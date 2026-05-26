Green FOX Energy verkauft Solarpark Beckum an Energieversorgung Beckum

Regionaler Solarpark wechselt den Besitzer: Green FOX Energy veräußert die 3,5-MWp-Anlage in Beckum an den lokalen Energieversorger – mit Strom für über 1.000 Haushalte.

SQUAREVEST berichtet über den Verkauf eines regionalen Photovoltaikprojekts in Nordrhein-Westfalen: Green FOX Energy hat den gemeinsam mit ON Energy entwickelten Solarpark Beckum an die Energieversorgung Beckum veräußert. Die Anlage verfügt über eine Leistung von rund 3,5 MWp und kann rechnerisch mehr als 1.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen.

Hamburg/Beckum, 26. Mai 2026 – Green FOX Energy hat einen gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner ON Energy aus Dortmund entwickelten und realisierten Solarpark in Beckum im Kreis Warendorf an den regionalen Energieanbieter Energieversorgung Beckum verkauft. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Leistung von rund 3,5 MWp ist bereits Ende Juni 2025 ans Netz gegangen.

3,5 MWp für die lokale Stromversorgung

Mit dem erzeugten Strom können nach Unternehmensangaben mehr als 1.000 Haushalte versorgt werden. Der Verkauf zeigt, welche Bedeutung regional verankerte Solarparks für die kommunale Energieversorgung und den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland haben können.

Auf einen Blick:

* Green FOX Energy verkauft den Solarpark Beckum an die Energieversorgung Beckum.

* Die Photovoltaikanlage mit 3,5 MWp versorgt rechnerisch mehr als 1.000 Haushalte mit Ökostrom.

* Die Transaktion stärkt die regionale Energieversorgung und unterstreicht die Bedeutung kommunaler Solarprojekte.

Die Installation der Solaranlagen begann Mitte März 2025 und wurde gemäß dem vorgesehenen Zeitplan abgeschlossen. Entwickelt und realisiert wurde das Projekt von Green FOX Energy gemeinsam mit ON Energy. Mit der Energieversorgung Beckum übernimmt nun ein regionaler Energieversorger die Anlage und kann damit die lokale Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter stärken.

_“Wir freuen uns, dieses Projekt zusammen mit unserem Joint-Venture-Partner ON Energy erfolgreich entwickelt zu haben und nun einen lokalen Käufer für den Solarpark gefunden zu haben. Der erfolgreiche Verkauf zeigt: Gerade kommunal verankerte Solarparks sind wirtschaftlich attraktiv und stärken die regionale Energieversorgung. Für uns schafft das die Basis, weitere Projekte in der Pipeline voranzutreiben“,_ erklärt Tobias Aulich, Geschäftsführer von Green FOX Energy.

Kommunale Energieversorgung als Baustein der Energiewende

Aus Sicht von SQUAREVEST ist der Solarpark Beckum ein Beispiel dafür, wie Projektentwicklung, Investitionskapital und kommunale Energieversorgung zusammenwirken können. Photovoltaik-Freiflächenanlagen leisten nicht nur einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung, sondern können auch die regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit unterstützen.

Für kommunale Energieversorger, Projektentwickler und Investoren zeigt die Transaktion, dass regionale Solarparks zunehmend zu einem wichtigen Baustein der Energiewende werden. Lokale Stromerzeugung, professionelle Projektentwicklung und langfristige Nutzungskonzepte können dabei gemeinsam wirtschaftliche und ökologische Ziele verbinden.

Über die Green FOX Energy GmbH

Green FOX Energy mit Sitz in Hamburg ist ein unabhängiger Investor, Projektentwickler, Bestandshalter und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Solarenergie, Windenergie und modernen Batterie-Energiespeichersystemen. Nach eigenen Angaben verfügt das Team über einen Track Record von mehr als 2,5 GWp im Bereich erneuerbarer Energien.

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