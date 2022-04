Der April ist ein guter Monat für Gold

Zweimal hintereinander brachte der April ein Plus beim Goldpreis.

Im Februar und im März 2022 konnte der Goldpreis jeweils ein Plus für sich verbuchen. Nun darf man gespannt sein, was der April bringt. Vergleicht man Ende März 2021 und Ende März 2022, so ist der Preis des Edelmetalls um gut 21 Prozent angestiegen. Aus statistischer Sicht steht der April nur auf Platz acht der zwölf Monate. Beim physischen Gold war die Nachfrage im März 2022 enorm hoch, verursacht durch den Wunsch nach sicheren Häfen und durch die hohe Inflationsrate. Für die US-Münzanstalt war dies der beste März seit 1999. Gut 155.500 Unzen verschiedener Stückelungen der American Eagle Gold-Anlagemünzen gingen über den Ladentisch im März, damit 73 Prozent mehr als im Februar. Auch für die US-Prägeanstalt war das erste Quartal 2022 das beste seit 23 Jahren.

Der Grund ist klar, es ist der Ukraine-Krieg und die Inflation, die die Nachfrage anheizen. Steigende Verbraucherpreise sprechen dafür, dass die hohe Inflationsrate in Europa nicht nur ein vorübergehender Faktor ist, sondern sogar noch schlimmer werden könnte. Und es besteht die Gefahr, dass die Öl-, Gas- und Kohleexporte aus Russland zum Erliegen kommen. Die Folgen wären frappierend, es müsste mit einer stark steigenden Arbeitslosigkeit und großen Problemen in verschiedenen Industriezweigen gerechnet werden. Investoren suchen daher nach einem Schutz für die Kaufkraft ihres Vermögens. So ist im aktuellen Umfeld der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten eine starke Nachfrage nach dem Werterhaltungsmittel Gold nicht verwunderlich. Dazu gehören auch die Werte der Goldunternehmen, die ein Anleger nicht außer Acht lassen sollte.

Da käme Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=ZQHD1y5fPuk – in Frage mit Gold- und Silberlagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Flaggschiffprojekt ist das Metates-Projekt, das bereits erfolgreiche Bohrungen gebracht hat.

Auch Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=pWM3njugaRY – besitzt sehr gute Projekte, dies in British Columbia und Quebec.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

