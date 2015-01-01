„Dating ohne Bullshit“: Christian M. Haas kündigt ehrlichen Blick hinter die Dating-Branche an

Ein Buch über Unternehmertum, Wachstum, Psychologie und die Menschen hinter den Kennzahlen. Und wie die Icony GmbH als Partner maßgeblich am Erfolg beteiligt ist.

Christian M. Haas veröffentlicht in Kürze sein neues Buch „Dating ohne Bullshit – Wie ich aus einer Idee ein Dating-Business aufgebaut habe“. Das Buch erzählt nicht, wie man datet. Es zeigt, was passiert, wenn aus einer Idee ein Unternehmen wird, das täglich mit Hoffnungen, Beziehungen, Einsamkeit, Vertrauen und echten Lebensgeschichten zu tun hat.

„Dating ohne Bullshit“ verbindet persönliche Erfahrungen mit unternehmerischen Einblicken in eine Branche, über die viele Menschen sprechen, die jedoch nur wenige wirklich von innen kennen. Haas beschreibt den Weg von den ersten Plattformen und den frühen Zweifeln über Wachstum, Spezialisierung und wirtschaftliche Entscheidungen bis hin zu Verantwortung, Familie und der Zukunft von Dating im Zeitalter künstlicher Intelligenz.

Dabei verzichtet das Buch bewusst auf die übliche Erfolgsgeschichte mit glattpolierter Fassade. Stattdessen geht es um Rückschläge, schwierige Entscheidungen, Geldfragen und die Erkenntnis, dass hinter jeder Kennzahl Menschen mit Erwartungen, Bedürfnissen und persönlichen Geschichten stehen.

„Dating ist für mich nie nur ein Geschäftsmodell gewesen“, sagt Christian M. Haas. „Hinter einer Anmeldung, einer Nachricht oder einer Mitgliedschaft steckt oft der Wunsch, nicht allein zu sein, jemanden kennenzulernen oder noch einmal neu anzufangen. Diese Verantwortung darf man nicht vergessen.“

Im Buch geht es unter anderem um die Psychologie von Nutzern, die Bedeutung von Vertrauen in digitalen Dating-Angeboten, die Rolle von Nischenplattformen sowie um die Frage, warum kostenlose Angebote nicht automatisch die bessere Lösung sein müssen. Auch persönliche Themen erhalten Raum: der Spagat zwischen Unternehmertum, Familie, Beziehungen und den eigenen Grenzen.

Ein weiteres Kapitel widmet sich den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz für die Dating-Branche. Haas blickt dabei nicht nur auf Technologie, sondern vor allem auf die Frage, wie digitale Räume künftig so gestaltet werden können, dass sie Menschen wirklich dabei helfen, miteinander in Kontakt zu kommen.

„Dating ohne Bullshit“ richtet sich an Unternehmer, Marketer, Gründer, Brancheninteressierte und alle, die ehrliche Geschichten über Aufbau, Verantwortung und digitale Geschäftsmodelle mit persönlicher Tiefe lesen möchten.

Die ICONY GmbH spielt dabei als Partner eine maßgebliche Rolle.

Das Buch erscheint in Kürze. Interessierte können sich bereits auf der Vorab-Landingpage vormerken lassen und erhalten Informationen zum Launch, zu Einblicken ins Buch sowie zu späteren Vorbestellmöglichkeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ICONY GmbH

Herr Uwe Thomas

Heinestraße 72

72762 Reutlingen

Deutschland

fon ..: 07121-348 100

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web ..: https://icony.com

email : info@icony.de

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