Patriot Battery Metals schließt Privatplatzierung ab

Vancouver (British Columbia, Kanada), 30. Juni 2021. Patriot Battery Metals Inc. (CSE: PMET, OTCQB: RGDCD, FWB: R9GA) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (Bruttoeinnahmen von insgesamt 3.709.120 $) (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat, wie bereits am 21. Juni 2021 gemeldet wurde.

Das Unternehmen hat insgesamt 23.182.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,16 $ pro Einheit zugeteilt und ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktien-Warrant, der seinen Inhaber berechtigt, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,25 $ zu erwerben.

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 66.452,40 $ bezahlt und 415.328 Vermittler-Warrants an unabhängige Parteien ausgegeben, die deren Inhaber berechtigen, innerhalb von 24 Monaten eine Aktie zu einem Preis von 0,25 $ zu erwerben.

Das Unternehmen wird die Einnahmen aus der Privatplatzierung für Explorationsarbeiten in seinen Konzessionsgebieten in Quebec und Idaho sowie als allgemeines Betriebskapital verwenden. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist bis 31. Oktober 2021.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Die Vorzeigeaktiva des Unternehmens sind das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Corvette und das Konzessionsgebiet FCI (im Rahmen einer Option von O3 Mining Inc.) in der Region James Bay in Quebec sowie das Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek im US-Bundesstaat Idaho.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Adrian Lamoureux, CEO & Director unter der Telefonnummer +1 778 945-2950 oder per E-Mail unter adrian@gaiametalscorp.com. Oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.gaiametalscorp.com.

Für das Board of Directors

BLAIR WAY

Blair Way, President & Director

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, CEO & Director

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen – unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen – bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : adrian@gaiametalscorp.com

Pressekontakt:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

email : adrian@gaiametalscorp.com

