Dekompression der Wirbelsäule – sofortige Schmerzlinderung oder sogar Schmerzfreiheit

Als Dekompression versteht man in der Neurochirurgie die operative Druck-Entlastung der Nerven. In der Wirbelsäulenchirurgie wurden dafür einige sehr effektive Methoden entwickelt.

München, 11.03.2025 – Schnell, schonend und sofort weniger oder keine Schmerzen mehr

Für viele Patienten mit schmerzhaften Bandscheiben- und Rückenproblemen gibt es gute Nachrichten. Die minimalinvasiven Techniken und Methoden für Eingriffe an der Wirbelsäule haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt, sodass Schmerzen in vielen Fällen schnell und schonend gelindert und viele Menschen sogar vollkommen von Schmerzen befreit werden können. Die sogenannte Dekompression eignet sich auch für Menschen mit chronischen Rückenproblemen.

Was bedeutet Dekompression und wie funktioniert sie?

Als Dekompression wird die operative Druckentlastung der Nerven bezeichnet. Sie kann bei akuten Bandscheibenvorfällen, degenerativen Veränderungen und Verschleiß sowie bei angeborenen Fehlstellungen der Wirbelsäule zum Einsatz kommen. Spezialisten der Wirbelsäulenchirurgie haben dafür die endoskopische, minimalinvasive Operationstechnik weiterentwickelt. Für die operative Druckentlastung kommt in Spezialkliniken wie dem Wirbelsäulenzentrum Apex-Spine in München hochmoderne Lasertechnik zu Einsatz.

Wie läuft die Behandlung ab?

Der minimalinvasive Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung und unter Röntgenkontrolle mittels eines optischen Endoskops für präzisionsgenaues Arbeiten. Das Risiko für Nervenverletzungen und Gewebezerstörung ist minimal, vor allem im Vergleich mit den herkömmlichen Operationsmethoden, und die Wirbelsäule sowie die Rückenmuskulatur bleiben vollkommen intakt. Die Wundheilschmerzen und das Infektionsrisiko im Anschluss an den Eingriff sind gering.

Nach der Dekompression kann bereits nach einem Tag die Klinik verlassen werden und es folgt ein individuell zugeschnittenes Rehabilitationsprogramm. Etwa zwei Wochen nach der Dekompression können in der Regel wieder leichtere Arbeiten aufgenommen werden. Nach allmählicher Steigerung ist es nach circa sechs Wochen möglich, ein sportliches Trainingsprogramm aufzunehmen. Ein erfahrener, spezialisierter Wirbelsäulen-Chirurg ist der Garant für den Erfolg für die operative Druckentlastung.

Mikroforaminotomie bei Bandscheibenvorfällen an der Halswirbelsäule

Bandscheibenvorfälle an der Halswirbelsäule können ebenfalls minimalinvasiv, sicher und schnell behoben werden, deutlich schonender als noch vor wenigen Jahren. An der Halswirbelsäule kann eine sogenannte dorsale zervikale Mikroforaminotomie eine sehr gute operative Möglichkeit sein, etwa wenn die Einengung eines Nervenaustrittsloch seitlich erfolgt ist oder Bandscheibengewebe seitlich austritt.

Die zervikale Mikroforaminotomie ist eine klassische Behandlungsmethode, die sich bereits in den 1950er Jahren etabliert hat, und von Experten in den letzten Jahren immer weiterentwickelt wurde. Durch einen minimalinvasiven Eingriff vom Rücken, wie er etwa im Wirbelsäulenzentrum Apex-Spine in München von einem Spezialisten durchgeführt wird, ist dieser Eingriff deutlich risikoärmer als bei einer klassischen Mikroforaminotomie. Der Heilungsprozess verläuft deutlich schneller und nach zwei bis drei Tagen kann die Klinik verlassen werden. Es folgt ebenfalls ein individuell abgestimmtes Physiotherapieprogramm.

Das Wirbelsäulenzentrum Apex-Spine in München ist für minimalinvasive, besonders schonende Eingriffe an der Wirbelsäule, etwa bei schmerzhaften Bandscheibenvorfällen oder chronischen Rückenproblemen, eine ausgezeichnete Wahl. Bereits die Untersuchung und Diagnose erfolgt ebenso wie die anschließende Operation und Behandlung durch international anerkannte Spezialisten nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft.

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

