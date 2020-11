delyght stellt innovative modulare und individualisierbare Wandleuchte zu einem erschwinglichen Preis vor

Kickstarter-Kampagne gestartet

Leuchten von delyght sind einzigartige und veränderbare Wandleuchten, die auf den individuellen Geschmack des Nutzers eingehen und angepasst werden können – ausgestattet mit hochwertigen LED-Streifen und einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren.

Das in Wuppertal ansässige Unternehmen delyght hat vor kurzem eine einzigartige Wandleuchte auf den Markt gebracht, die leicht an spezifische Stimmungen und den individuellen Geschmack des Nutzers angepasst werden kann.

Als erste ihrer Art verkörpert delyght eine exklusive Mischung aus Kunst, Individualisierung und Qualität. Die Leuchte wird von einer austauschbaren Oberfläche umrahmt, die je nach spezifischer Stimmung oder den Einrichtungswünschen des Nutzers gewechselt werden kann. Die austauschbaren Oberflächen sind in verschiedenen „nachhaltigen“ Materialien verfügbar, die von gepresstem Heu über Stein und Holz bis hin zu außerordentlichen und einzigartigen Metallen reichen. Weitere organische Materialien sind durch die modulare Technik zum Austausch der Oberflächen denkbar. Von Moos bis hin zu Kork oder dem Holz alter Weinfässer sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

„delyght lässt häusliche Individualisierung in einer neuen Dimension erscheinen. Die anpassbaren Lampen verleihen Ihrem Zuhause oder Büro eine einzigartige und individuelle Note. Es ist die einzige Leuchte der Welt, die Ihnen durch ihre einzigartigen Oberflächen ein echtes Unikat bietet, das Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Jede Oberfläche hat ihre individuelle Geschichte – ob nun das Holz von einer jahrhundertalten Scheune oder das Heu der frisch gemähten Alpenwiese. Diese innovative Leuchte wird Ihre einzigartige Persönlichkeit ergänzen und in jeden Winkel Ihres Raumes strahlen, mehr als jede andere Leuchte auf dem Markt. Und ja, trotz ihrer fortschrittlichen Anpassungsmöglichkeiten und ihres künstlerischen Profils liegt diese Designerlampe im Rahmen Ihres Budgets“, so Dennis Riesche von delyght.

Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von delyght ist das anpassbare, sogenannte Slide-In-Modul, das es dem Benutzer ermöglicht, besondere persönliche Erinnerungen oder Momente in den Fokus zu rücken. Die Nutzer können ihre persönlichen Lieblingsbilder mittels der Hintergrundbeleuchtung über den einfachen Klick-Mechanismus in den Mittelpunkt stellen.

Riesche betonte, dass delyght-Leuchten mit hochwertigen LED-Streifen ausgestattet sind, die eine solide Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden aufweisen. Die Leuchte verspricht somit eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren bei einem normalen, durchschnittlichen Betrieb der Leuchte. Bei einem dauerhaften Betrieb von 24 Stunden entspricht dies einer Lebensdauer von mindestens 6 Jahren.

Top-Merkmale der delyght-Leuchte:

– Das Slide-In Modul kann je nach bevorzugter Stimmung und Dekorationsbedarf mit einem einfachen Klick-Mechanismus leicht gewechselt werden.

– Auswechselbare Oberfläche aus nachhaltigen Materialien für umweltfreundlichen Betrieb

– Austauschbare Oberflächen können ohne Werkzeug in Sekundenschnelle gedreht oder gewechselt werden.

– Betrieb des Hochleistungs-LEDs per Fernbedienung

– Einfache Wandmontage mit nur zwei Schrauben

„delyght-Leuchten sind hochmoderne Kunstwerke, die zeitgenössisches Design mit fortschrittlicher Modultechnik verbinden, um größtmögliche Individualität zu gewährleisten – von der Wahl der Oberflächenmaterialien bis hin zum Design des Slide-In Moduls. Im Gegensatz zu herkömmlichen Designerlampen bleiben die Leuchten von delyght trotz ihrer einzigartigen Modulbauweise und der individuellen Gestaltungsmöglichkeit erschwinglich. Ein derart öffentlichkeitswirksames Projekt verlangt jedoch nach Unterstützung, deshalb haben wir diese Kickstarter-Kampagne gestartet. Ihre Unterstützung wird es uns ermöglichen, delyght zum Leben zu erwecken und Ihre Räume noch schöner zu gestalten.“

Um mehr über delyght zu erfahren oder die Kampagne zu unterstützen, besuchen Sie bitte die Kickstarter-Kampagne unter: www.kickstarter.com/projects/1831932277/delyght?ref=a0676v

.

