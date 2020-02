Dein Parfüm zu teuer? Duftzwillinge/Dupes-eine Alternative.

Niederrhein, den 07.02.2020 – Der Lieblingsduft viel zu teuer? Mit der Landparfümerie Schnupper Stübchen mit Sicherheit nicht! Hier spart der Kunde bis zu 90% gegenüber dem Original-Parfümduft.

Schon 2014 machten die Inhaber Dagmar & Richard Pfeiffer Ihre Leidenschaft für Parfum mit der Gründung der Landparfümerie Schnupper Stübchen zum täglichen Geschäft,“erzählt Richard Pfeiffer“.

Alles fing auf Stadtfesten und Wochenmärkten sowie im Lagerverkauf in der heimischen Garage an. Unter dem Motto „gut duften“ waren die beiden stets in der Region des Niederrheins unterwegs und merkten dabei sehr schnell, wie viel Ihnen ein gutes Gespräch und oft auch das Schwätzchen über „Gott und die Welt“ wert ist.

Ich kann dich gut riechen – der Spruch komme nicht von ungefähr. ,,Es gibt der Seele unendlich viel, umhüllt Sie mit Glücksmomenten.“

Im August 2017 liefen Dagmar und Richard Pfeiffer in einer Physiopraxis in Kamp-Lintfort schweißtreibende Runden auf dem Laufband. Bis man völlig aus der Puste war, konnte man noch aus dem Fenster auf ein kleines, verträumtes, verwaistes Ladenlokal schauen. Ideen keimten auf, nahmen Gestalt an.

Erste Alterserscheinungen vom Marktzelt-Auf-und Abbau und dem Ware verladen zeigten bereits ihre Spuren und so wurde nicht mehr lange überlegt.

Der Herbst stand vor der Tür und das Ladenlokal erschien als die absolut richtige Lösung.

„Und da sind wir nun seit 08/2017 und wir haben denselben Spaß wie in den Anfängen,“ strahlen beide.

Und Sie werden auch nicht müde allen Kunden den Unterschied von Duftzwillingen oder auch Dupes genannt zu erklären. Duftzwillinge/Dupes sind eine hervorragende Alternative zu den Original Düften „sagt Richard Pfeiffer“ und müssen nicht unbedingt immer aus billigen Inhaltsstoffen bestehen.

Die Industrie möchte dem Verbraucher gerne suggerieren das nur ihre Produkte und nur die Originale die besten sind, aber mal Hand aufs Herz, ist das immer die Wahrheit? Unzählige Verbrauchertests haben schon das Gegenteil bewiesen, warum sollte das bei Parfüm-Dupes also anders sein. Duftzwillinge/Dupes werden in ganz einfache Flacons gefüllt und recht simpel verpackt. Es findet keine aufwendige Werbung mit Stars und Sternchen statt, genau deswegen sind Duftzwillinge/Dupes um ein vielfaches billiger als die bekannten Marken.

Woran bei Duftzwillingen allerdings nicht gespart wird, sind die dermatologischen Tests. So durchlaufen Duftzwillinge und Parfum Dupes dieselben dermatologischen Tests wie andere Kosmetikartikel auch. Sie müssen sich also keine Sorgen um gesundheitsgefährdende Stoffe oder Allergien machen.

Unsere Parfume sind IFRA (International Fragrance Association )-konforme Produkte sagt Herr Pfeiffer.

Ein Original, ist ein Original und hat seinen Preis, wer sich aber vorstellen kann auch mit einer kostengünstigeren Alternative in Einklang zu kommen, kann sehr viel Geld sparen. Entscheiden muss es jeder selbst, wir jedoch können unsere Duftzwillinge nur empfehlen. Warum? Weil wir sie lieben und der Meinung sind, das wir die besten in ganz Europa haben. Am Niederrhein ist die Landparfümerie Schnupper Stübchen mit Sicherheit die Nr.1 wenn es um éclat Parfum Duftzwillinge geht meinen nicht nur die beiden Inhaber.

Neben dem Handel mit qualitativ sehr hochwertigen Parfum-Duftzwillingen der Firma éclat GmbH bietet Ihnen die Landparfümerie Schnupper Stübchen auch als Vertriebspartner von Maison Berger Paris ein breites Sortiment an Lampe Berger Katalyse Lampen plus Zubehör.

Außerdem haben sie Duftstäbchen, Duftöle und vegane Duftkerzen in Ihrer kleinen Parfümerie in Kamp-Lintfort.

Wenn Sie selbst nicht in die Parfümerie können um hier unter 500 verschiedenen Düften inklusiv Düften die es im freien Handel nicht mehr zu kaufen gibt, Ihren Lieblingsduft herauszufinden, besteht ebenfalls die Möglichkeit auf landparfümerie.de die Düfte zu bestellen. Dem Shop ist Whatsapp angeschlossen, so dass Sie innerhalb der Geschäftszeit direkt Fragen zu Alternativen Ihres Parfums stellen können.

Der OnlineShop der landparfuemerie.de ist mit dem Siegel „Geprüfter Webshop des Händlerbundes“ ausgestattet und bietet den Kunden mit Paypal, Amazon Pay, Sofort.de (Klarna) und Rechnungskauf einen guten Mix an Zahlungsanbietern.

Der Versand ist mit DHL Wunschtermin, Wunschtag, Packstation, Ablageort sehr komfortabel.

Die Preise der Parfüme fangen bei derzeit 20,00EUR an und der teuerste Duft kostet 35,00EUR für 55ml EdP mit einem Duftölanteil von 15%.

Vielen Dank den Inhabern für dieses informative Interview.

Die Landparfümerie Schnupper Stübchen finden Sie in 47475 Kamp-Lintfort am Rathaus 8



Sie wohnen nicht in der Nähe dann besuchen die Landparfümerie Schnupper Stübchen doch Online unter www.landparfuemerie.de

