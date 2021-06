Dating nach Corona: Die Mehrheit der Singles sucht eine feste Beziehung

Studie: So sieht der „Sommer der Liebe 2021“ aus

Im Zeitalter der Pandemie ist der Wunsch nach Nähe und Intimität größer geworden. Doch anstatt auf Casual Dates und schnelle, unverbindliche Dates, stehen Singles plötzlich auf echte Liebe und suchen verstärkt nach einem festen Partner.

Das Vergleichs- und Informationsportal https://www.kaeufer-kompass.de hat aktuell 1102 Nutzer zu ihrem Liebesleben- und Dating-Verhalten während und nach der Pandemie befragt, um herauszufinden, welchen Einfluss die Pandemie auf Singles und Paare hatte. Folgende Ergebnisse brachte die Umfrage:

– 55% der Menschen in einer Beziehung hatte mehr Spaß im Bett als sonst

– 68% der Singles gaben an weniger intime Kontakte gehabt zu haben

– 64% der Singles sind wieder bereit für Dating-Aktivitäten und das Treffen neuer Leute

– Die Mehrheit der Singles (56%) sucht einen festen Partner

– 11% der Singles möchten erst ein paar lockere Treffen, dann aber bald einen festen Partner

– 33% der Singles freuen sich auf viele knisternde und lockere Casual Dates im Sommer 2021

Weitere Details mit zusätzlichen Erkenntnissen und Auswertungen sind hier zu finden: https://www.kaeufer-kompass.de/dating-nach-der-pandemie

Es sieht also so aus, als hätte die Pandemie etwas an den Bedürfnissen der Singles verändert. Zusammenhalt und Partnerschaft wiegt nun mehr als ein lockerer Sommer mit erotischen Begegnungen. Singles scheinen frustriert zu sein von der Isolation und Einsamkeit. In Krisenzeiten wünschen sich die Meisten eben einen festen Partner.

