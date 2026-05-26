Vertragshilfe24: Lebensversicherte sollten Überschussbeteiligungen prüfen lassen

Vertragshilfe24 macht auf mögliche Unstimmigkeiten bei Überschussbeteiligungen von Lebensversicherungen aufmerksam. Experten empfehlen insbesondere ältere Verträge fachlich prüfen zu lassen.

Vertragshilfe24 informiert über mögliche Ansprüche aus Lebensversicherungen: Viele Kundinnen und Kunden könnten bei Überschussbeteiligungen weniger erhalten haben, als ihnen tatsächlich zusteht. Ein Experteninterview mit Versicherungsmathematiker Prof. Dr. Philipp Schade erklärt, warum eine fachliche Prüfung sinnvoll sein kann.

Berlin, 26. Mai 2026 – Lebensversicherungen gehören für viele Verbraucherinnen und Verbraucher seit Jahrzehnten zu den wichtigsten privaten Vorsorgeprodukten. Doch gerade bei älteren Verträgen stellt sich häufig die Frage, ob die ausgezahlten Beträge tatsächlich den vertraglichen und gesetzlichen Ansprüchen entsprechen. Vertragshilfe24 macht deshalb auf ein Thema aufmerksam, das viele Versicherte unterschätzen: die korrekte Beteiligung an den Überschüssen der Lebensversicherung.

Auf einen Blick

* Unklare oder fehlerhafte Überschussbeteiligungen könnten dazu führen, dass Versicherte weniger ausgezahlt bekommen haben als möglich gewesen wäre.

* Experteneinschätzungen deuten auf mögliche Defizite in einer Vielzahl von Verträgen hin, insbesondere bei älteren Policen.

* Eine fachliche Prüfung der Vertragsunterlagen kann helfen, potenzielle Mehrerlöse zu identifizieren.

Im Mittelpunkt steht ein Experteninterview mit dem Versicherungsmathematiker Prof. Dr. Philipp Schade. Darin erläutert er, dass Versicherer ihre Kundinnen und Kunden grundsätzlich an erzielten Überschüssen beteiligen müssen. Nach seiner Einschätzung wurden bei einem erheblichen Teil der geprüften Verträge die Versicherten nicht angemessen an diesen Überschüssen beteiligt. Vertragshilfe24 greift diese Einschätzung auf und bietet Betroffenen eine kostenlose Erstprüfung ihrer Vertragsunterlagen an.

Fehlende Transparenz bei Auszahlungen und Vertragswerten

Besonders relevant ist das Thema für Versicherte, deren Lebensversicherung bereits ausgezahlt wurde, gekündigt werden soll oder deren Vertragswert deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Häufig verlassen sich Kundinnen und Kunden auf die Abrechnung des Versicherers, ohne nachvollziehen zu können, ob die Überschussbeteiligung korrekt berechnet wurde. Genau hier setzt Vertragshilfe24 an: Die Plattform möchte Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, ihre Möglichkeiten besser zu verstehen und mögliche Mehrerlöse prüfen zu lassen.

_“Viele Versicherte wissen nicht, dass ihnen unter Umständen mehr Geld zustehen kann, als sie bislang erhalten haben. Eine Lebensversicherung sollte deshalb nicht vorschnell gekündigt oder ungeprüft akzeptiert werden“_, erklärt Vertragshilfe24.

Entscheidend sei, die Unterlagen fachlich auszuwerten und mögliche Ansprüche auf Basis nachvollziehbarer Berechnungen zu prüfen.

Rechtliche Einordnung und Prüfansatz

Auch die Rechtsprechung hat die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern in den vergangenen Jahren gestärkt. In Veröffentlichungen von Vertragshilfe24 wird unter anderem auf Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus den Jahren 2020 und 2024 verwiesen, die für die Berechnung und Begründung möglicher Ansprüche aus Lebensversicherungen relevant sein können.

Nach Einschätzung von Prof. Dr. Schade reicht es dabei häufig nicht aus, pauschal auf Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite oder Nettoverzinsung zu verweisen. Für eine erfolgreiche Durchsetzung möglicher Ansprüche komme es vielmehr auf eine fachlich belastbare Berechnung an, die den Anforderungen der Rechtsprechung entspricht. Vertragshilfe24 verweist deshalb auf die Bedeutung professioneller Unterstützung durch versicherungsmathematische Analyse und rechtliche Begleitung.

Verbraucherinnen und Verbraucher können über Vertragshilfe24 prüfen lassen, ob ihre Lebensversicherung betroffen sein könnte. Die Prüfung kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn die Auszahlung deutlich niedriger ausfiel als erwartet, wenn ein Vertrag vorzeitig beendet werden soll oder wenn Unsicherheit über die Höhe der Überschussbeteiligung besteht.

Über Vertragshilfe24

Vertragshilfe24 ist eine Verbraucherplattform der auxinum GmbH und informiert über Möglichkeiten zur Prüfung und Durchsetzung von Ansprüchen aus bestehenden oder beendeten Verträgen. Ein Schwerpunkt liegt auf Lebensversicherungen, Rentenversicherungen und verwandten Finanz- und Vorsorgethemen. Die Plattform stellt Informationen, Expertenbeiträge und eine kostenlose Vertragsprüfung bereit, damit Verbraucherinnen und Verbraucher besser einschätzen können, ob ihnen aus bestehenden oder bereits abgerechneten Verträgen weitere Ansprüche zustehen könnten.

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