  • Deine Botschaft. Dein Aufkleber. Typographus macht Ideen sichtbar.

    Mit einer sommerlich-kreativen Kampagne zeigt Typographus, wie Unternehmen ihre Ideen, Marken und Statements sichtbar machen können – einfach, schnell, wirkungsvoll

    BildAufkleber gehören zu den kleinsten, aber wirkungsvollsten Kommunikationsmitteln. Mit der Kampagne „Deine Botschaft. Dein Aufkleber.“ zeigt die Berliner Druckerei Typographus, wie sich Ideen, Marken und Statements in einem handlichen Format sichtbar machen lassen. Ob als Firmenlogo, Werbemittel oder kreatives Statement – Aufkleber sind ein universelles Werkzeug, um Aufmerksamkeit zu gewinnen.

    „Wir merken immer wieder: Ein Aufkleber ist mehr als nur Folie mit Druck. Er ist eine Botschaft, die hängenbleibt – im Kopf und manchmal auch an der Ampel“, sagt Andreas Nies, Geschäftsführer von Typographus.

    Begleitet wird die Kampagne von einer Reihe humorvoller Social-Media-Motive. Dazu zählen Parodien bekannter Szenen, etwa Donald Trump, der statt Papieren ein Bündel Aufkleber in die Höhe hält. Mit solchen Visuals zeigt Typographus, dass starke Botschaften keine große Bühne brauchen – ein Aufkleber reicht.

    B2B im Fokus
    Für Unternehmen, Manufakturen und Agenturen sind Aufkleber vielseitig einsetzbar: als Branding im Handel, als Give-away auf Messen, zur Kennzeichnung von Produkten oder als kreativer Eyecatcher im öffentlichen Raum. Typographus produziert in Berlin, bietet schnelle Lieferzeiten, kleine und große Auflagen sowie eine breite Materialauswahl – zuverlässig und in hoher Qualität.

    Über Typographus
    Die Typographus GmbH ist eine Berliner Online-Druckerei mit Spezialisierung auf Aufkleber, Etiketten und Folientexte für Industrie, Gewerbe und Agenturen. Mit moderner Technik, flexiblen Auflagen und schneller Lieferung unterstützt Typographus seine Kunden dabei, ihre Produkte, Marken und Ideen erfolgreich in Szene zu setzen.

