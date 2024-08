Denny Schönemann: Exklusive Musikvideoproduktionen für Schlagerstars in New York

Ein Videodreh unter der Freiheitsstatue

Im Oktober 2024 haben zwei Künstler aus dem Schlagerbereich eine einzigartige Gelegenheit: Der renommierte Videoproduzent Denny Schönemann bietet ihnen die Möglichkeit, in der Weltmetropole New York ein Musikvideo zu produzieren. Doch das ist längst nicht alles, was diese Kooperation so besonders macht. In einem exklusiven Interview verriet Schönemann, dass die Künstler nicht nur ein einmaliges Musikvideo erhalten, das sie von der Masse abhebt, sondern auch exklusives „Making of“-Material und Backstage-Fotos, die das Profil eines jeden Künstlers aufwerten und einzigartig machen.

„Es ist nicht nur ein Musikvideo“, betonte Schönemann im Gespräch. „Die Fans der Künstler bekommen Einblicke hinter die Kulissen in New York, die sie so sonst nirgendwo finden. Diese authentischen Momente und das exklusive Material machen den Unterschied und bieten eine besondere Nähe zu den Fans.“ Dieses Angebot soll den Künstlern helfen, sich in der hart umkämpften Schlagerbranche durch einzigartige Inhalte und ein starkes visuelles Auftreten zu profilieren.

Ein Experte für emotionale Inszenierungen

Denny Schönemann ist in der Welt der Musikvideoproduktion kein Unbekannter. Mit zwölf erfolgreichen Musikvideodrehs in Las Vegas und Los Angeles hat er sich bereits einen Namen gemacht. Seine Erfahrung in der Filmstadt Hollywood hat ihm das nötige Know-how verliehen, um Künstler auf eine Weise in Szene zu setzen, die Emotionen weckt und nachhaltigen Eindruck hinterlässt.

Schönemann weiß genau, an welchen Orten die besten Aufnahmen entstehen und wie man die Emotionen der Menschen vor der Kamera einfängt. „Es geht darum, den Künstlern eine Bühne zu bieten, die ihre Musik und ihre Persönlichkeit perfekt unterstreicht“, erklärt Schönemann. „New York bietet dafür eine unvergleichliche Kulisse.“

Erfolgreich unterwegs in der Schweiz und mit bekannten Schlagerstars

Neben seinen Projekten in den USA ist Schönemann auch in der Schweiz besonders aktiv, wo er für zahlreiche Schlagerkünstler Musikvideos produziert hat. Seine Fähigkeit, die Essenz eines Künstlers einzufangen und visuell zum Ausdruck zu bringen, hat ihn zu einem gefragten Produzenten in der Szene gemacht. Doch er ist nicht nur deshalb bekannt: Schönemann hat bereits mit einigen der bekanntesten Stars der Schlagerszene zusammengearbeitet, darunter Jonny Hill, Stefanie Hertel, Tom Astor, Markus Wolfahrt und Linda Feller. Diese Zusammenarbeit mit etablierten Größen unterstreicht seine Kompetenz und seinen Ruf in der Branche.

Mehr als nur Videoproduktion: Lieblingsschlager – Eine Plattform für Reichweite

Denny Schönemann setzt sich jedoch weit über die Videoproduktion hinaus für seine Künstler ein. Mit seiner Plattform Lieblingsschlager sorgt er dafür, dass die Musik seiner Künstler die Reichweite erhält, die sie verdient. Die beliebte Plattform hat mittlerweile über 36.000 Follower und erreicht mit allen Gruppenpostings und Seitenaufrufen beeindruckende 16 Millionen User wöchentlich.

„Es ist mir wichtig, dass die Künstler nicht nur ein großartiges Video haben, sondern auch gesehen werden“, so Schönemann. „Mit Lieblingsschlager bieten wir eine Plattform, die Künstlern hilft, ihre Musik einem breiten Publikum zu präsentieren und ihre Fanbasis zu erweitern.“

Die anstehenden Dreharbeiten in New York stellen ein weiteres Highlight in seiner Karriere dar und bieten den ausgewählten Künstlern die Chance, ihre Karriere auf das nächste Level zu heben. „Es geht darum, etwas Einzigartiges zu schaffen“, so Schönemann. „Etwas, das nicht jeder hat und das die Fans begeistert.“

Mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seinem Gespür für beeindruckende Bildwelten stellt Denny Schönemann sicher, dass die Videos nicht nur künstlerisch hochwertig, sondern auch emotional berührend sind. Schlagerkünstler, die das Glück haben, mit ihm zu arbeiten, können sich auf eine Produktion freuen, die weit über ein gewöhnliches Musikvideo hinausgeht und von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

—

Lieblingsschlager.de

c/o Denny Schönemann

Postfach 15

06420 Könnern

Tel.: 034691 52797

Funk: +49 1517 2110861

Facebook: lieblingsschlager

TV Sendung Lieblingsschlager produziert von:

Star Promotion Studios

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues All-Inclusive-Produkt: Maßgeschneiderte Komplettlösung für ganzheitliches Online-Marketing Preisgünstige IT-Asset-Management-Software: Mehr Wert für weniger Geld. Beste Lösungen müssen nicht teuer sein