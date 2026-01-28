Depotcheck und Rebalancing nach gutem Börsenjahr 2025 sinnvoll

GVI empfiehlt Anlegern, den Jahresdepotauszug nicht einfach abzuheften, sondern ihn zum Anlass zu nehmen, das Wertpapierdepot neu zu ordnen. Ein Depotcheck hilft dabei.

28.01.2026. Bis Ende Januar erhalten die meisten Anleger den jährlichen Depotauszug ihres Wertpapierdepots. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) empfiehlt Anlegern, den Jahresdepotauszug nicht einfach abzuheften, sondern ihn zum Anlass zu nehmen, das Wertpapierdepot neu zu ordnen, Gewinne durch Umschichtung zu sichern und sich besser gegen künftige Kursrückgänge abzusichern. Hilfe bietet die GVI mit ihrem kostenlosen Depot-Check.

Die Wertpapierdepots vieler Anleger bergen oft enorme Risiken, die sehr anfällig für Kursverluste sind: „Nach unseren Erfahrungen und dem Blick auf die jährlichen Depotauszüge gibt es in den Wertpapierdepots eine zu geringe Streuung oder ein sogenanntes Klumpenrisiko, bei dem verschiedene Fonds die gleichen Einzeltitel halten. Dadurch besteht oft die Gefahr, dass einzelne Ereignisse große Auswirkungen auf das Wertpapierdepot haben“, betont GVI-Präsident Siegfried Karle und rät zu einem professionellen Depot-Check: „Ein häufiger Fehler ist auch, dass der Aktienanteil nicht zur geplanten Anlagedauer passt. Je länger die Anlagedauer ist, desto höher könnte der Aktienanteil gewählt werden. Zudem entsprechen die Depotwerte nicht der Risikobereitschaft des Anlegers. Bei starken Kursrückgängen werden Anleger oft nervös und neigen zu überstürzten Aktienverkäufen“, gibt Siegfried Karle zu bedenken.

Der Experte empfiehlt auch, dass es sinnvoll sein kann, das Portfolio umzuschichten, also ein sogenanntes Rebalancing durchzuführen. Sind die Kurse stark gestiegen, bedeutet das, gewinnbringende Papiere zu verkaufen und so Gewinne zu sichern. Sind die Kurse dagegen stark gefallen, können Wertpapiere zu deutlich niedrigeren Kursen nachgekauft werden. Diese Rebalancing-Strategie bietet sich vor allem dann an, wenn das Portfolio eine feste Aufteilung haben soll (z.B. 50 Prozent Aktien und 50 Prozent Anleihen) oder nur einen bestimmten Anteil am Gesamtvermögen ausmachen soll (z.B. 30 Prozent).

Im Rahmen der Aktionswochen bietet die GVI bis zum 15. Februar unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ einen kostenlosen Depotcheck, Tipps zu sinnvollen Anlagekonzepten und Umschichtungen an. Darüber hinaus stehen die Experten der GVI zwischen 11 und 16 Uhr telefonisch unter 07131-913320 zum Thema zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an info@geldundverbraucher.de gestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 07131-9133220

fax ..: 07131-91332119

web ..: https://www.geldundverbraucher.de

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Pressekontakt:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

fon ..: 07131-9133220

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das GenoHotel Forsbach erneut mit kununu Top Company-Siegel 2026 ausgezeichnet GoodData beschleunigt die BI-Modernisierung, um Analysen KI-fähig zu machen