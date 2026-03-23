Deep Sea Minerals Corp. informiert über strategische Umsetzung

Vancouver, British Columbia / 8. Juni 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Chancen im Bereich kritischer Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – hat heute einen aktuellen Bericht zur strategischen Umsetzung vorgelegt, in dem bedeutende Fortschritte bei den regulatorischen Initiativen in den Vereinigten Staaten, bei der internationalen Konzessionsstrategie, bei der Knüpfung von Geschäftskontakten sowie bei den Zielsetzungen im Kapitalmarktsektor hervorgehoben werden.

Seit dem am 11. Februar 2026 veröffentlichten Unternehmens-Update hat Deep Sea Minerals seine strategischen Initiativen, die den Aktionären zuvor unterbreitet wurden, weiter ausgebaut. Es wurden wichtige Meilensteine in zahlreichen Arbeitsfeldern erzielt und damit die konsequente Umsetzung der langfristigen Strategie im Bereich kritischer Offshore-Mineralien unter Beweis gestellt.

Antragstellung bei der NOAA und Erfüllung wesentlicher Auflagen

Das Unternehmen gibt mit Freude bekannt, dass ein Antrag auf dem Behördenweg der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gemäß dem Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980, DSHMRA) erfolgreich eingereicht wurde.

Nach Antragstellung hat das Unternehmen vor kurzem im Rahmen des NOAA-Prüfverfahrens eine Feststellung der weitgehenden Konformität erhalten. Aus Sicht des Unternehmens ist dieser Meilenstein insofern von großer Bedeutung, als er Vorzugsrechte in Bezug auf das Antragsgebiet begründet und einen wichtigen verfahrenstechnischen Fortschritt innerhalb eines der derzeit strategisch relevantesten Regulierungsrahmen für kritische Offshore-Mineralien darstellt.

Deep Sea Minerals setzt die antragsrelevanten Arbeiten auf regulatorischer, technischer, ökologischer und verfahrenstechnischer Ebene fort und pflegt dabei einen aktiven Austausch mit den am Prozess beteiligten Interessengruppen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das über die NOAA eingeleitete Verfahren angesichts der zunehmenden Fokussierung der Vereinigten Staaten auf die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Mineralien, die Resilienz der heimischen Lieferketten und die Erschließung strategischer Ressourcen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Fortschritte bei der Antragstellung für die Cookinseln

Darüber hinaus berichtet das Unternehmen mit Freude über die weiteren Fortschritte seiner Strategie für die Cookinseln. Aufbauend auf den im Februar-Update erörterten rechtlichen und regulatorischen Evaluierungen bereitet Deep Sea Minerals derzeit die Unterlagen für eine Antragstellung im Rechtsrahmen für Meeresbodenmineralien der Cookinseln vor und setzt die Sondierung der Möglichkeiten für eine Konzession innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Cookinseln fort.

Die Cookinseln gehören nach wie vor zu den wenigen Jurisdiktionen weltweit, die über einen fundierten Rechtsrahmen für Mineralien am Meeresgrund, umfangreiches wissenschaftliches Datenmaterial sowie einen strukturierten Ansatz für das Offshore-Ressourcenmanagement verfügen. Aus Sicht des Unternehmens werden die jüngsten Kooperationsinitiativen zwischen den Cookinseln und den Vereinigten Staaten die strategische Bedeutung der Jurisdiktion innerhalb der sich entwickelnden Lieferketten für kritische Mineralien weiter stärken.

Sondierung weiterer Chancen in den Offshore-Zonen der USA

Neben dem NOAA-Verfahren sondiert das Unternehmen auch noch andere Optionen im Bereich kritischer Offshore-Mineralien innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Vereinigten Staaten.

Dazu zählt die Beobachtung diverser Entwicklungen wie etwa im Zusammenhang mit dem Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), die Sondierung von zukünftigen Konzessionsmöglichkeiten sowie anderer potenzieller Regulierungsmechanismen, welche die Exploration und Erschließung kritischer Offshore-Mineralien in den US-Gewässern unterstützen könnten.

Aus Sicht der Unternehmensführung ist an der sich abzeichnenden Vielzahl an bundesstaatlichen Verfahren eine zunehmende Dynamik auf institutioneller Ebene zu erkennen, die darauf abzielt, heimische Quellen für kritische Mineralien zu sichern und die mit den Vereinigten Staaten abgestimmten Lieferketten zu stärken.

Kommerzielle und technische Auftragsanbahnung

Im Zuge der fortschreitenden regulatorischen Initiativen hat das Unternehmen auch die Gespräche mit verschiedenen Branchenakteuren intensiviert, die die Entwicklung von Offshore-Ressourcen unterstützen.

Deep Sea Minerals befindet sich aktuell in Gesprächen mit diversen Dienstleistern, technischen Beratern, Spezialisten für Seeeinsätze, Engineering-Unternehmen, Anbietern von Geodaten und Daten zum Meeresgrund sowie anderen potenziellen strategischen Partnern.

Diese Gespräche sollen im Zuge des weiteren Ausbaus von Möglichkeiten im Bereich kritischer Offshore-Mineralien die zukünftige operative Einsatzbereitschaft, die technische Planung, die Erarbeitung von Umwelt-Basisdaten, Initiativen zur Datenerfassung sowie die Entwicklung skalierbarer Umsetzungswege unterstützen.

Die Unternehmensführung ist überzeugt, dass das Knüpfen von Beziehungen mit erfahrenen Branchenteilnehmern in dieser Phase eine wichtige Komponente im Bereich des Risikomanagements und der Projektvorbereitungen darstellt.

