DeFi Technologies tritt dem Pyth-Netzwerk bei

– DeFi Technologies wird seine Echtzeit-Kursdaten zu Kryptowährungen im Pyth-Netzwerk veröffentlichen, um die Transparenz des DeFi-Marktes zu verbessern

– DeFi Technologies wird Teil einer beeindruckenden Community von marktführenden Tradingfirmen, darunter auch Jump Trading Group, Two Sigma Securities, DRW Cumberland und Susquehanna, die eine gemeinsame Vision haben: das Wachstum des dezentralen Finanzsystems zu forcieren

Toronto, Ontario, 3. November 2021 — DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den herkömmlichen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzsystem schließt, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Echtzeit-Kursdaten zu Kryptowährungen im Pyth-Netzwerk, einer Vertriebsplattform für dezentrale Finanzmarktdaten, veröffentlichen wird.

Das Pyth-Netzwerk verzeichnet ganz offensichtlich ein beeindruckendes Wachstum und hat einige der weltweit größten Tradingfirmen sowie renommierte regulierte Börsen in sein Netzwerk aufgenommen, um eine Verbindung der Marktdaten mit jedem Smart Contract zu ermöglichen. DeFi Technologies wird Teil dieser beeindruckenden Community von marktführenden Tradingfirmen, darunter auch Jump Trading Group, Two Sigma Securities, DRW Cumberland und Susquehanna, die eine gemeinsame Vision haben: das Wachstum des dezentralen Finanzwesens zu forcieren.

Diese wichtige Kooperation ist der Beweis dafür, dass es uns ein Anliegen ist, das Wachstum des dezentralen Finanzsystems zu forcieren und die Entwicklung seiner Infrastruktur aktiv zu unterstützen, meint Diana Biggs, Chief Strategy Officer von DeFi Technologies. Die Vision von Pyth, Märkte zugänglicher und transparenter zu machen, deckt sich mit der unseren, und wir freuen uns, die Pyth-Community bei der Verwirklichung dieses Ziels zu unterstützen.

Das dezentrale Finanzsystem stützt sich auf zuverlässige, zeitkritische Daten aus der realen Welt, hat aber keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Das Pyth-Netzwerk löst dieses Problem, indem es einen dezentralisierten Cross-Chain-Markt mit verifizierbaren Daten aus qualitativ hochwertigen Knoten zur Verfügung stellt. Dadurch erhält DeFi umfassenden Zugang zu einer Fülle an hochwertigen Finanzdienstleistungsdaten, die es benötigt, um smarte Verträge noch intelligenter zu gestalten. Durch die Teilnahme an diesem Netzwerk ist DeFi Technologies in der Lage, sämtliche Marktdaten aus all seinen Geschäftsbereichen direkt in das Pyth-Netzwerk einzuspeisen, wo die Datenabfrage der Konsumenten direkt über Streaming aus der Blockchain erfolgt, in Echtzeit und auf einem hohen Konfidenzniveau.

DeFi Technologies ist das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das Anlegern einen direkten Zugriff auf den wachstumsstarken Markt des dezentralen Finanzwesens ermöglicht. Zu den zahlreichen Geschäftszweigen des Unternehmens zählt auch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour, Inc., eine in Europa ansässige Emittentin von börsengehandelten Produkten im Digital-Asset-Bereich, die in weniger als einem Jahr ein verwaltetes Anlagevermögen von 322 Millionen USD anhäufen konnte (Stand: 2. November 2021). DeFi Technologies forciert die Ausweitung seines Geschäfts auf internationaler Ebene, um sein Angebot noch mehr Anlegern weltweit zugänglich zu machen und damit letztendlich auch den Zugang zum wachsenden dezentralen Finanzsystem zu erweitern.

Über das Pyth-Netzwerk

Das Pyth-Netzwerk ist eine spezialisierte Orakellösung für latenzempfindliche Finanzdaten, die normalerweise hinter den Mauern zentralisierter Institutionen aufbewahrt werden. Das Pyth-Netzwerk konzentriert sich darauf, einen neuen und kostengünstigen Weg zu finden, um diese einzigartigen Daten in die Kette zu bringen und sie sicher zu aggregieren. Nähere Informationen zum Pyth-Netzwerk finden Sie unter pyth.network.

Über die Pyth Data Association

Die Pyth Data Association wurde zur Unterstützung des Phyth-Netzwerks geschaffen. Das Pyth-Netzwerk ist eine spezialisierte Orakellösung für latenzempfindliche Finanzdaten, die normalerweise hinter den Mauern zentralisierter Institutionen aufbewahrt werden. Die Pyth Data Association wird von einem Board of Directors geleitet, das von den Mitgliedern des Pyth-Netzwerks gewählt wird.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Beitritt von DeFi Technologies zum Pyth Network, die Expansion von DeFi Technologies und Valour in andere geografische Gebiete, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Aufnahme von DeFi Technologies in das Pyth Network, die Anlegernachfrage nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährung sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

407-491-4498

Dave@redchip.com

Public Relations

Marie Knowles

MFK Publicity

marie@mfkpublicity.co

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DeFi Technologies Inc.

Ryan Ptolemy

65 Queen Street West, Suite 815

M5H 2M5 Toronto, ON

Kanada

email : ryanp@fmfinancialgroup.com

Pressekontakt:

DeFi Technologies Inc.

Ryan Ptolemy

65 Queen Street West, Suite 815

M5H 2M5 Toronto, ON

email : ryanp@fmfinancialgroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric stellt neuen Überspannungsschutz iPRF ZP aus der Resi9-Reihe vor VIAVI Solutions Fachtagung 2021: Expertenvorträge fokussieren aktuelle Themen der Messtechnik