Endlich wieder glänzende Aussichten: Unser Golddrucker ist zurück!

Gold & Silber sind zurück! Unser Thermotransferdruck ist wieder einsatzbereit – jetzt wieder Aufkleber mit edlen Sonderfarben ab 1 Stück drucken. Schnell, hochwertig, einzigartig.

Nach rund sechs Monaten Zwangspause ist es endlich so weit: Unser Thermotransfer-Drucker läuft wieder – und mit ihm kehren auch Gold, Silber und andere edle Sonderfarben zurück in unser Sortiment. Ab sofort können wir wieder Aufkleber mit metallischen Effekten produzieren – auf weißer oder transparenter Folie, in kleinen und mittleren Auflagen, und das bereits ab einem Stück!

Viele unserer Kundinnen und Kunden haben in den letzten Monaten nachgefragt – jetzt können wir endlich wieder liefern: hochwertige Thermotransfer-Aufkleber in Gold, Silber und weiteren Spezialfarben, individuell in Form und Größe, schnell, zuverlässig und mit der typischen Typographus-Qualität.

Tatsächlich ist dieses Angebot auf dem deutschen Markt nahezu einzigartig. Nach unserem Wissen gibt es keine andere Druckerei, die Einzelstücke in verschiedenen Formen und Größen mit Thermotransferdruck in Sonderfarben anbietet. Einmal mehr zeigt sich: Typographus ist nicht nur irgendeine Druckerei – sondern die Aufkleberdruckerei.

Jetzt entdecken und glänzend drucken lassen:

www.typographus.de/aufkleber/thermotransfer-digitaldruck.html

