverstöße. Auf Ihrer Seite ist nur ein Ansprechpartner notwendig, welcher mit uns die einzupflegenden Informationen abstimmt.

Zeigen Sie, dass Sie dem Datenschutzthema verantwortungsvoll begegnen und steigern damit die Reputation Ihres Unternehmens vor Kunden und Mitarbeitern. Informieren Sie sich jetzt über unsere attraktiven Angebote! 100% Full Service, 100% Remote möglich.

Wählen Sie hier:

Deutschlandweit speziell für Einzelunternehmer & KMU: dsgvo360.de

Komplexe Beratung, Einsatz als externer Datenschutzbeauftragter: bernd-haase.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Datenschutzmanagement

Herr Bernd Haase

Am Alten Elbarm 11

01257 Dresden

Deutschland

fon ..: +491708137490

web ..: https://www.bernd-haase.de

email : mail@bernd-haase.de

