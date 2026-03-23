Deep Sea Minerals Corp. erhält von der NOAA für seine Mineralkonzessionen am Meeresgrund die Bestätigung der grundlegenden DSHMRA-Konformität

Vancouver, British Columbia – 1. Juni 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dem vom Unternehmen gemäß dem Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, DSHMRA) eingereichten Antrag die grundlegende Konformität mit den US-Regulierungsvorschriften bescheinigt hat.

Diese Entscheidung stellt einen wichtigen Meilenstein im bundesstaatlichen Prüfverfahren dar, das die Exploration und wirtschaftliche Gewinnung von polymetallischen Knollen in Gebieten außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer regelt. Die NOAA agiert im Rahmen der DSHMRA-Vorschriften als Verwaltungsorgan für US-Unternehmen, die eine Genehmigung für Aktivitäten zur Förderung von Mineralien am Tiefseeboden beantragen.

Dies ist ein wichtiger Erfolg für Deep Sea Minerals, der auch unser Bekenntnis zur Förderung einer verantwortungsbewussten und wissenschaftlich fundierten Erschließung kritischer Mineralressourcen bekräftigt, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals. Für uns steht fest, dass den Vereinigten Staaten die strategische Bedeutung sicherer und diversifizierter Lieferketten für kritische Mineralien zunehmend bewusst wird. Und wir sind stolz darauf, an dem im Aufbau befindlichen Rahmenwerk mitzuwirken.

Aus Sicht des Unternehmens macht dieser Meilenstein Deep Sea Minerals zu einem von nur drei börsennotierten bzw. auf dem Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt befindlichen Unternehmen, die im Rahmen des DSHMRA-Regulierungsprozesses eine Feststellung der grundlegenden Regelkonformität durch die NOAA erhalten haben. Die Feststellung der grundlegenden Regelkonformität durch die NOAA bestätigt, dass der Antrag des Unternehmens die erforderlichen Informationen enthält, um das Prüfverfahren auf Bundesebene zu absolvieren. Damit erringt das Unternehmen im Rahmen seiner strategischen Maßnahmen zur Sicherung der Teilnahme an der sich entwickelnden US-Lieferkette für kritische Mineralien einen bedeutenden Meilenstein. Die Feststellung stellt keine Entscheidung über die Zertifizierung des Antrags oder die Erteilung oder Übertragung einer Lizenz oder Genehmigung dar.

Nach vollständiger Genehmigung des Antrags wird sich die Mineralkonzession des Unternehmens am Meeresgrund über eine Fläche von rund 150.000 km² im Pazifischen Ozean erstrecken und Offshore-Explorationskonzessionen umfassen, die durch geografische Koordinaten gemäß den DSHMRA-Vorschriften der NOAA definiert sind. Die Größe und strategische Lage des Konzessionsgebiets verschaffen dem Unternehmen Zugang zu einer der größeren US-konformen Mineralkonzessionen am Meeresboden im aufstrebenden Tiefseebergbau.

Deep Sea Minerals verfolgt auch in Zukunft einen transparenten und umweltverträglichen Ansatz bei der Erschließung von Tiefseemineralien und setzt unter anderem auf laufende wissenschaftliche Evaluierungen, die Einbindung von Interessengruppen sowie die Einhaltung der sich weiterentwickelnden Standards auf regulatorischer Ebene.

Polymetallische Knollen, die auf dem Tiefseeboden zu finden sind, enthalten kritische Mineralien wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die als unverzichtbare Rohstoffe für die Elektrifizierung, Energieinfrastruktur, Verteidigungsanwendungen und fortschrittliche Fertigungstechnologien gelten.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.deepseamineralscorp.com

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James A. Deckelman

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