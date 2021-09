Der erste Online-Editor für Aufkleber von Typographus ist endlich da

Endlich ist er online, der Aufkleber-Editor von Typographus. Aufkleber einfach online selbst gestalten.

Wir von Typographus gehören nun seit über zehn Jahren zu den führenden Aufkleberdruckereien in Deutschland. Ob Aufkleber oder Etiketten – bei uns erhält jeder genau das, was er sucht. Hohe Qualität, leuchtende Farben, kurze Produktionszeiten und zuverlässige Ausführung Ihres Auftrags machen unsere Sticker zu einer guten Wahl für Ihr Projekt. Die Sticker eignen sich sowohl als Werbung als auch als Etiketten für Ihre Produkte, zur Dekoration von Schaufenstern sowie Autos. Ebenso bieten wir Ihnen besonders tolle 3D Aufkleber und Bodenaufkleber an, die sich vor allem für den Einsatz bei Veranstaltungen aller Art eignen.

Jetzt kommen Sie noch viel einfacher an Ihre individuellen Label, denn unser erster Online-Editor für Sticker aller Art ist nun endlich da. Gestalten Sie ganz einfach Ihre Aufkleber und Etiketten mit unserem Online-Tool. Dafür benötigen Sie nichts anderes als Ihren bevorzugten Browser.

Bei der Gestaltung Ihrer individueller Sticker gehen Sie folgendermaßen vor: Laden Sie Ihre Bilder oder Logos, die auf die Sticker gedruckt werden sollen, einfach im Tool hoch. Danach können Sie den von Ihnen gewünschten Text beliebig auf den Aufklebern platzieren. Wählen Sie dabei selbst die Schriftgröße, Farbe und Schriftart, um Ihre Botschaft optimal zu vermitteln. Danach können Sie aus unserer breit gefächerten Galerie verschiedene Bilder und Icons aussuchen und diese auf Ihren Stickern nach Ihren Wünschen ergänzend platzieren. Bei der Wahl des richtigen Aufkleberformats stehen Ihnen 200 unterschiedliche Formen und Größen zur Verfügung.

Die Bedienung unseres Online-Editors ist intuitiv und einfach gehalten, sodass jeder vom Privatkunden bis zum Designer damit gut zurechtkommt. Ein kostenloses Video mit einem Tutorial steht zudem bereit, um Ihnen die Handhabung des Tools zu demonstrieren.

Mit unserem Tool macht das selbst Gestalten und auch das Bestellen Ihrer Produkte großen Spaß. Passen Sie damit Ihre Sticker perfekt auf Ihre Vorstellungen an und bestellen Sie das Ergebnis ganz einfach online, um es schon bald in Ihren Händen zu halten.

Aufkleber online gestalten war nie so einfach.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

