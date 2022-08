Den September genießen auf Wasserschloss Mellenthin

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für andere erst die Urlaubszeit. Auf Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel Usedom kommen Aktiv-Urlauber, Ruhesuchende und Genießer voll auf ihre Kosten.

Nach den Ferien ist vor dem Urlaub

Mit dem Ende der Sommerferien in den meisten Bundesländern und dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets kehrt in den meisten Urlaubsregionen Deutschlands wieder mehr Ruhe ein. Für Urlauber, die nicht auf die Schulferien angewiesen sind, hingegen beginnt im September oft erst die Hauptreisezeit. Dabei rücken auch andere Aspekte in den Fokus. Stehen in der heißen Zeit eher Abkühlung und Badespaß im Vordergrund, liegen die Schwerpunkte jetzt auf aktiver Erholung, Ruhe, Zeit für sich und Genuss.

Aktiv erholen und Usedom genießen

Befördert vom Trend zum Urlaub im eigenen Land, steht auch in diesem Jahr die Ostseeinsel Usedom wieder hoch im Kurs. Nicht erst seit Corona ist die zweitgrößte deutsche Insel ein Synonym für Badespaß, Erholung, Genuss und einfach mal die Seele baumeln lassen. Hiervon profitieren aber nicht nur die mondänen Seebäder an Deutschlands längstem Sandstrand. Insbesondere das idyllische Usedomer Achterland hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht bei Ruhesuchenden, Aktiv-Urlaubern und Genießern. Dazu tragen die 14 Naturschutzgebiete der Insel sowie das idyllische Achterwasser und die zahlreichen Binnenseen bei. Aber auch die charmanten Orte im Hinterland locken Gäste ins Inselinnere, die Wert auf Authentizität, aktive Erholung, Ruhe und Genuss legen.

Das Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel Usedom

Einer der schönsten liegt genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist der nur 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wohlfühl-Hotel mit großzügigem Wellness-Bereich, eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei sowie einem urigen Schloss-Shop. Auf Wasserschloss Mellenthin werden nicht nur süffige Biere gebraut sowie Spirituosen in beachtlicher Vielfalt hergestellt und abgefüllt. Im großen Trommelröster werden auch Rohkaffeebohnen aus aller Welt in vollendete Spitzenkaffees verwandelt. Weit über die Landesgrenzen hinaus hat sich das Wasserschloss Mellenthin zudem einen Namen gemacht mit bunten Themen-Events. Diese finden an sechs Tagen in der Woche statt.

Bunte Themen-Buffets auf Wasserschloss Mellenthin

Ein opulentes Buffet als zentrales Element haben alle Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin gemeinsam. Zudem sorgen zwei Spielmannsleute aus dem Norden unter der Woche für beste musikalische Unterhaltung. Abgesehen davon unterscheiden sich die Abende thematisch in ihrer Ausrichtung voneinander. Während beim Ritter-Spektakel das Mittelalter auf Wasserschloss Mellenthin immer dienstags zum Leben erweckt wird, dreht sich beim Brauer-Abend jeden Donnerstag alles ums Bier. Bei Pommern- und Schlemmer-Buffet freitags bzw. samstags wird es dann nicht nur regionaler, sondern auch noch einen Tick üppiger. Gleiches gilt auch für den seit Jahren beliebten sonntäglichen Brunch, der das traditionelle Frühstück mit einem Mittagsbuffet kombiniert. Bei dem jeden Mittwoch stattfindenden Geister-Spektakel kommen schließlich auch kleine Gäste voll auf ihre Kosten, wenn musizierende Kreaturen ab 18 Uhr für ein schauriges Vergnügen in der Brauerei auf Wasserschloss Mellenthin sorgen.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

