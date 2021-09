Delic: Lamar Odom und seine Erfahrungen mit lebensrettenden Psychedelika

Der NBA-Superstar wird bei Meet Delic in Las Vegas über seine Erfahrungen mit der Behandlung mit Psychedelika sprechen und den Film vorführen, der von seiner fast tödlichen Überdosis und seiner Genesung mit Psychedelika berichtet. Er wird mit weltweit führenden Experten, Wissenschaftlern und Gesundheits- und Wellness-Verfechtern vom 6. bis 7. November 2021 auf der AREA15 zu einem zweitägigen Edutainment-Erlebnis zusammenkommen.

Vancouver, BC, 28. September 2021 – Delic Holdings Corp (Delic oder das Unternehmen) (CSE: DELC) (OTCQB: DELCF) (FRA: 6X0) (ursprüngliche Quelle), die führende Plattform für Wellness auf psychedelischer Basis, gab heute bekannt, dass der zweimalige NBA-Champion Lamar Odom am 7. November als Hauptredner bei Meet Delic auftreten wird. Odoms professionelle Basketballkarriere erstreckte sich über 15 Jahre, davon sieben Jahre als Offensivspieler (Forward) bei den Los Angeles Lakers, mit denen er 2009 und 2010 die NBA-Meisterschaft gewann. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen gehörte er zusammen mit LeBron James, Allen Iverson, Tim Duncan und Dwayne Wade zum Basketballteam der USA, das Gold gewann.

Im Jahr 2015 wurde Odom nach einer Überdosis, die beinahe zum Tod geführt hätte, in ein Krankenhaus in Las Vegas eingeliefert, wo er mehrere Krampfanfälle und Schlaganfälle erlitt und im Koma lag. Der demnächst erscheinende Dokumentarfilm Lamar Odom Reborn beschreibt sein Leben, von früheren Traumata und Kämpfen mit Angstzuständen und Drogenmissbrauch bis hin zu seiner Genesung und Heilung durch Behandlungen mit Psychedelika, Meditation und Atemarbeit. Odoms Keynote Fireside Chat [Kamingespräch]: Lamar Odom & Zappy Zapolin: Reborn [Wiedergeboren] wird ihn mit dem Regisseur des Dokumentarfilms für eine intensive Diskussion über seine Reise bis zur Genesung mit psychedelischer Medizin und für eine Vorschau auf den Film zusammenbringen.

Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Lamar seine persönliche Geschichte der Genesung mit uns allen bei Meet Delic teilt, sagte die Mitbegründerin von Delic, Jackee Stang. Er hat enormen Mut bewiesen, als er sich seinen vergangenen Traumata und seiner Sucht stellte, und seine Offenheit in Bezug auf die Erforschung von Behandlungsmethoden mit Psychedelika ist sehr inspirierend. Wir hoffen, dass seine Geschichte die Herzen und Köpfe von mehr Menschen öffnen wird, damit wir die zunehmende Krise im Bereich der psychischen Gesundheit, der wir gegenüberstehen, wirklich in den Griff bekommen können.

Meet Delic hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für die wissenschaftlich belegten Vorteile psychedelischer Drogen und die damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten durch eine Neuausrichtung des Themas Psychedelika in der breiten Öffentlichkeit zu schärfen. Die erlebnisorientierte Veranstaltung bietet Tänzer, Musik, 3D-Mapping, bildende Künstler, neue Technologien und Forschung, anregende Präsentationen und eine der weltweit größten Messen für psychedelische Produkte. Die vollständige Liste der Hauptredner und Diskussionsteilnehmer finden Sie hier.

Die zwanzigstündigen Podiumsdiskussionen und Keynotes umfassen eine Reihe von Themen wie Warum sind Psychedelika Medizin?, Wie das große Geld (bereits) bei Psychedelika mitspielt, Neustart und Genesung bei PTBS, Psychedelika und Sucht: eine intensive Diskussion über Genesung in der modernen Welt, Ketamin-Kliniken heute, Psilocybin- und MDMA-Therapie morgen, Mikrodosierung, Psychedelischer Aktivismus, Aphrodisiaka und Psychedelika: Eine Geschichte der Liebesmedizin, Wie Psychedelika effektiv zur körperlichen Optimierung eingesetzt werden können und Drogenkonsum für Erwachsene. An beiden Abenden sind nach den Diskussionsrunden und der Messe Musik- und Unterhaltungseinlagen geplant.

Tickets für die zweitägige Veranstaltung sind ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte meetdelic.com. Folgen Sie uns auf @meetdelic auf Instagram, Twitter und Facebook. Tickets jetzt erhältlich.

Meet Delic ist eine Tochtergesellschaft von Delic, die sich auf die Aufnahme von psychedelischer Wellness in den Mainstream konzentriert. Das Unternehmen tut dies über ein Dach aus verbundenen eigenen und betriebenen Unternehmen, um die Skalierung der Wirkung und Reichweite der Behandlung zu unterstützen, darunter 1) vertrauenswürdige Medien- und E-Commerce-Plattformen und persönliche Veranstaltungen wie Meet Delic, um die Services direkt an Patienten und Verbraucher zu vermarkten und Daten zu erfassen, 2) ein lizenziertes Labor zur Entwicklung von IP, F&E und innovativen hochwertigen und sicheren Produktlinien und 3) das größte und am besten zugängliche Netzwerk von physischen Kliniken zur Verabreichung effektiver Behandlungen.

Über Meet Delic

Meet Delic ist die weltweit führende Veranstaltung für Edutainment zu Psychedelika und Wellness, die sich sowohl an wissbegierige Newcomer als auch an führende Wirtschaftsexperten und Meinungsbildner richtet. Die faszinierende zweitägige Veranstaltung findet im AREA15, einem Entertainment-Komplex für immersive und erlebnisorientierte Unterhaltung im Herzen von Las Vegas, statt und bietet Unternehmern, Konsumenten, Psychonauten und führenden Vertretern aus Forschung und Wissenschaft eine entsprechende Plattform. Meet Delic ist die größte und umfassendste Veranstaltung auf diesem Gebiet. Hier erfährt man Wissenswertes über den Überlappungsbereich von Psychedelika, Gesundheit, Wellness und Kultur, wie man ein Unternehmen gründet oder ausbaut, sich mit gleichgesinnten Visionären vernetzt, Spaß an gesellschaftlichen Aktivitäten hat und die rasante Entwicklung dieser weltweiten Bewegung miterlebt.

Über Delic Corp.

Delic ist eine führende Plattform für Psychedelika & Wellness, die sich dafür einsetzt, allen Menschen einen wissenschaftlich fundierten Nutzen anzubieten und die Diskussion über Psychedelika auf ein neues Fundament zu stellen. Das Unternehmen ist Inhaber und Betreiber einer Gruppe von verbundenen Firmen, zu denen auch vertrauenswürdige Medien- und Online-Handelsplattformen wie Reality Sandwich und Delic Radio, Delic Labs (die einzige von Health Canada lizenzierte Firma, die sich ausschließlich der Erforschung und Entwicklung einer Psilocybin-Verdampfungstechnologie widmet), Meet Delic (die führende Veranstaltung zum Thema Psychedelika & Wellness) und Ketamine Infusion Centers (eines der landesweit größten Ketamintherapiezentren) zählen. Delic wird von einem Team aus Branchenexperten und Cannabis-Veteranen sowie einem vielfältigen Netzwerk unterstützt, deren Aufgabe es ist, die breite Masse mit Bildungsangeboten, Forschungsergebnissen, hochwertigen Produkten und Therapiemöglichkeiten zu versorgen.

