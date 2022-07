Den Blitz einzufangen ist immer noch nicht möglich – aber vielleicht die Begeisterung für den Beruf

Bei der Energie- und Mobilitätstransformation spielt das Handwerk eine entscheidende Rolle. Grund genug, auch die Kinder für den Beruf der Elektronikerin oder des Elektronikers zu begeistern.

Diese Aufgabe übernimmt seit Jahren der Buch & Bild Verlag in Nagold. Mit liebevoll gestalteten Kinderbüchern werden kleine Geschichten über die Berufe erzählt. Nicht belehrend, sondern neugierig machend. Denn die Geschichten sollen zum Dialog beitragen. Im Idealfall öffnen die Rückfragen der Kinder einen neuen Blick auf die Berufe.

Ein wichtiger Part sind dabei die beteiligten Firmen. Der Verlag bietet für Organisationen, Firmen, Einrichtungen und Schulen auch individualisierte Sonderauflagen an. Immer mit dem Anspruch den Buchcharakter zu erhalten aber dazu einen Brückenschlag zum Verteilenden zu generieren. Sei es durch eine individuelle Titelillustration, ein Branding im Buch oder nur die Kontaktmöglichkeiten auf der Rückseite. Wie gesagt, es geht immer auch um den Dialog und das Interesse aneinander.

In dieser Geschichte geht es um den Elektroniker:innen. Beginnend mit einer Alltagssituation, einem Stromausfall wird Joshi mit dem Thema Strom konfrontiert. Die Nachbarstochter Marina macht eine Ausbildung zu Elektromeisterin und erklärt Joshi die Zusammenhänge. Durch Fragen und Interesse an dem Thema werden so die verschiedenen Wirkungsbereiche der Elektroniker:innen erklärt. Vom Kabel, Steckdose und Lichtschalter bis hin zu Solaranlagen, Windrädern und Elektromobilität.

Durch die bildliche Sprache und die Illustrationen aus dem realen Leben, werden so Interesse geweckt und Neugierde erzeucht die zum Nachfragen anregen.

Das Buch ist im Buchhandel oder Verlagsshop erhältlich.

Titel:

Und die Elektronikerin zeigt dem Strom, wo es langgeht

Baustellen- und Hausgeschichten für Kinder, Kunden und den Nachwuchs

Geheftet, 28 Seiten, DIN A6, 100% Recycling Papier

Illustrator: Hajo Schörle

Autor: Andreas Buck

ISBN: 978-3-926341-66-2

Preis: 3 EUR

Sonderauflagen ab 250 Stück können direkt beim Verlag angefragt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

