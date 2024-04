Dentalurlaub ohne Barrieren: Bulgarien tritt dem Schengenraum bei

Bulgarien tritt dem Schengenraum bei und macht Dentalreisen zur größten, privaten Zahnklinik Europas jetzt noch einfacher: ohne Passkontrolle geht es direkt ins Flugzeug und auf zu neuen Traumzähnen.

Seit April 2024 entfällt die Passkontrolle für Reisende aus Deutschland, der Schweiz und Österreich bei der Einreise nach Bulgarien. Mit dem Beitritt Bulgariens zum Schengenraum wird der Dentalurlaub bei Dentaprime noch unkomplizierter als ohnehin schon.

Die Reise nach Bulgarien gestaltet sich für die PatientInnen nun noch angenehmer: Mit nur 2,5 Stunden Flugzeit und täglichen Flügen der Austrian Airlines über das Drehkreuz Wien sowie Direktflügen per Wizz Air oder Charter ist die Anreise problemlos möglich. Am Flughafen erwartet das Dentaprime-Shuttle die Neuankömmlinge, um sie zuverlässig zu ihrem Hotel und unserer Klinik zu bringen.

Für einen erholsamen Aufenthalt stehen den PatientInnen wunderbare Hotels in Sveti Konstantin i Elena oder am Goldstrand zur Auswahl, wie etwa das Hotel Grifit Arabella.

Die Reisetipps für DentalurlauberInnen:

* Nutzen Sie die Airline-App für das Online-Check-in auf dem Smartphone vor der Abreise.

* Bezahlen Sie in Bulgarien bequem mit Ihrer Bank- oder Kreditkarte, die nahezu überall akzeptiert wird.

* Dank der weit verbreiteten Verwendung der deutschen Sprache finden sich die PatientInnen problemlos zurecht. Bei Fragen steht das Dentaprime-Team gerne zur Verfügung.

Im Rahmen des Freizeitprogramms der Dentaprime-Zahnklinik können die PatientInnen neben ihrer Behandlung auch Land und Leute entdecken. Dentaprime organisiert Events, gemeinsame Restaurantbesuche und Ausflüge, sodass man auch ohne Reisebegleitung schnell Anschluss findet. Alleinreisende Frauen können sich ebenfalls sicher und gut aufgehoben fühlen.

Für alle Fragen rund um die Reiseorganisation steht das Dentaprime-Team zur Verfügung und hilft gerne auch bei der Buchung von Flug und Hotel.

Bei Dentaprime erleben die PatientInnen einen unvergesslichen Dentalurlaub und profitieren von herausragender zahnmedizinischer Versorgung bei einer entspannten und unkomplizierten Reise nach Bulgarien.

Festsitzenden, implantatgetragenen Zahnersatz für alle Patient:innen in Europa bezahlbar zu machen, ist die Mission von Dentaprime. Über 500 Mitarbeiter:innen in London und Varna erreichen durch einen hochmodernen, voll digitalisierten Workflow und einzigartige Spezialisierung eine deutliche Kostenreduzierung bei gleichzeitig herausragender Qualität. Eröffnet wurde die erste Dentaprime-Zahnklinik im Jahr 2006 in der bulgarischen Hafenstadt Varna. Es folgten Anfang 2020 das hochmoderne Behandlungszentrum in Form des ikonischen D und Ende 2022 eine zweite britische Zahnklinik in London. Dentaprime wird weiter wachsen, um möglichst vielen Patienten:innen eine bezahlbare Implantatversorgung zu ermöglichen.

