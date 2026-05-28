Die AS Unternehmensgruppe prüft Börsengang der AS Invest Capital Ltd. für Anfang 2027

Kapitalmarkt, Wachstum und neue Finanzierungswege: Die AS Unternehmensgruppe bewertet derzeit einen möglichen IPO der AS Invest Capital Ltd. als nächsten strategischen Schritt.

AS Unternehmensgruppe prüft IPO der AS Invest Capital Ltd. als nächsten Schritt ihrer Kapitalmarktstrategie.

SQUAREVEST berichtet über die geplante Weiterentwicklung der AS Unternehmensgruppe: Die Unternehmensgruppe prüft nach eigenen Angaben einen möglichen Börsengang ihrer Kapitalmarkt- und Investmentplattform AS Invest Capital Ltd. für Anfang 2027. Der Schritt ist Teil einer mehrstufigen Wachstums- und Kapitalmarktstrategie und folgt auf eine Phase umfassender operativer und finanzieller Neuordnung.

Berlin, 28. Mai 2026 – Die AS Unternehmensgruppe bereitet den nächsten strategischen Entwicklungsschritt vor. Nach Unternehmensangaben prüft die Gruppe einen möglichen Börsengang der AS Invest Capital Ltd. für Anfang 2027. Die Gesellschaft soll innerhalb der Gruppe Kapitalmarktaktivitäten, institutionelle Investorenansprache und die strategische Allokation von Wachstumskapital bündeln. Die Meldung wurde auch über EQS veröffentlicht.

Kapitalmarktstrategie als Grundlage für weiteres Wachstum

Die geplante Kapitalmarktorientierung folgt auf eine Phase veränderter Rahmenbedingungen im Immobilienmarkt. Gestiegene Zinsen, zurückhaltendere Kreditvergaben und höhere Anforderungen an Projektfinanzierungen haben viele Marktteilnehmer in den vergangenen Jahren vor neue Herausforderungen gestellt.

Nach Angaben der AS Unternehmensgruppe befinden sich wesentliche Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen in der finalen Phase. Mit deren Abschluss sollen Projektfinanzierungen langfristig gesichert, laufende Vorhaben fortgeführt und die Vertriebsfähigkeit weiter gestärkt werden.

Auf einen Blick:

* Die AS Unternehmensgruppe prüft einen möglichen IPO der AS Invest Capital Ltd. für Anfang 2027.

* Die AS Invest Capital Ltd. soll Kapitalmarktaktivitäten, Investorenansprache und Wachstumskapital bündeln.

* Die Gruppe befindet sich nach eigenen Angaben in der finalen Phase wichtiger Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen.

* Im Fokus stehen Sondersituationen, notleidende Immobilienbestände und Off-Market-Transaktionen.

* Im Rahmen der IPO-Vorbereitung wird eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro angestrebt.

AS Invest Capital Ltd. bündelt Kapitalmarktaktivitäten

Die AS Invest Capital Ltd. übernimmt innerhalb der AS Gruppe die Rolle einer eigenständigen Kapitalmarkt- und Investmentplattform. Sie soll insbesondere die Kapitalmarktstrukturierung, die Ansprache institutioneller Investoren sowie die strategische Allokation von Wachstumskapital koordinieren.

Die operative Umsetzung bleibt weiterhin bei den Einheiten der AS Unternehmensgruppe. Durch diese Struktur sollen größere Transaktionen vorbereitet, internationale Investoren adressiert und zusätzliche Finanzierungsspielräume geschaffen werden.

Bereits im April 2026 hatte die AS Unternehmensgruppe eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Millionen Euro und einer Verzinsung von 8,5 Prozent p.a. angekündigt. Die Emission wurde über die Londoner AS Invest Capital Ltd. strukturiert und ist Teil der breiter angelegten Kapitalmarktstrategie.

Fokus auf Sondersituationen im Immobilienmarkt

Ein wesentlicher Bestandteil der künftigen Strategie ist die Nutzung aktueller Marktverwerfungen im Immobiliensektor. Die AS Unternehmensgruppe sieht Chancen insbesondere bei notleidenden Immobilienbeständen, Sondersituationen in der Projektentwicklung und Off-Market-Transaktionen.

Geplantes Wachstumskapital soll gezielt eingesetzt werden, um Immobilienbestände zu erwerben, neu zu strukturieren, zu stabilisieren und anschließend wertoptimiert zu vermarkten. Damit positioniert sich die Gruppe in einem Marktumfeld, in dem solide Kapitalstrukturen, Erfahrung im Immobilienmanagement und schneller Zugang zu Finanzierungsmitteln zunehmend an Bedeutung gewinnen.

IPO als möglicher nächster Schritt

Ein möglicher Börsengang der AS Invest Capital Ltd. würde der Unternehmensgruppe einen erweiterten Zugang zu Eigen- und Wachstumskapital eröffnen. Gleichzeitig könnte ein IPO die Investorenbasis verbreitern, die Transparenz gegenüber Kapitalmarktteilnehmern erhöhen und die internationale Sichtbarkeit der Gruppe stärken.

Im Zuge der IPO-Vorbereitung wird derzeit eine Unternehmensbewertung vorgenommen. Nach aktueller Unternehmensindikation und unter Berücksichtigung geplanter Zukäufe wird eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro angestrebt.

„Die geplante Kapitalmarktstrategie zeigt, dass sich die AS Unternehmensgruppe nach einer anspruchsvollen Marktphase neu positioniert und gezielt auf strukturiertes Wachstum ausrichtet. Besonders die Verbindung aus Immobilienkompetenz, Kapitalmarktzugang und Fokus auf Sondersituationen kann in der aktuellen Marktphase ein wichtiger Faktor sein“, ordnet SQUAREVEST die Entwicklung ein.

Kapitalmarktorientierung und Immobilienkompetenz

Aus Sicht von SQUAREVEST ist die geplante IPO-Prüfung ein Beispiel dafür, wie Immobilienunternehmen ihre Finanzierungs- und Wachstumsstrukturen an ein verändertes Marktumfeld anpassen. Während klassische Projektfinanzierungen anspruchsvoller geworden sind, gewinnen alternative Kapitalmarktinstrumente, institutionelle Investorenansprache und strukturierte Investmentplattformen an Bedeutung.

Für Investoren, Projektpartner und Marktteilnehmer kann die Entwicklung der AS Invest Capital Ltd. daher ein relevantes Signal sein. Sie zeigt, wie Immobilienunternehmen Kapitalmarktstrukturen nutzen können, um Wachstum, Restrukturierung und neue Marktchancen miteinander zu verbinden.

Über die AS Unternehmensgruppe

Die AS Unternehmensgruppe ist ein in Deutschland tätiges Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Der Fokus liegt auf Wohnimmobilien als Kapitalanlage, insbesondere auf Bestandswohnimmobilien, Denkmalimmobilien, Neubauprojekten und ausgewählten Sondersituationen im Immobilienmarkt. Nach Angaben von SCOREDEX ist die Unternehmensgruppe bundesweit an mehreren Standorten vertreten, darunter Berlin, Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Köln und Frankfurt am Main.

Die Gruppe verbindet Ankauf, Entwicklung, Vermarktung, Vermietung und Management von Immobilien mit kapitalmarktorientierten Finanzierungsstrukturen. Mit der AS Invest Capital Ltd. soll die Kapitalmarkt- und Investmentstrategie künftig weiter gebündelt und international ausgerichtet werden.

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