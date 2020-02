Neue Veranstaltungskapazitäten für den Mittelrhein

Das Hotel Weinberg Schlösschen erweitert seinen Eventbereich um einen exklusiven Festsaal mit Panoramaverglasung und Terrasse.

Nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren, zu denen auch die Hotelzimmer, Lobby, Bar und das Restaurant gehören, wurden nun auch die Veranstaltungskapazitäten weiter ausgebaut: Der neue Festsaal des Hotel Weinberg Schlösschen ist rund 140 Quadratmeter groß, voll verdunkelbar und verfügt über eine Höhe von 4,20m. Eine Glasfront von 25 Quadratmetern sorgt für Tageslicht und einen Blick auf die umliegende Landschaft des Mittelrheins.

Der familiengeführte Traditionsbetrieb setzt bereits seit Jahren erfolgreich auf Veranstaltungen: „Wir haben erst vor fünf Jahren unsere Kapazitäten erweitert. Für besondere Anlässe, wie beispielsweise Hochzeiten oder Firmenjubiläen, bieten wir unseren Gästen in einem Anbau nun zusätzlich einen luxuriösen, multifunktionalen Festsaal. Dieser kann aber auch als Tagungs- oder Seminarraum genutzt werden. Zu der umfangreichen Ausstattung gehören eine hochwertige sowie zeitgemäße Technik: Der Beamer erzeugt ein vier Mal zweieinhalb Meter großes Bild und ist mit 6000 ANSI-Lumen sehr lichtstark. Für ein Wohlbefinden der Gäste sorgt eine Fußbodenheizung, ein ausgeklügeltes System aus Klima- und Luftaustauschtechnik und eine Lichtanlage, die keine Wünsche offenlässt. Wir möchten mit unserem Eventbereich in der Region neue Maßstäbe setzen“, so Florian Lambrich, Inhaber des Hotel Weinberg Schlösschen.

Das Hotel Weinberg Schlösschen bietet Unternehmen und Privatkunden für Veranstaltungen außerdem ein innovatives Rahmenprogramm an – vom Seilgarten bis zum Fußballkicker in Lebensgröße.

Mit seiner idyllischen Lage, einer hochwertigen Ausstattung und einer anspruchsvollen Küche avancierte das seit dem Jahr 1957 bestehende Familienhotel zum Geheimtipp des UNESCO-Weltkulturerbes.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel & Restaurant Weinberg Schlösschen

Herr Florian Lambrich

Hauptstraße 2

55413 Oberheimbach

Deutschland

fon ..: +49 6743 947184-0

web ..: http://www.weinberg-schloesschen.de

email : info@weinberg-schloesschen.de

Seit 1957 befindet sich das 3-Sterne-Hotel im Besitz der Familie Lambrich. Bereits in dritter Generation kümmert sich die Familie persönlich um die Wünsche und Belange seiner Gäste. Idyllisch gelegen, im Zentrum des oberen Mittelrheintals, besticht das Traditionshotel mit einer attraktiven Kulisse und liebevoll eingerichteten Hotelzimmern. Für kulinarische Highlights sorgen die international erfahrenen Chefköche Florian und Marc Lambrich. Das Hotelangebot umfasst zudem drei Tagungsräume, Kapazitäten für Hochzeiten, Betriebsfeiern oder Seminare. Attraktive Angebote wie die Teilnahme an der hauseigenen Kochschule, exklusive Weinbergwanderungen oder verschiedene Arrangements bestimmen das breite Angebot des Familienunternehmens.



Pressekontakt:

L&T communications – PR for lifestyle and travel.

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: +49 (0) 8651 – 7641422

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