Antragstellung für NASDAQ-Börsennotierung

Nach der erfolgreichen Hochstufung des Unternehmens in den OTCQB Venture Market Anfang des Jahres kann Deep Sea Minerals mit Freude berichten, dass nun auch ein Antrag auf Aufnahme seiner Stammaktien in den Börsenhandel an der NASDAQ eingereicht wurde.

Die Zulassung hängt zwar noch von der Prüfung und Erfüllung aller geltenden NASDAQ-Notierungskriterien ab, aber aus Sicht der Unternehmensführung wäre eine erfolgreiche NASDAQ-Notierung jedenfalls ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Unternehmens.

Eine Börsennotierung an der NASDAQ würde die Sichtbarkeit des Unternehmens bei institutionellen Anlegern, Rohstofffonds, strategischen Investoren, Family Offices und anderen langfristigen Kapitalgebern mit Sitz in den USA, die tendenziell nur begrenzte Möglichkeiten zur Veranlagung in an denVenture- oder OTC-Märkten notierte Wertpapiere haben, deutlich erhöhen.

Das Unternehmen hält einen verbesserten Zugang zu institutionellem Kapital für wichtig, weil damit die zukünftigen Wachstumsinitiativen und die langfristige Wertschöpfung im Sinne der Aktionäre unterstützt werden.

Strategischer Kontext: Anhaltende Dynamik bei kritischen Mineralien in den USA

Seit dem Februar-Update des Unternehmens hat die Dynamik bei den Initiativen der Vereinigten Staaten im Bereich kritischer Mineralien auf politischer Ebene weiter zugenommen.

Das Unternehmen beobachtet laufend die Entwicklungen im Zusammenhang mit Project Vault, der strategischen Initiative der Vereinigten Staaten für kritische Mineralien, die darauf abzielt, die Resilienz der heimischen Lieferketten zu stärken und den Zugang zu jenen kritischen Ressourcen zu sichern, die für moderne Fertigungsverfahren, Technologien der Energiewende und Anwendungen im Bereich der nationalen Sicherheit unerlässlich sind.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die laufenden Maßnahmen der US-Regierung, die Kooperationsinitiativen mit Verbündeten, die Maßnahmen zur Sicherung der Lieferketten sowie steigende Investitionen in die Erschließung heimischer Ressourcen die strategische Bedeutung von Möglichkeiten im Bereich kritischer Offshore-Mineralien langfristig weiter stärken.

Umsetzung einer klar definierten Strategie

Aus Sicht des Unternehmens belegen die seit Februar erreichten Meilensteine die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele, die den Aktionären im Vorfeld unterbreitet wurden.

Zu den in diesem Zeitraum abgeschlossenen oder zumindest forcierten Aktivitäten zählen:

– Die erfolgreiche Einreichung eines NOAA-Antrags gemäß DSHMRA

– Das Erlangen des Status der weitgehenden Konformität und der damit verbundenen Vorzugsrechte

– Fortschritte bei der Vorbereitung des Antrags für die Cookinseln

– Sondierung weiterer Möglichkeiten in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der USA, einschließlich Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem BOEM

– Die Ausweitung der Maßnahmen zum Knüpfen von Kontakten im technischen, operativen und kommerziellen Bereich

– Die Einreichung eines Antrags auf Börsennotierung an der NASDAQ

Insgesamt zeugen diese Initiativen vom anhaltenden Fokus des Unternehmens, sich strategische Positionen innerhalb des sich abzeichnenden Rechtsrahmens für kritische Offshore-Mineralien zu sichern, aber gleichzeitig Kapital diszipliniert einzusetzen und sowohl flexibel als auch langfristig umsetzungsfähig zu bleiben.

Unser Augenmerk lag schon immer auf der Umsetzung. Seit Februar haben wir unseren NOAA-Antrag bis zur weitgehenden Konformität vorangetrieben, unsere Strategie für die Cookinseln weiterentwickelt, die Zusammenarbeit mit der Industrie ausgebaut und unseren Antrag bei der NASDAQ eingereicht, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals. Diese Meilensteine stehen für greifbare Fortschritte bei unseren regulatorischen, operativen und auf den Kapitalmarkt bezogenen Zielsetzungen und bekräftigen unser Bekenntnis zum Aufbau einer langfristigen Plattform im Bereich der kritischen Offshore-Mineralien.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Das Unternehmen hat seine ursprünglich am 24. Februar 2026 bekannt gegebene Investor-Relations- und Marketing-Vereinbarung mit der Firma Capital Gain Media Inc. (CGM) abgeändert und verlängert. CGM wird auch in Zukunft Leistungen in den Bereichen Investor Awareness, digitales Marketing, Content-Entwicklung und damit verbundene Kommunikationsdienste erbringen, um die Kapitalmarktinitiativen des Unternehmens entsprechend zu unterstützen. Die Verlängerung gilt für einen Zeitraum von höchstens 90 Tagen bzw. bis das zugewiesene Marketingbudget aufgebraucht ist. Das Unternehmen hat für die verlängerte Laufzeit ein Marketingbudget in Höhe von 200.000 USD zuzüglich anfallender Steuern im Voraus entrichtet.

ÜBER CAPITAL GAIN MEDIA INC.

Die Geschäftsadresse von CGM lautet 1111 West Hastings Street, 15. Stock, Vancouver, BC, V6E 2J3. Der Geschäftsführer Herr Graham Colmer ist unter der E-Mail-Adresse admin@capitalgainmedia.com erreichbar. CGM und seine Führungskräfte stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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