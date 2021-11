Eat Beyonds Portfoliounternehmen Nabati Foods erweitert seinen Vertrieb in Asien und den USA

Vancouver, B.C. – 3. November 2021 Eat Beyond Global Holdings Inc.(CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investmentunternehmen, das sich auf den globalen Sektor pflanzlicher und alternativer Proteine konzentriert, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Nabati Foods mehrere neue Verträge zur Ausweitung des Vertriebs seiner Produkte in Asien und den Vereinigten Staaten unterzeichnet hat.

– Nanum Foods, ein Vertriebsunternehmen mit Sitz in Südkorea, hat den Vertrieb von Nabati Plant Eggz und milchfreien Käsekuchen unter der Marke ITABAN in Vietnam und Südkorea übernommen.

– IMCD Japan hat den Vertrieb des gesamten Sortiments von Nabati Foods in ganz Japan unter der Marke ITABAN über Foodservice-, Lebensmittel- und Industriekanäle übernommen.

– Walmart.com bietet jetzt die milchfreien Käsekuchen von Nabati Foods (in den Geschmacksrichtungen Schokolade, Blaubeere und Erdnussbutter) sowie Nabati Plant Eggz in den ganzen Vereinigten Staaten zum Verkauf an.

– GTFO It’s Vegan, ein führender E-Commerce-Händler, hat jetzt Nabati Cheeze Shreds, Nabati Plant Eggz und die pflanzlichen Chickn- und Fsh-Burger von Nabati Foods auf seiner Plattform gelistet.

– KeHE, ein großes Vertriebsunternehmen für natürliche Bio-Lebensmittel, wird im Oktober mit dem Vertrieb von Nabati Cheese an Einzelhandelsgeschäfte in den USA beginnen. Derzeit vertreibt KeHe die vier milchfreien Käsekuchen-Sorten von Nabati an 433 Geschäfte.

– Satau-Tazé, ein weithin geschätzter Lieferant von Naturkostläden und Lebensmittelgeschäften in Québec, wird Nabati Plant Eggz in Québec vertreiben.

Nabati Foods hat ein enormes Wachstum erlebt und ist auf dem besten Weg, seine beeindruckende Entwicklung fortzusetzen. Die Marke spricht die weltweit wachsende Nachfrage nach gesunden, pflanzlichen Lebensmitteln an, die aus einfachen, sauberen Zutaten hergestellt werden, so Michael Aucoin, CEO von Eat Beyond. Wir freuen uns, dass die Produkte von Nabati Foods nicht nur in Nordamerika, sondern weltweit nachgefragt werden. Das Nabati-Team hat seine Produktionsinfrastruktur parallel zum wachsenden Vertrieb ausgebaut. Eat Beyond freut sich darauf, Nabati Foods auf diesem spannenden Weg weiter zu unterstützen.

Nabati Foods hat seine Einnahmequellen über die Vertriebskanäle Lebensmittel, Foodservice, Industrie und E-Commerce diversifiziert. Alle Produkte von Nabati Foods sind koscher, vegan, eifrei, milchfrei, glutenfrei und ohne GVO oder raffinierten Zucker hergestellt.

Updates zu Eat Beyond Global können hier abonniert werden: eatbeyondglobal.com/contact/

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ist ein Investmentunternehmen, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es versucht Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit zu bieten, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: eatbeyondglobal.com/

Finden Sie Eat Beyond in den sozialen Medien unter LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook

Medienanfragen richten Sie bitte an: Brittany@Exvera.com

Investmentanfragen richten Sie bitte an: Info@Eatbeyondglobal.com

Nähere Informationen erhalten Sie über Michael Aucoin unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (604) 416-4099

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte „erwarten“, „antizipieren“, „fortsetzen“, „schätzen“, „anstreben“, „können“, „werden“, „projizieren“, „sollten“, „glauben“, „planen“, „beabsichtigen“ und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im Prospekt und in den diesem beigefügten Anhängen beschrieben, die auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Gesetze verlangen dies.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eat Beyond Global Holdings Inc.

Kelvin Lee

1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver, BC

Kanada

email : kelvin@eatbeyondglobal.com

Pressekontakt:

Eat Beyond Global Holdings Inc.

Kelvin Lee

1570 – 505 Burrard Street

V7X 1M5 Vancouver, BC

email : kelvin@eatbeyondglobal.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric stellt neuen Überspannungsschutz iPRF ZP aus der Resi9-Reihe vor VIAVI Solutions Fachtagung 2021: Expertenvorträge fokussieren aktuelle Themen der Messtechnik